Последний матч РПЛ в году: на что ставить?

«Тамбов» доигрывает сезон из последних сил. Часть игроков продолжает бойкотировать матчи
А вот «Урал» за последние два месяца практически забыл, что такое поражения. Особняком здесь стоит только разгром в Питере. А так, даже проигрывая ЦСКА в меньшинстве, уральцы свели матч вничью в прошлом туре. Команда Матвеева стала гораздо меньше пропускать по сравнению с прошлым сезоном. Однако подняться выше 12-го места мешает неэффективная атака (меньше гола за матч). Ноль голов у
Последний раз «Тамбов» отнимал очки как раз у «Урала» — в конце октября они сыграли 0:0. Сейчас уральцы не должны терять очки с командой, которая
«Урал» должен чаще атаковать сегодня, а значит, больше бить по воротам и подавать угловых. «Тамбов» уступает и в этом компоненте, с «Рубином» и «Краснодаром» его игроки не заработали вообще ни одного корнера. Уральцы же в матчах с «Зенитом» и ЦСКА исполнили 15 угловых. Здесь преимущество тоже будет за ними. Второй вариант на эту игру — победа «Урала» по угловым с форой -1,5 за 1,7 в БК «Бетсити».
Андрей Санталов