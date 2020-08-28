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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб Федуна возглавит РПЛ: прогноз на матч «Спартак» — «Арсенал»

Чемпионской гонке быть.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» — «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата России, коэффициенты букмекеров

«Спартак» оставил двойственное впечатление по игре в Волгограде. Большой перевес по статистике: 22:12 по ударам, 15:0 (!) по угловым, но забить получилось только с пенальти, а по реальным моментам «Ротор» не сильно отстал и вполне мог отнять два очка. Тем не менее, благодаря осечке «Зенита» красно-белые идут вторыми, отставая от чемпиона России всего на одно очко.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 6, 29.08.2020, 18:00

Спартак-Арсенал Т-

«Арсенал» в игре с «Химками» показал, что еще не вышел из кризиса. Ничья дома в матче с одной из самых слабых команд РПЛ после уверенной победы над «Динамо» — нелучший результат перед выездом в Москву. Туляки еще и потеряли своего супербомбардира Луценко (15 голов в прошлом сезоне), забивать теперь нужно Лесовому и Кангве-старшему.

При всех проблемах с реализацией можно признать, что «Спартак» вернулся, и теперь есть шанс выйти на первое место в таблице — пусть и на один день. Как и в игре с «Ротором», тут не стоит ждать много голов, для обеих команд это будет 6-й матч за 20 дней. Выбираем здесь «победу “Спартака” и тотал меньше 4,5 за 1,81» в Бк «Марафон».

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При похожем раскладе сил «Арсенал» недавно играл с «Краснодаром» и проиграл 0:2. Преимущество по статистике там тоже было у «быков», в частности, по ударам в створ 7:4. Москвичи так же будут больше атаковать и бить по воротам, так что это вполне себе рабочий вариант: «победа “Спартака” по ударам в створ ворот с форой -2,5 за 1,87» в БК 1Х Ставка. У красно-белых по сезону средний тотал таких ударов — 5,8, у «Арсенала» — 4, но без Луценко тулякам будет сложнее попадать в створ.

Андрей Санталов

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