Сенсации не будет: прогноз на матч Германия — Исландия
Разбираем матч квалификации на ЧМ-2022.
Разбираем матч квалификации на ЧМ-2022.
Критики Лева
Исландия поменяла тренера неудачных матчей в 2020-м. 6 поражений в Лиге наций, невыход через стыковые матчи на Евро-2020 — всё это стоило должности шведу Хамрену. Теперь его сменил Видарссон, работавший ранее с исландской молодежкой. У нового тренера также хороший опыт работы с бельгийскими клубами. Исландия впервые играла на ЧМ, который проводился в России, и теперь попробует повторить это достижение. Правда, с Германией не будет главной звезды Сигурдссона из «Эвертона», зато в основе должны выйти армеец Магнуссон и
У Германии тоже есть некоторые потери: травмы у Крооса, Зюле и Гозенса, есть вопросы по Киммиху, но их есть кому заменить. В первую очередь, это молодой талант из «Баварии» Мусиала, который мог также играть за Англию, но выбрал Германию. 18-летний полузащитник недавно отличился в
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Андрей Санталов