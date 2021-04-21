БК Winline стала партнером «КраСавы»
Евгений Савин и букмекерская компания Winline объявили о начале глобального партнерства. Оно коснется всех проектов, над которыми работает популярный блогер и ведущий, а в прошлом — профессиональный футболист.
Евгений Савин и букмекерская компания Winline объявили о начале глобального партнерства. Оно коснется всех проектов, над которыми работает популярный блогер и ведущий, а в прошлом — профессиональный футболист.
С этого момента Евгений Савин — амбассадор бренда Winline, а компания становится партнером
«Очень рад этому партнерству, — отмечает Евгений Савин. — В лице компании Winline я нашел не только надежного и уверенного в своих силах спонсора, но и единомышленников, с которыми мы одинаково видим то, каким должен быть спорт. Для меня очень важно, чтобы проект футбольного клуба «Красава» был открытым и доступным для всех, кому он может быть интересен. Хочу, чтобы болельщикам было круто и весело на матчах нашей команды. У меня огромное количество идей о том, как этого добиться. И я был в восторге, что у Winline оказалось еще примерно столько же таких же,
«Проект “Красава” — это уникальное явление в российском спорте. Всего за пару лет Евгению Савину удалось стать ключевым футбольным блогером страны. И поэтому, когда мы узнали о его идее создать профессиональный футбольный клуб, компания Winline не могла оставаться в стороне! Мы разделяем те идеи, которые Женя заложил в проект футбольного клуба “Красава”, и с большим энтузиазмом смотрим в будущее нашего партнерства», — отметили в компании Winline.