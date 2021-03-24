Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:30
Балтика
Оренбург
Футбол. Чемпионат мира
1-й тайм
Турция
Нидерланды
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Велес
Чайка
01
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словения
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Мальта
Россия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Кипр
Словакия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Ирландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Финляндия
Босния и Герцеговина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Франция
Украина
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Бельгия
Уэльс
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Эстония
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Гибралтар
Норвегия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Латвия
Черногория
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Динамо Бр
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Алания
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Авангард
71
Хоккей. НХЛ
23:59
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.03
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
02
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Нефтехимик
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Томь
23
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Спартак-2
30
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
25.03
Сан-Хосе Шаркс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
15Гол и радость Глушакова
18:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Сенсации не будет: прогноз на матч Германия — Исландия

Разбираем матч квалификации на ЧМ-2022.

Наверх
Рейтинг букмекеров1. Melbet2. Winline3. 1хСтавка / 1хБет4. Фонбет5. Лига ставок
Источник: Reuters

Критики Лева добились-таки своего: главный тренер сборной Германии объявил, что уйдет после Евро-2020. Многие ждали отставки специалиста после разгрома 0:6 от Испании в ноябре 2020-го, но он взял паузу и объявил об уходе только сейчас. Одна из главных претензий к Леву — невызов ветеранов сборной Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Тренер сделал ставку на молодых, при этом он отказался от прессинга и часто выбирает осторожную тактику. Это не срабатывало и в матчах с менее статусными командами: были 3:3 с Турцией, проблемы с Украиной и Швейцарией.

Исландия поменяла тренера неудачных матчей в 2020-м. 6 поражений в Лиге наций, невыход через стыковые матчи на Евро-2020 — всё это стоило должности шведу Хамрену. Теперь его сменил Видарссон, работавший ранее с исландской молодежкой. У нового тренера также хороший опыт работы с бельгийскими клубами. Исландия впервые играла на ЧМ, который проводился в России, и теперь попробует повторить это достижение. Правда, с Германией не будет главной звезды Сигурдссона из «Эвертона», зато в основе должны выйти армеец Магнуссон и экс-защитник «Ростова» Ингасон.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Германии тоже есть некоторые потери: травмы у Крооса, Зюле и Гозенса, есть вопросы по Киммиху, но их есть кому заменить. В первую очередь, это молодой талант из «Баварии» Мусиала, который мог также играть за Англию, но выбрал Германию. 18-летний полузащитник недавно отличился в плей-офф ЛЧ, забив гол «Лацио». Дома немцы играют успешно, в последних 15 матчах лишь одно поражение. В БК «Марафон» на победу сборной Германии с форой -2 можно поставить за 1,62.

Исландцы проиграли все 5 последних матчей по угловым, и тут вряд ли что-то поменяется. Большую часть матчей гостям придется защищаться, даже если счет будет в пользу Германии. Немцы же, когда много владеют мячом и атакуют, достаточно часто подают корнеры. Так, в двух матчах с Украиной было 7:0 и 9:2 по угловым, со Швейцарией — 7:2. Вот и здесь ставка на победу Германии по угловым с форой -5 за 1,85 в БК «Бетсити» выглядит логичной.

Андрей Санталов

Трусова обидно провалилась на ЧМ. Стоит ли Саше бросить Плющенко
Знарок стал не нужен «Спартаку». В какой команде его ждать
Российская молодежка начнет Евро с победы: Топ-5 ставок дня
«Магнитка» разгромила «Авангард» в Кубке Гагарина, забив 7 шайб
Россия, осторожно. Мальта переживает лучший период в истории
Нидерланды играют с Турцией в матче отбора ЧМ-2022 (трансляция)
Фигуристку увезли на каталке после падения на ЧМ: видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь