Битва двух аутсайдеров: прогноз на матч «Тамбов» — «Ротор»

Вторую часть чемпионата России открывает матч, которого вполне могло и не быть. Про финансовые проблемы «Тамбова» хорошо известно, команда была близка к тому, чтобы снять с турнира, но вмешалась РПЛ. Теперь это абсолютно другой «Тамбов»: зимой из клуба ушло 17 человек, заявлено больше 20 новых игроков. Футболистами с худшей командой РПЛ поделились остальные клубы РПЛ. Те, кто раньше сидел в запасе, получат практику, а «Тамбову» не надо за них платить. Удивительно, что остался основной вратарь Рыжиков, вряд ли его радует перспектива пропускать по 3−4 мяча в каждом матче.



«Ротору» пришлось тяжело после возвращения в премьер-лигу спустя 16 лет. По составу волгоградцы уступали практическим всем клубам, поэтому закономерно долго шли на последних местах. Первую победу команда Хацкевича одержала только в 12-м туре, зато выиграла два последних матча в декабре и поднялась на 13-е место. У «Ротора» была беда с реализацией моментов — всего 9 голов в 19 турах. Зимой волгоградцы взяли 4 игроков из «Астаны», включая нападающего Щеткина (4 гола в 14 матчах в 2020-м).



Домашний матч «Тамбов» по традиции проводит в Саранске. Игра на Кубок с «Локомотивом» была первой для новичков команды, там вполне ожидаемо случился разгром — 0:3. Пока футболисты «Тамбова» только знакомятся друг с другом, сложно представить, что в таком состоянии они отнимут очки у кого-то. «Ротор» — тоже команда-загадка после зимнего перерыва, но если и не брать очки сейчас, то на что можно рассчитывать дальше? Ставим на победу «Ротора» с форой -1 — в БК «Фонбет» на это дают коэффициент 1,75.