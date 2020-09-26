«Спартак» наконец победит «Тамбов»: прогноз на матч РПЛ

«Тамбов» — «Спартак»: прогноз на матч премьер-лиги, коэффициенты букмекеров

«Спартак» снова догнал «Зенит» после победы в Казани. Ларссон забил 4-й гол в чемпионате, а Максименко исправился за ошибку в дерби. «Рубин» много атаковал, особенно после удаления Маслова, но вратарь красно-белых в этот раз был надежен. В обороне снова начал выходить Кутепов, в принципе, Илья достойно заменил Жиго. Результативная серия «Спартака» продолжается: команда не уходит с поля без голов вот уже 12 матчей подряд — впервые за 9 лет.