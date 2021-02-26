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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва двух аутсайдеров: прогноз на матч «Тамбов» — «Ротор»

Легкие три очка для Волгограда.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 20, 26.02.2021, 19:00

Тамбов-Ротор-

Вторую часть чемпионата России открывает матч, которого вполне могло и не быть. Про финансовые проблемы «Тамбова» хорошо известно, команда была близка к тому, чтобы снять с турнира, но вмешалась РПЛ. Теперь это абсолютно другой «Тамбов»: зимой из клуба ушло 17 человек, заявлено больше 20 новых игроков. Футболистами с худшей командой РПЛ поделились остальные клубы РПЛ. Те, кто раньше сидел в запасе, получат практику, а «Тамбову» не надо за них платить. Удивительно, что остался основной вратарь Рыжиков, вряд ли его радует перспектива пропускать по 3−4 мяча в каждом матче.

«Ротору» пришлось тяжело после возвращения в премьер-лигу спустя 16 лет. По составу волгоградцы уступали практическим всем клубам, поэтому закономерно долго шли на последних местах. Первую победу команда Хацкевича одержала только в 12-м туре, зато выиграла два последних матча в декабре и поднялась на 13-е место. У «Ротора» была беда с реализацией моментов — всего 9 голов в 19 турах. Зимой волгоградцы взяли 4 игроков из «Астаны», включая нападающего Щеткина (4 гола в 14 матчах в 2020-м).

Домашний матч «Тамбов» по традиции проводит в Саранске. Игра на Кубок с «Локомотивом» была первой для новичков команды, там вполне ожидаемо случился разгром — 0:3. Пока футболисты «Тамбова» только знакомятся друг с другом, сложно представить, что в таком состоянии они отнимут очки у кого-то. «Ротор» — тоже команда-загадка после зимнего перерыва, но если и не брать очки сейчас, то на что можно рассчитывать дальше? Ставим на победу «Ротора» с форой -1 — в БК «Фонбет» на это дают коэффициент 1,75.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тамбов» и в первой части сезона был худшей командой РПЛ по ударам в створ — 2,7 за матч. В то же время у Рыжикова всегда было много работы, 40-летний голкипер входит в топ-5 лиги по сэйвам, в среднем в створ ворот «Тамбова» летит 6 ударов за матч. «Ротор» — конечно, не самая бьющая команда, но преимущество сегодня должно быть за ним. Выбираем еще победу гостей по ударам в створ с форой -2 за 1,9 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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