Последний матч РПЛ в году: на что ставить?

«Тамбов» доигрывает сезон из последних сил. Часть игроков продолжает бойкотировать матчи из-за долгов перед ними. Какие-то футболисты уже определились, где продолжат карьеру. Интерес есть и к главному тренеру. Сам «Тамбов» может окончательно переехать в Саранск, а может и досрочно завершить чемпионат. Логично, что на поле в таких условиях какого-то положительного результата добиться сложно. Команда Первухина борется в каждом матче, но в последних 6 неизменно проигрывала. А вот «Урал» за последние два месяца практически забыл, что такое поражения. Особняком здесь стоит только разгром в Питере. А так, даже проигрывая ЦСКА в меньшинстве, уральцы свели матч вничью в прошлом туре. Команда Матвеева стала гораздо меньше пропускать по сравнению с прошлым сезоном. Однако подняться выше 12-го места мешает неэффективная атака (меньше гола за матч). Ноль голов у Эль-Кабира (в прошлом сезоне было 6), у Погребняка и Панюкова — только два мяча на двоих. Зимой «Уралу» явно надо искать забивного форварда.

Последний раз «Тамбов» отнимал очки как раз у «Урала» — в конце октября они сыграли 0:0. Сейчас уральцы не должны терять очки с командой, которая вот-вот распрощается с премьер-лигой. На чистую победу коэффициент небольшой, а вот на то, что «Тамбов» выиграет с сухим счетом, в БК «Марафон» можно поставить за 2,43. В последних 5 матчах «Тамбов» забил только «Спартаку», так что риск тут выглядит оправданным.



«Урал» должен чаще атаковать сегодня, а значит, больше бить по воротам и подавать угловых. «Тамбов» уступает и в этом компоненте, с «Рубином» и «Краснодаром» его игроки не заработали вообще ни одного корнера. Уральцы же в матчах с «Зенитом» и ЦСКА исполнили 15 угловых. Здесь преимущество тоже будет за ними. Второй вариант на эту игру — победа «Урала» по угловым с форой -1,5 за 1,7 в БК «Бетсити».



Андрей Санталов