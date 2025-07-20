Премьер-лига, матч 1 тура. 20 июля 2025 года на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань сойдутся команды «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар». Встреча назначена на 15:30, в это время вы можете присоединиться к онлайн-трансляции на нашем сайте.
Редакция проекта Спорт Mail подготовила свой прогноз для матча «Пари Нижний Новгород» - «Краснодар». Полная подробная информация о статистике, коэффициентах, составах команд перед началом поединка поможет сделать выигрышную ставку на результат матча.
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ГОЛ!
И Андрей Ивлев появился на поле.
Замены у «Пари НН». Вышел Тьяго Весино.
Стандарт у ворот «Краснодара» завершился навесом на ближнюю штангу, но футболистам «Пари НН» за мяч зацепиться не удалось.
Тичич едва не выбежал «1 на 1» с вратарём «Краснодара», но Черников был первым на мяче в штрафной и выбил его на угловой.
После подачи Сперцяна с углового мяч метался по штрафной «Пари НН», но защита хозяев смогла вынести его в центр поля.
И снова Батчи сделал перевод на левый фланг, где Виктор Са не смог обыграть футболиста «Пари НН» и потерял мяч.
Батчи с левого фланга высоко подавал в штрафную «Пари НН» на дальнюю штангу, но получилось неточно.
Разбивается игра на мелкие фолы в последние минуты, владение мячом переходит от команды к команде.
Виктор Са фолит у штрафной «Пари НН» на Александрове, наступив ему на ногу, но обошлось без жёлтой карточки.
Александров получает жёлтую карточку за блокировку Кордобы в центре поля.
Желтая карточка Виктор Александров (Пари Нижний Новгород)
Классная быстрая атака прошла у «Пари НН», Шнапцев пробежал по правому флангу, прострелил в штрафную, Агкацев ошибся на выходе, но никто из хозяев не смог замкнуть передачу!
Босельи выполнил высокий навес в штрафную «Краснодара», но мяч прилетел в руки Агкацева.
Неплохой пас от Лесового получился на Карапузова на левом фланге, но Владислав оказался в положении «вне игры».
Босельи выполнил прострел в штрафную гостей и будет угловой от хозяев. Смогли отбиться игроки «Краснодара» после навеса, который пришёлся прямо в створ.
Фолит Виктор Са на правом фланге и будет штрафной в исполнении «Пари НН».
Забирают футболисты «Краснодара» мяч под свой контроль и вновь неспешно начинают атаку.
Второй тайм стартовал!
Замена у «Краснодара». Никита Кривцов сменил Ленини, который получил предупреждение в первом тайме.
Замена в команде Краснодар уходит Кевин Ленини выходит Никита Кривцов
Завершён первый тайм в Казани! В целом равный отрезок у нас был, но «Краснодар» смог реализовать свой момент — Сперцян со стандарта здорово навесил в центр штрафной «Пари НН», где защитник южан Диего Коста классно выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот Медведева. По ударам в створ 2:0 в пользу гостей и мы ждём второй тайм!
Одну минуту добавил главный арбитр ко времени первого тайма.
А штрафной получился не опасным — мяч уверенно выбит игроком «Краснодара».
Босельи шикарно ушёл от троих игроков «Краснодара» и заработал штрафной у ворот гостей! Классный проход уругвайца!
Неплохая атака развивалась у «Краснодара», но после навеса игрок гостей сфолил в штрафной «Пари НН».
ГОЛ! Сперцян со стандарта выполнил классный навес в штрафную, где Коста выпрыгнул выше Александрова и головой пробил Медведева!
Гол! (0:1) Мяч забил Диего Коста (Краснодар)
Лесовой сфолил на Кордобе у штрафной «Пари НН» и будет стандарт от «Краснодара».
После подачи углового у ворот «Краснодара» Агкацев ошибся на выходе, но хозяева воспользоваться этим не смоги и будет удар от ворот. Александров головой пробил мимо створа.
В центре поля проходит игра в последние минуты, и много потерь в передачах.
Петров с правого фланга опасно простреливал на Кордобу, который в падении пробил в касание, но не попал в створ!
Смогли отбиться игроки «Пари НН» после очередной атаки «Краснодара», но южане продолжают контролировать мяч.
Заметался мяч в штрафной «Краснодара», но защитники смогли разобраться и вынесли мяч. Всё активнее футболисты «Пари НН» в последние минуты.
Мощно пробил Босельи с дальней дистанции, но вновь не попал в створ. Мяч прошёл мимо левой штанги!
Босельи со стандарта навесил на дальнюю штангу, но получилось неточно и мяч ушёл за лицевую.
Прижались игроки «Пари НН» к своим воротам, но смогли отбиться и убежали в свою атаку, которая закончилась фолом Оласы на Лесовом у штрафной «Краснодара».
Не получаются атаки у «Краснодара» в последние минуты, футболисты «Пари НН» плотно действуют в защите.
Футболисты «Пари НН» контролируют мяч на своей половине поля, а гости идут в активный прессинг.
Шикарный момент у Грулёва! Босельи с левого фланга навесил в центр штрафной, где Вячеслав пробивал в упор головой, но Агкацев выручил! Но было и положение «вне игры» у Хуана до навеса.
Ленини получает жёлтую карточку за жёсткий подкат против Шнапцева в центре поля.
Желтая карточка Кевин Ленини (Краснодар)
Тичич в центре перед штрафной долго готовил удар, попытался пробить, но Черников в шикарном покате заблокировал!
Ленини здорово отдал пас в штрафную на Батчи, который возвращал обратно на Кевина, но передачу перехватили.
Медведев ошибся с передачей из своей штрафной, но после навеса Сперцяна мяч пришёл в руки к вратарю «Пари НН».
Лесовой отдал пас на Карапузова на левом фланге, но получилось слишком сильно и будет удар от ворот «Краснодара».
64% на 36% по владению мячом в пользу «Краснодара» на первых минутах встречи. Один удар в створ был от игроков гостей.
Батчи выбежал к воротам хозяев, простреливал на Виктора Са в центр штрафной, но получилось совсем неудачно — мяч улетел за бровку.
«Пари НН» заработал угловой, после которого мяч перелетел всех игроков и вылетел за лицевую линию на противоположном фланге.
Вновь «Краснодар» забрал мяч под свой контроль и не спешит с началом атаки. В итоге Тормена упустил мяч за бровку.
Босельи классно обыграл Тормену в центре, прокинув мяч между ног, подошёл к штрафной и мощно пробил, но немного не попал в створ!
После углового на правом фланге мяч подхватил Батчи, навесил в штрафную хозяев, но получилось в руки вратарю «Пари НН».
Сперцян выдал классный пас за Кордобу в штрафную, Джон сблизился с вратарём и пробил низом, но Медведев отразил на угловой!
«Краснодар» уверенно держит мяч, правда, у своих ворот. Хозяева пытаются идти в прессинг, но пока безуспешно.
Сперцян после стандарта выполнил высокую передачу в штрафную гостей на Кордобу, но Джон пробил головой мимо створа ворот.
Первая позиционная атака «Пари НН» завершилась навесом прямо в руки Агкацеву.
Продолжают активно играть футболисты «Краснодара», уверенно контролируют мяч.
Здорово прошла первая атака гостей, Виктор Са отыгрался со Сперцяном, вбежал в штрафную, но немного не успел к мячу, который забрал Медведев.
Встреча на «Ак Барс Арене» началась! С мячом футболисты «Краснодара»!
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари НН» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск.
Также в воскресенье пройдут матчи «Зенит» — «Ростов» и «Ахмат» — «Рубин». ТАСС, 20 июля. Футбольный клуб «Краснодар» сыграет в гостях против «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Казани на «Ак Барс Арене».
в рамках 1-го тура РПЛ «Пари НН» проведет домашний матч против «Краснодара» в Казани. Игра начнется в 15:30 мск на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Главный арбитр матча — Евгений Кукуляк (Калуга). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
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Армянский полузащитник «Краснодара» Сперцян согласился перейти в «Жирону». МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал согласие на переход в испанскую «Жирону», сообщает Armenie Football в социальной сети X.
Суперкомпьютер Opta представил прогноз на итоги нового сезона в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Главным фаворитом на победу в РПЛ по версии искусственного интеллекта является петербургский «Зенит», чьи шансы на титул оцениваются в 39,6%. В тройку фаворитов также входят московский ЦСКА (17,0%) и действующий чемпион «Краснодар» (15,5%). Также шансы на чемпионство имеют московские «Спартак» (11,9%), «Динамо» (8,1%) и «Локомотив» (5,0%).
Впервые за долгое время «Зенит» начинает сезон не в качестве чемпиона. В пятницу матчем между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Впервые с 2018 года петербургский «Зенит» его начинает не в качестве действующего победителя турнира. В прошлом сезоне после долгих лет доминирования золотые медали у него отобрал «Краснодар». Их противостояние претендует на статус главной интриги предстоящего соревнования, но не менее интересно будет то, смогут ли включиться в борьбу за первое место московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». Острой обещает быть и борьба за выживание внизу таблицы, где две команды остались в РПЛ не по спортивному принципу.
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой перешел в «Пари НН». Как сообщает официальный сайт нижегородского клуба, соглашение с Лесовым рассчитано на три года. 27-летний Лесовой перешел в «Динамо» в 2020 году и провел за московскую команду 72 матча, в которых забил пять мячей. Последние полтора сезона он провел в аренде в израильском «Маккаби» из Хайфы и кипрском АЕЛе. В Премьер-лиге Лесовой провел 97 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 9 голевых передач.
44-тысячный стадион оживет. «Пари НН» стартовые туры РПЛ проведет не в Нижнем Новгороде. Причина — ремонт и мероприятия «Росатома» на домашнем стадионе. Сначала команда Алексея Шпилевского погостит в Казани, а дальше — наконец-то оживит «Мордовия Арену» в Саранске.
Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко в интервью «Чемпионату» рассказал, почему в стыковых матчах с «Сочи» не было спортивной составляющей. По итогам сезона «Пари НН» финишировал на 13-м месте и в стыковых матчах за сохранение прописки в элитном дивизионе проиграл «Сочи» (2:1, 1:3). Спустя две недели «Пари НН» вернули в РПЛ после исключения «Химок», которые из-за финансовых проблем не смогли получить лицензию и затем прекратили свое существование.
Бывший главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко в интервью «Чемпионату» заявил, что нижегородцы являются самой критикуемой командой в РПЛ. «Я считаю, что перед весенней частью пресса поверхностно оценила подготовку и трансферы “Пари НН”. Надо сказать, что это самый уязвимый клуб для критики в РПЛ, ни одну команду так не фигачат. “Ахмат” — боимся критиковать, московские команды — понятно, “Зенит” — тем более. У “Краснодара” Сергей Николаевич умеет найти правильный подход, чтобы о нем хорошо писали.В итоге получается так, что раз некого критиковать, Нижний критикуют на всякий случай. Находясь внутри, мы говорили, что нужно как-то защищаться. Не может клуб быть настолько уязвим. “Пари НН” нужно поменять имидж, чтобы не было такой критики, а была поддержка», — сказал Гончаренко.
«Зенит» потратил больше всех на трансферном рынке РПЛ в летнее окно. Начало нового сезона — традиционное время обновлений. Летнее трансферное окно открыто, и команды смогут покупать и продавать игроков до сентября. Но есть нюанс. Уже в эти выходные пройдут матчи первого тура Российской премьер-лиги, а значит в идеале все 16 клубов элитного дивизиона должны подойти к этим противостояниям во всеоружии. Во всяком случае, постараться — хотя бы с имеющимися на данный момент ресурсами.
В российском футболе поменялся чемпион, но не главный фаворит. Короткое межсезонье подошло к концу. 12 июля действующий чемпион «Краснодар» и обладатель Кубка ЦСКА разыграли Суперкубок, который достался армейцам, а уже с 18-го в дело вступят все остальные. Футбольное лето выдалось странным — состав участников определился за считанные дни до турнира, потребовалось даже вносить изменения в уже опубликованный календарь, но драматичные события вокруг «Химок» и «Торпедо», уступивших свои места «Пари НН» и «Оренбургу», вряд ли как-то влияют на главное: расклад сил в борьбе за чемпионский титул, о котором мы и поговорим.
Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц перешел в «Крылья Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба. Контракт с 25-летним сербом рассчитан на три года. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.
Матчи РПЛ в минувшем сезоне посетили более 2,9 млн человек. Об этом сообщает официальный сайт лиги. РПЛ опубликовала официальный отчет по итогам сезона-2024/25, из которого следует, что общая посещаемость матчей составила 2 905 433 человека. Это лучший показатель со времен «ковидного» сезона-2019/20, когда матчи РПЛ посетили свыше 3,2 млн человек.
Телекомментатор Константин Генич полагает, что действующий чемпион страны «Краснодар» не попадет в топ-3 команд Российской Премьер-лиги следующего сезона. В минувшем сезоне «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева впервые в своей истории стал чемпионом России, на один балл опередив в турнирной таблице «Зенит».
«Краснодар» чаще всех использовал легионеров в прошлом сезоне РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги. РПЛ опубликовала официальный отчет по сезону-2024/25. Из него следует, что «Краснодар» задействовал наименьшее количество футболистов — 21, из которых 12 легионеров, восемь россиян и один нелегионер Эдуард Сперцян — уроженец России, выступающий за сборную Армении.
Об этом следует из официального отчета Российской Премьер-лиги по сезону-2024/2025, который был выложен пресс-службой лиги в телеграм-канале. Тольяттинский «Акрон» стал командой, которая в прошлом сезоне Российской Премьер-лиги в среднем преодолевала наибольшую дистанцию — 118 139 метров за матч. Игроки «Краснодара», в свою очередь, в минувшем сезоне пробежали меньше всех остальных команд лиги — 110 387 метров.
«Краснодар» провел торжественное мероприятие, посвященное первому чемпионству клуба и презентации нового сезона. Мероприятие прошло во вторник, 15 июля, на домашнем стадионе клуба «Ozon Арена». В присутствии почти 13 тыс. болельщиков прошло чествование чемпионов РПЛ-2024/25, презентация формы на будущий сезон и представление новичков клуба. Также для болельщиков выступила поп-рок-группа «Градусы».
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