БК Winline стала партнером «КраСавы»

«Очень рад этому партнерству, — отмечает Евгений Савин. — В лице компании Winline я нашел не только надежного и уверенного в своих силах спонсора, но и единомышленников, с которыми мы одинаково видим то, каким должен быть спорт. Для меня очень важно, чтобы проект футбольного клуба «Красава» был открытым и доступным для всех, кому он может быть интересен. Хочу, чтобы болельщикам было круто и весело на матчах нашей команды. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же, по-хорошему сумасшедших идей. И они хотят двигаться в этом направлении вместе с «Красавой». Поэтому, как я обычно говорю в таких случаях: «Погнали!».