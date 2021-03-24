Сенсации не будет: прогноз на матч Германия — Исландия

Критики Лева добились-таки своего: главный тренер сборной Германии объявил, что уйдет после Евро-2020. Многие ждали отставки специалиста после разгрома 0:6 от Испании в ноябре 2020-го, но он взял паузу и объявил об уходе только сейчас. Одна из главных претензий к Леву — невызов ветеранов сборной Мюллера, Хуммельса и Боатенга. Тренер сделал ставку на молодых, при этом он отказался от прессинга и часто выбирает осторожную тактику. Это не срабатывало и в матчах с менее статусными командами: были 3:3 с Турцией, проблемы с Украиной и Швейцарией. Исландия поменяла тренера неудачных матчей в 2020-м. 6 поражений в Лиге наций, невыход через стыковые матчи на Евро-2020 — всё это стоило должности шведу Хамрену. Теперь его сменил Видарссон, работавший ранее с исландской молодежкой. У нового тренера также хороший опыт работы с бельгийскими клубами. Исландия впервые играла на ЧМ, который проводился в России, и теперь попробует повторить это достижение. Правда, с Германией не будет главной звезды Сигурдссона из «Эвертона», зато в основе должны выйти армеец Магнуссон и экс-защитник «Ростова» Ингасон.

У Германии тоже есть некоторые потери: травмы у Крооса, Зюле и Гозенса, есть вопросы по Киммиху, но их есть кому заменить. В первую очередь, это молодой талант из «Баварии» Мусиала, который мог также играть за Англию, но выбрал Германию. 18-летний полузащитник недавно отличился в плей-офф ЛЧ, забив гол «Лацио». Дома немцы играют успешно, в последних 15 матчах лишь одно поражение. В БК «Марафон» на победу сборной Германии с форой -2 можно поставить за 1,62.



Исландцы проиграли все 5 последних матчей по угловым, и тут вряд ли что-то поменяется. Большую часть матчей гостям придется защищаться, даже если счет будет в пользу Германии. Немцы же, когда много владеют мячом и атакуют, достаточно часто подают корнеры. Так, в двух матчах с Украиной было 7:0 и 9:2 по угловым, со Швейцарией — 7:2. Вот и здесь ставка на победу Германии по угловым с форой -5 за 1,85 в БК «Бетсити» выглядит логичной.



Андрей Санталов