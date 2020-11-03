Новые страдания российских клубов в ЛЧ, Конте в гостях у Зидана, а «Ливерпуль» схлестнется с «Аталантой»
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Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
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«Локомотив» — «Атлетико»
Прогноз: «Атлетико» победит с разницей в 1 за 3.35.
«Локомотив» ярко сыграл с «Баварией» неделю назад, но за смелую игру очков не дают. По факту у команды Николича три поражения подряд и беда в атаке. Лучшие бомбардиры «Локо» в этом сезоне Миранчук и Смолов забили лишь по три гола. Заметно сдал Крыховяк, а у новичка Камано ноль результативных действий за 10 матчей. «Атлетико» этой осенью не славится непроходимой обороной, но добивается результата за счет атаки с Феликсом и Суаресом. Юный португалец, кстати, забивал «Локо» и год назад. Тогда «Атлетико» победил 2:0, должен взять на классе три очка и здесь.
«Аталанта» — «Ливерпуль»
Прогноз: ничья за 3.97.
«Аталанта» ярко начала этот сезон, но в последних матчах забуксовала. Сначала план, как победить дерзких бергамасков, показал «Наполи» Гаттузо, затем они уступили «Сампдории». Как и многим командам, «Аталанте» не хватает глубины состава, чтобы играть на два фронта. При этом Гасперини пока не доверяет Миранчуку и не дает Алексею сыграть в серии А. У «Ливерпуля»
«Реал» — «Интер»
Прогноз: «Реал» победит и тотал меньше 3,5 за 3.01.
Главная новость для «Реала» — возвращение Азара. Бельгиец еще только набирает форму, но уже забил классный гол «Уэске» на выходных. С Эденом атака «сливочных» наконец получит необходимый ей креатив. «Интер» продолжает страдать от плохой реализации моментов. В последних 6 матчах команда Конте обыграла только кризисный «Дженоа». А тут еще и Лукаку выбыл
«Зенит» — «Лацио»
Прогноз: ничья за 3.36.
«Зенит» дал отдохнуть лидерам и на классе разобрался с «Химками» — серия из трех поражений наконец прервана. Однако с «Лацио» придется играть
«Севилья» — «Краснодар»
Прогноз: «Севилья» победит с разницей 2 за 3.77.
Про «Краснодар» можно лишь повторить то, что было сказано ранее. Команда оказалась не готова к своей первой Лиге чемпионов. Да, вмешались травмы и ковид, но результата нет ни в ЛЧ, ни в чемпионате России. Без Классона, Вандерсона и Кабелла краснодарцам приходится тяжело. «Севилья» на старте чемпионата Испании не впечатляет. За весь прошлый сезон андалусийцы проиграли всего 6 раз, а тут в 6 турах схватили уже три поражения. Да, даже у испанского
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Андрей Санталов