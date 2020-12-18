Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Тамбов
Урал
Футбол. Зарубежный
22:30
Унион Б
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Уэска
Футбол. Зарубежный
17.12
Астон Вилла
Бернли
00
Футбол. Зарубежный
17.12
Рома
Торино
31
Футбол. Зарубежный
17.12
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» тоже лишился шансов на плей-офф ЛЧ
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Последний матч РПЛ в году: на что ставить?

Премьер-лига уходит в отпуск.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Winline2. 1хСтавка / 1хБет3. Betcity4. Melbet5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"

«Тамбов» доигрывает сезон из последних сил. Часть игроков продолжает бойкотировать матчи из-за долгов перед ними. Какие-то футболисты уже определились, где продолжат карьеру. Интерес есть и к главному тренеру. Сам «Тамбов» может окончательно переехать в Саранск, а может и досрочно завершить чемпионат. Логично, что на поле в таких условиях какого-то положительного результата добиться сложно. Команда Первухина борется в каждом матче, но в последних 6 неизменно проигрывала.

А вот «Урал» за последние два месяца практически забыл, что такое поражения. Особняком здесь стоит только разгром в Питере. А так, даже проигрывая ЦСКА в меньшинстве, уральцы свели матч вничью в прошлом туре. Команда Матвеева стала гораздо меньше пропускать по сравнению с прошлым сезоном. Однако подняться выше 12-го места мешает неэффективная атака (меньше гола за матч). Ноль голов у Эль-Кабира (в прошлом сезоне было 6), у Погребняка и Панюкова — только два мяча на двоих. Зимой «Уралу» явно надо искать забивного форварда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последний раз «Тамбов» отнимал очки как раз у «Урала» — в конце октября они сыграли 0:0. Сейчас уральцы не должны терять очки с командой, которая вот-вот распрощается с премьер-лигой. На чистую победу коэффициент небольшой, а вот на то, что «Тамбов» выиграет с сухим счетом, в БК «Марафон» можно поставить за 2,43. В последних 5 матчах «Тамбов» забил только «Спартаку», так что риск тут выглядит оправданным.

«Урал» должен чаще атаковать сегодня, а значит, больше бить по воротам и подавать угловых. «Тамбов» уступает и в этом компоненте, с «Рубином» и «Краснодаром» его игроки не заработали вообще ни одного корнера. Уральцы же в матчах с «Зенитом» и ЦСКА исполнили 15 угловых. Здесь преимущество тоже будет за ними. Второй вариант на эту игру — победа «Урала» по угловым с форой -1,5 за 1,7 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

Победа или компромисс? В России спорят по поводу вердикта CAS
Черчесов заявил, что не жалеет о своем интервью «Матч ТВ»
Дебютный гол Ибрагимовича в MLS признан лучшим в истории лиги
Британцы ставят Хабиба в один ряд с великими спортсменами СССР
Белорусские спортсмены просят не проводить в Минске ЧМ
«Локомотив» объявил о переходе полузащитника «Торпедо»
Россия не сможет принять матчи ЧМ-2021 по хоккею
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь