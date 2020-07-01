Победа в режиме экономии: прогноз на матч «Тамбов» — «Зенит»
У Семака скоро важная игра с «Краснодаром».
У Семака скоро важная игра с «Краснодаром».
«Тамбов» неудачно съездил в Уфу и Екатеринбург, а теперь новичка РПЛ ждут «Зенит» и «Спартак». К счастью для тамбовцев, стыковые матчи в этом сезоне отменили, и в «Оренбурге» вспышка коронавируса. Задача упростилась — главное не упасть на 16-е место. График матчей, правда, тут не особо помогает: «Тамбов» играл 28 июня, а его сегодняшний соперник — 26-го.
«Зенит» несколько расслабленно подошел ко встрече с «Крыльями Советов» и долго раскачивался. В итоге с помощью двух пенальти свои очки питерцы взяли, но вопросы к их игре остались. Интересно, даст ли Семак
«Зенит», конечно, явный фаворит в этом матче, но в последних турах видно, что
Даже когда игра у «Зенита» не особо клеится, свои 6 ударов в створ ворот его футболисты наносят. Так было и в недавнем матче с «Крыльями», и в домашней встрече с «Тамбовом». В последних 5 играх этот тотал не был пробит лишь раз — помешала хорошо организованная обороны «Уфы». Сегодня особых проблем тут возникнуть не должно: «индивидуальный тотал “Зенита” по ударам в створ больше 5,5 за 1,75» в БК Betcity.
Андрей Санталов