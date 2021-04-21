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18:12 (мск), источник: Sportmail.ru

БК Winline стала партнером «КраСавы»

Евгений Савин и букмекерская компания Winline объявили о начале глобального партнерства. Оно коснется всех проектов, над которыми работает популярный блогер и ведущий, а в прошлом — профессиональный футболист.

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С этого момента Евгений Савин — амбассадор бренда Winline, а компания становится партнером YouTube-проекта «КраСава». Кроме того, компания Winline будет стратегическим партнером футбольного клуба «Красава», который намерен с нового сезона заявиться для участия в Профессиональной футбольной лиге и будет выступать на стадионе «Центральный» в подмосковном Одинцово. Winline станет титульным спонсором клуба.

«Очень рад этому партнерству, — отмечает Евгений Савин. —  В лице компании Winline я нашел не только надежного и уверенного в своих силах спонсора, но и единомышленников, с которыми мы одинаково видим то, каким должен быть спорт. Для меня очень важно, чтобы проект футбольного клуба «Красава» был открытым и доступным для всех, кому он может быть интересен. Хочу, чтобы болельщикам было круто и весело на матчах нашей команды. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же, по-хорошему сумасшедших идей. И они хотят двигаться в этом направлении вместе с «Красавой». Поэтому, как я обычно говорю в таких случаях: «Погнали!».

«Проект “Красава” — это уникальное явление в российском спорте. Всего за пару лет Евгению Савину удалось стать ключевым футбольным блогером страны. И поэтому, когда мы узнали о его идее создать профессиональный футбольный клуб, компания Winline не могла оставаться в стороне! Мы разделяем те идеи, которые Женя заложил в проект футбольного клуба “Красава”, и с большим энтузиазмом смотрим в будущее нашего партнерства», — отметили в компании Winline.

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