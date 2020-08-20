Ставки, на которые вы редко обращаете внимание. А зря

Источник: РИА "Новости"

С самыми популярными видами ставок мы разобрались, посмотрим теперь, какие еще рынки в беттинг-индустрии широко известны в узком кругу. Примеры и реальные коэффициенты возьмем в БК 1Х Ставка.

Все, что не относится к бигмаркету (пари в главных турнирах на исход, тотал, с форой), называют смолмаркетом. Речь идет о ставках на экзотические и малопопулярные лиги и виды спорта, а также о ставках на статистику. В отличие от бигмаркета на эти события нельзя поставить крупную сумму денег, но свои плюсы здесь тоже есть.



Ставки на непопулярные чемпионаты

Пример: «Палмейрас» — «Сантос» (чемпионат Бразилии)



П1 (победа первой команды) — 1,93, Х (ничья) — 3,36, П2 (победа второй команды) — 4,2.



Если вы пристально следите за бразильской серией А, знаете ситуацию с травмированными и дисквалифицированными игроками, то можете с выгодой использовать эту информацию. При ставке в 1000 рублей на победу «Сантоса» вы выиграете 4200 рублей. При этом максимальная ставка здесь — 5500 рублей.



Ставки на угловые



Любители смолмаркета часто выбирают этот вид ставок. Что хорошо: есть статистика, изучив которую, можно получить понимание, чего ждать от команд. Фаворит в домашнем матче против аутсайдера может так и не забить аутсайдеру (а ведь большинство людей обычно грузит именно на это), но вот угловых в такой игре часто бывает много. Еще один вариант — в решающих матчах команды часто осторожничают, поэтому угловых бывает не так много.



Пример: «Севилья» — «Интер» (финал Лиги Европы)



Тотал угловых 9,5 Б — 1,75, тотал 9,5 М — 2.



Здесь ждут много угловых, но если посмотреть три последних матча «Интера» в этом плей-офф, то ни разу в них не было больше 9 корнеров. Поставив на тотал меньше, вы можете превратить 1000 рублей в 2000 рублей.



Ставки на карточки

Еще один интересный вид ставок. В любой лиге есть команды, которые получают больше карточек (в Испании это, например, «Хетафе»), и команды, которые играют по-джентльменски («Ливерпуль» в АПЛ). Также сейчас доступна статистика по судьям: кто из них любит показывать карточки, а кто не очень. Совместив эти данные можно вполне успешно делать ставки на желтые карточки (ЖК).



Пример: новичок бразильской серии А «Коритиба» в первых трех турах этого сезона в среднем получает 4 желтые карточки, а ее соперник в ближайшем туре «Коринтианс» — 2 желтые (так было и в прошлом сезоне). Коэффициент на победу «Коритибы» по ЖК — 1,62, так ставка в 1000 рублей принесет 1620 рублей.



Ставки на удары по воротам

Тоже подходящий вариант на матчи атакующих команд. Стиль игры хорошо прослеживается на дистанции, и если, допустим, весь первый круг кто-то наносил по 15 ударов в среднем за игру, и это приносило результат, почему таких цифр не будет во втором круге? Или во встрече двух бьющих команд логично подумать в сторону общего тотала.



Пример: «Гуанчжоу» — «Цзянсу» (чемпионат Китая)



Тотал ударов по воротам 24,5 Б — 1,65, тотал 24,5 М — 2,15.



Матч двух лидирующих команд группы А, хозяева в среднем за игру бьют 12,8 раз, гости — 14. При этом тотал ударов 24,5 Б проходил в 3 из 4 последних матчей «Гуанчжоу». Если поставить на него 1000 рублей, то вы выиграете 1650 рублей.



Вариантов в смолмаркетах очень много. В футболе здесь еще ставят на удары в створ ворот, сэйвы, вброс аутов и на процент владения мячом. В хоккее популярные варианты в этом сегменте — броски, штрафные минуты, силовые приемы и вбрасывания. В баскетболе следят за количеством трехочковых, подборов и фолов, в теннисе — за эйсами и двойными ошибками. Есть и нюансы — коэффициенты на какое-либо событие здесь могут быстро падать. Но если погрузиться в тему, игра на смолмаркетах вполне может приносить прибыль.