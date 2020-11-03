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08:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Новые страдания российских клубов в ЛЧ, Конте в гостях у Зидана, а «Ливерпуль» схлестнется с «Аталантой»

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«Локомотив» — «Атлетико»

Прогноз: «Атлетико» победит с разницей в 1 за 3.35.

«Локомотив» ярко сыграл с «Баварией» неделю назад, но за смелую игру очков не дают. По факту у команды Николича три поражения подряд и беда в атаке. Лучшие бомбардиры «Локо» в этом сезоне Миранчук и Смолов забили лишь по три гола. Заметно сдал Крыховяк, а у новичка Камано ноль результативных действий за 10 матчей. «Атлетико» этой осенью не славится непроходимой обороной, но добивается результата за счет атаки с Феликсом и Суаресом. Юный португалец, кстати, забивал «Локо» и год назад. Тогда «Атлетико» победил 2:0, должен взять на классе три очка и здесь.

«Аталанта» — «Ливерпуль»

Прогноз: ничья за 3.97.

«Аталанта» ярко начала этот сезон, но в последних матчах забуксовала. Сначала план, как победить дерзких бергамасков, показал «Наполи» Гаттузо, затем они уступили «Сампдории». Как и многим командам, «Аталанте» не хватает глубины состава, чтобы играть на два фронта. При этом Гасперини пока не доверяет Миранчуку и не дает Алексею сыграть в серии А. У «Ливерпуля» по-прежнему есть проблемы с центральными защитниками, в ЛЧ приходится ставить на этой позиции 19-летнего Уильямса. Зато с нападением все в порядке, очень кстати пришелся трансфер Жоты этой осенью. У португальца уже 4 гола при небольшом игровом времени. Ничья в этом матче устроит обе команды.

«Реал» — «Интер»

Прогноз: «Реал» победит и тотал меньше 3,5 за 3.01.

Главная новость для «Реала» — возвращение Азара. Бельгиец еще только набирает форму, но уже забил классный гол «Уэске» на выходных. С Эденом атака «сливочных» наконец получит необходимый ей креатив. «Интер» продолжает страдать от плохой реализации моментов. В последних 6 матчах команда Конте обыграла только кризисный «Дженоа». А тут еще и Лукаку выбыл из-за травмы. Игра «нерадзурри» в защите тоже не впечатляет, в 6 турах серии А пропущено 10 мячей. «Реал» на подъеме и должен поправить турнирное положение, все-таки 1 очко после 2 туров ЛЧ — это перебор.

«Зенит» — «Лацио»

Прогноз: ничья за 3.36.

«Зенит» дал отдохнуть лидерам и на классе разобрался с «Химками» — серия из трех поражений наконец прервана. Однако с «Лацио» придется играть по-прежнему без Малкома и, скорее всего, без Азмуна с Дриусси. Вся надежда на отдохнувшего Дзюбу и стабильно забивающего в последнее время Ерохина. Римский клуб пережил вспышку коронавируса и выстоял неосновным составом с «Брюгге» (1:1), а в серии А вытащил матч с «Торино» (4:3). Вернулся Иммобиле — главная ударная сила «Лацио». Команда Индзаги любит действовать на контратаках, так она уже обыграла дома «Боруссию». А ситуация складывается так, что «Зениту» придется играть первым номером. Ничья при таком сценарии матча очень вероятна.

«Севилья» — «Краснодар»

Прогноз: «Севилья» победит с разницей 2 за 3.77.

Про «Краснодар» можно лишь повторить то, что было сказано ранее. Команда оказалась не готова к своей первой Лиге чемпионов. Да, вмешались травмы и ковид, но результата нет ни в ЛЧ, ни в чемпионате России. Без Классона, Вандерсона и Кабелла краснодарцам приходится тяжело. «Севилья» на старте чемпионата Испании не впечатляет. За весь прошлый сезон андалусийцы проиграли всего 6 раз, а тут в 6 турах схватили уже три поражения. Да, даже у испанского топ-клуба не хватает скамейки, чтобы успешно играть три матча в неделю. Впрочем, в ЛЧ у «Севильи» все в порядке, 4 очка после двух матчей. И сенсации в этом матче вряд ли стоит ждать.

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Андрей Санталов

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