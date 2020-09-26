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09:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» наконец победит «Тамбов»: прогноз на матч РПЛ

Терять очки здесь нельзя.

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Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» — «Спартак»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Спартак» снова догнал «Зенит» после победы в Казани. Ларссон забил 4-й гол в чемпионате, а Максименко исправился за ошибку в дерби. «Рубин» много атаковал, особенно после удаления Маслова, но вратарь красно-белых в этот раз был надежен. В обороне снова начал выходить Кутепов, в принципе, Илья достойно заменил Жиго. Результативная серия «Спартака» продолжается: команда не уходит с поля без голов вот уже 12 матчей подряд — впервые за 9 лет.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 9, 26.09.2020, 14:00

Тамбов-Спартак-

У «Тамбова» в этом сезоне снова сложная ситуация. После 8 туров команда идет в зоне стыковых матчей. В начале сентября были новости о долгах перед футболистами «Тамбова» за прошлый сезон, речь даже шла о бойкоте тренировок, но в итоге все для игроков закончилось благополучно. Недавно тамбовчане без шансов уступили «Локомотиву» 0:1. Если в прошлом чемпионате у команды Первушина получалось убегать в контратаки и забивать, то сейчас этот фокус не работает. Молчат и лучшие бомбардиры клуба Обухов и Костюков — у них лишь один гол на двоих (после 14 голов в РПЛ-2019/20).

В прошлом сезоне «Тамбов» выступил в роли дерзкого новичка и два раза обыграл «Спартак» — в том числе этим летом на «Открытие-Арене» — 3:2. В третий раз захватить красно-белых врасплох вряд ли удастся, тем более команда Тедеско просто не может себе позволить терять очки в матче с таким соперником. Банально, но предлагаем здесь взять победу «Спартака». В БК «Марафон» на нее дают коэффициент 1,7.

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Интересно еще, что при Тедеско «Спартак» довольно много фолит (10,5 фолов за матч) и часто получает много желтых карточек. «Тамбов» — команда более дисциплинированная, его игроки нарушают правила 9,5 раз за матч. По личным встречам тут преимущество тоже у москвичей, летом они перефолили соперника 26:9! Сыграем на этой тенденции: «Спартак» победит по фолам за 1,8" в БК Betcity.

Андрей Санталов

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