65′ ГОЛ!

64′ И Андрей Ивлев появился на поле.

64′ Замены у «Пари НН». Вышел Тьяго Весино.

63′ Стандарт у ворот «Краснодара» завершился навесом на ближнюю штангу, но футболистам «Пари НН» за мяч зацепиться не удалось.

62′ Тичич едва не выбежал «1 на 1» с вратарём «Краснодара», но Черников был первым на мяче в штрафной и выбил его на угловой.

61′ После подачи Сперцяна с углового мяч метался по штрафной «Пари НН», но защита хозяев смогла вынести его в центр поля.

60′ И снова Батчи сделал перевод на левый фланг, где Виктор Са не смог обыграть футболиста «Пари НН» и потерял мяч.

58′ Батчи с левого фланга высоко подавал в штрафную «Пари НН» на дальнюю штангу, но получилось неточно.

57′ Разбивается игра на мелкие фолы в последние минуты, владение мячом переходит от команды к команде.

56′ Виктор Са фолит у штрафной «Пари НН» на Александрове, наступив ему на ногу, но обошлось без жёлтой карточки.

55′ Александров получает жёлтую карточку за блокировку Кордобы в центре поля.

55′ Желтая карточка Виктор Александров ( Пари Нижний Новгород )

54′ Классная быстрая атака прошла у «Пари НН», Шнапцев пробежал по правому флангу, прострелил в штрафную, Агкацев ошибся на выходе, но никто из хозяев не смог замкнуть передачу!

52′ Босельи выполнил высокий навес в штрафную «Краснодара», но мяч прилетел в руки Агкацева.

51′ Неплохой пас от Лесового получился на Карапузова на левом фланге, но Владислав оказался в положении «вне игры».

49′ Босельи выполнил прострел в штрафную гостей и будет угловой от хозяев. Смогли отбиться игроки «Краснодара» после навеса, который пришёлся прямо в створ.

48′ Фолит Виктор Са на правом фланге и будет штрафной в исполнении «Пари НН».

47′ Забирают футболисты «Краснодара» мяч под свой контроль и вновь неспешно начинают атаку.

46′ Второй тайм стартовал!

46′ Замена у «Краснодара». Никита Кривцов сменил Ленини, который получил предупреждение в первом тайме.

46′ Замена в команде Краснодар уходит Кевин Ленини выходит Никита Кривцов

45+2′ Завершён первый тайм в Казани! В целом равный отрезок у нас был, но «Краснодар» смог реализовать свой момент — Сперцян со стандарта здорово навесил в центр штрафной «Пари НН», где защитник южан Диего Коста классно выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот Медведева. По ударам в створ 2:0 в пользу гостей и мы ждём второй тайм!

45+1′ Одну минуту добавил главный арбитр ко времени первого тайма.

44′ А штрафной получился не опасным — мяч уверенно выбит игроком «Краснодара».

44′ Босельи шикарно ушёл от троих игроков «Краснодара» и заработал штрафной у ворот гостей! Классный проход уругвайца!

42′ Неплохая атака развивалась у «Краснодара», но после навеса игрок гостей сфолил в штрафной «Пари НН».

40′ ГОЛ! Сперцян со стандарта выполнил классный навес в штрафную, где Коста выпрыгнул выше Александрова и головой пробил Медведева!

40′ Гол! ( 0:1 ) Мяч забил Диего Коста ( Краснодар )

40′ Лесовой сфолил на Кордобе у штрафной «Пари НН» и будет стандарт от «Краснодара».

38′ После подачи углового у ворот «Краснодара» Агкацев ошибся на выходе, но хозяева воспользоваться этим не смоги и будет удар от ворот. Александров головой пробил мимо створа.

37′ В центре поля проходит игра в последние минуты, и много потерь в передачах.

35′ Петров с правого фланга опасно простреливал на Кордобу, который в падении пробил в касание, но не попал в створ!

34′ Смогли отбиться игроки «Пари НН» после очередной атаки «Краснодара», но южане продолжают контролировать мяч.

32′ Заметался мяч в штрафной «Краснодара», но защитники смогли разобраться и вынесли мяч. Всё активнее футболисты «Пари НН» в последние минуты.

31′ Мощно пробил Босельи с дальней дистанции, но вновь не попал в створ. Мяч прошёл мимо левой штанги!

29′ Босельи со стандарта навесил на дальнюю штангу, но получилось неточно и мяч ушёл за лицевую.

28′ Прижались игроки «Пари НН» к своим воротам, но смогли отбиться и убежали в свою атаку, которая закончилась фолом Оласы на Лесовом у штрафной «Краснодара».

26′ Не получаются атаки у «Краснодара» в последние минуты, футболисты «Пари НН» плотно действуют в защите.

24′ Футболисты «Пари НН» контролируют мяч на своей половине поля, а гости идут в активный прессинг.

22′ Шикарный момент у Грулёва! Босельи с левого фланга навесил в центр штрафной, где Вячеслав пробивал в упор головой, но Агкацев выручил! Но было и положение «вне игры» у Хуана до навеса.

21′ Ленини получает жёлтую карточку за жёсткий подкат против Шнапцева в центре поля.

21′ Желтая карточка Кевин Ленини ( Краснодар )

20′ Тичич в центре перед штрафной долго готовил удар, попытался пробить, но Черников в шикарном покате заблокировал!

19′ Ленини здорово отдал пас в штрафную на Батчи, который возвращал обратно на Кевина, но передачу перехватили.

17′ Медведев ошибся с передачей из своей штрафной, но после навеса Сперцяна мяч пришёл в руки к вратарю «Пари НН».

16′ Лесовой отдал пас на Карапузова на левом фланге, но получилось слишком сильно и будет удар от ворот «Краснодара».

15′ 64% на 36% по владению мячом в пользу «Краснодара» на первых минутах встречи. Один удар в створ был от игроков гостей.

14′ Батчи выбежал к воротам хозяев, простреливал на Виктора Са в центр штрафной, но получилось совсем неудачно — мяч улетел за бровку.

13′ «Пари НН» заработал угловой, после которого мяч перелетел всех игроков и вылетел за лицевую линию на противоположном фланге.

12′ Вновь «Краснодар» забрал мяч под свой контроль и не спешит с началом атаки. В итоге Тормена упустил мяч за бровку.

10′ Босельи классно обыграл Тормену в центре, прокинув мяч между ног, подошёл к штрафной и мощно пробил, но немного не попал в створ!

9′ После углового на правом фланге мяч подхватил Батчи, навесил в штрафную хозяев, но получилось в руки вратарю «Пари НН».

8′ Сперцян выдал классный пас за Кордобу в штрафную, Джон сблизился с вратарём и пробил низом, но Медведев отразил на угловой!

7′ «Краснодар» уверенно держит мяч, правда, у своих ворот. Хозяева пытаются идти в прессинг, но пока безуспешно.

5′ Сперцян после стандарта выполнил высокую передачу в штрафную гостей на Кордобу, но Джон пробил головой мимо створа ворот.

4′ Первая позиционная атака «Пари НН» завершилась навесом прямо в руки Агкацеву.

3′ Продолжают активно играть футболисты «Краснодара», уверенно контролируют мяч.

1′ Здорово прошла первая атака гостей, Виктор Са отыгрался со Сперцяном, вбежал в штрафную, но немного не успел к мячу, который забрал Медведев.

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