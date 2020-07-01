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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Победа в режиме экономии: прогноз на матч «Тамбов» — «Зенит»

У Семака скоро важная игра с «Краснодаром».

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Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» неудачно съездил в Уфу и Екатеринбург, а теперь новичка РПЛ ждут «Зенит» и «Спартак». К счастью для тамбовцев, стыковые матчи в этом сезоне отменили, и в «Оренбурге» вспышка коронавируса. Задача упростилась — главное не упасть на 16-е место. График матчей, правда, тут не особо помогает: «Тамбов» играл 28 июня, а его сегодняшний соперник — 26-го.

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«Зенит» несколько расслабленно подошел ко встрече с «Крыльями Советов» и долго раскачивался. В итоге с помощью двух пенальти свои очки питерцы взяли, но вопросы к их игре остались. Интересно, даст ли Семак кому-то отдохнуть перед следующей игрой с «Краснодаром». Отдельный вопрос по Азмуну, иранец полетел с командой в Нижний Новгород, но перед этим опять нарушил рекомендации Роспотребнадзора.

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«Зенит», конечно, явный фаворит в этом матче, но в последних турах видно, что топ-клубам РПЛ тяжело даются матчи с аутсайдерами. Где-то футболисты экономят силы (что логично при таком графике), где-то не хватает оптимальной формы. Поставим тут на «победу “Зенита” и тотал меньше 3,5 за 2,03» в БК Winline. В первом круге питерцы, кстати, выиграли дома всего лишь 2:1.

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Даже когда игра у «Зенита» не особо клеится, свои 6 ударов в створ ворот его футболисты наносят. Так было и в недавнем матче с «Крыльями», и в домашней встрече с «Тамбовом». В последних 5 играх этот тотал не был пробит лишь раз — помешала хорошо организованная обороны «Уфы». Сегодня особых проблем тут возникнуть не должно: «индивидуальный тотал “Зенита” по ударам в створ больше 5,5 за 1,75» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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