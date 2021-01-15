Римское дерби, Пирло против Конте и суперматч в Англии
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
Делимся прогнозами, чтобы выиграть миллион.
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«Лацио» — «Рома»
Прогноз: «Рома» победит и тотал больше 3,5 за 5.21.
«Лацио» плохо начал сезон, но постепенно дела стали налаживаться. Сейчас «орлы» поднялись на 8-е место, до зоны Лиги чемпионов — 5 очков. Команда Индзаги стала больше пропускать и меньше забивать, чем год назад, но возвращением травмированных Корреа и Лулича это должно поменяться. Летние трансферы не сработали, у новичков Мурики и Фареса, за которых отдали 27 млн евро, 0 голов на двоих. За голы
«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг»
Прогноз: ничья за 3.63.
«РБ Лейпциг» удивил, уступив дортмундской «Боруссии» (1:3). До этого «быки» не проигрывали дома, да и три мяча до этого в бундеслиге самая надежная оборона чемпионата пропускала только от «Баварии». «Лейпциг» хорошо начал матч, но затем отдал инициативу сопернику. Сказался вынужденный уход Забитцера плюс не хватает
«Анже» — «ПСЖ»
Прогноз: «Анже» не проиграет за 3.34.
Почеттино только возглавил «ПСЖ», а уже успел выиграть с ним первый трофей. В среду чемпион Франции обыграл «Марсель» благодаря вернувшимся в состав Икарди и Неймару. В чемпионате парижане пока идут вторыми, но впереди еще целый круг. «Анже» — типичный середняк Лиги 1, однако в этом сезоне он взобрался на 7-е место и даже посматривает на зону Лиги Европы. Команда достаточно много пропускает (30 голов в 19 матчах), кажется, что с такой обороной шансов против атаки «ПСЖ» нет. Но «Пари Сен-Жермен» приедет после Суперкубка Франции, с мотивацией на гостевой матч могут быть проблемы. А «Анже» может удивить, так, недавно он обыграл одного из лидеров чемпионата «Лилль».
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Прогноз: «Ливерпуль» победит и тотал меньше 3,5 за 2.82.
После 7:0 с «Кристал Пэлас» в декабре, казалось, «Ливерпуль» уйдет в отрыв: впереди были матчи с не самыми сложными, как думалось, соперниками. Но именно с ними чемпион Англии потерял 7 очков в трех играх, и вот в АПЛ уже новый лидер — «Манчестер Юнайтед»! Команду Клоппа
«Интер» — «Ювентус»
Прогноз: ничья за 3.47.
Первая встреча Пирло в роли тренера с Конте. «Интер» выдал серию из 5 побед в серии А, вылетев из Лиги чемпионов, но затем снова начались проблемы. Поражение от «Сампдории», потеря двух очков с «Ромой» и мучения в Кубке с «Фиорентиной». Достать «Милан» пока не получается, хотя он всего в трех очках. «Ювентус» тоже не впечатлил в Кубке Италии, но надо учесть, что в основе не было Роналду. А к матчу с «Интером» будет готов и Дибала. Правда, еще два важных игрока под большим вопросом в этой встрече, Кьеза и Маккенни недавно получили травмы. У «Юве» при Пирло пока только одна победа над
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Андрей Санталов