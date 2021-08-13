Победы «Челси» и «Спартака», «Ливерпуль» и «Барселона» потеряют очки, а «ПСЖ» с Месси выиграет крупно
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Кто угадает все результаты, получит 50 миллионов.
Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.
Прогноз: «Челси» победит с разницей 1 за 3.45.
Суперкубок УЕФА показал, что «Челси» пока не готов доминировать весь матч. После стартовых 30 минут и забитого гола «Челси» перешел в
Прогноз: «Спартак» победит с разницей 2 за 3.85.
Да, за «Спартак» в этом матче не так много факторов.
Прогноз: «Норвич Сити» не проиграет за 3.35.
Вторая попытка «Норвича» закрепиться в
Прогноз: «ПСЖ» победит с разницей 3+ за 2.85.
«ПСЖ» провернул самый громкий трансфер этого лета, подписав Месси, но и остальные переходы получились сильными. В Париже переехали Доннарумма, Рамос, Вейналдум, Хакими… Парижане теперь намерены собрать все трофеи во Франции и взять Лигу чемпионов. Месси заявил, что уже готов играть, скорее всего, аргентинец выйдет на замену. Неймар и Ди Мария пропускали первый тур — «ПСЖ» выиграл 2:1 у «Труа» — и теперь тоже готовы играть. В общем, теперь у Почеттино не состав, а сказка. Но всем еще предстоит найти место на поле,
Прогноз: ничья за 3.80.
«Барселона» тем временем будет учиться играть без Месси, и этот переход на дастся каталонцам легко. В прошлом сезоне аргентинец напрямую поучаствовал в 39 голах (30 забил и еще сделал 9 передач), но его влияние на игру, конечно, было еще больше. Теперь в Ла Лиге должна зажечься звезда Депая, ярче должны проявить себя Гризманн, Дембеле и Де Йонг. В межсезонье команда выглядела неплохо, даже разгромила «Ювентус» 3:0. Однако состав каталонцев пока далек от идеального, пока нет тер Стегена, Дембеле, а Педри и Де Йонг под вопросом. «Реал Сосьедад» и в прошлом сезоне был крепкой командой, финишировал пятым. Баски сохранили всех лидеров, так что Исак и Ойарсабаль потерзают оборону «Барселоны». Гости вполне могут зацепиться здесь за очки.
Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:
Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».
Футбол. РПЛ. «Ахмат» — «Динамо».
Футбол. РПЛ. «Ростов» — ЦСКА.
Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» — «Реал Мадрид».
Футбол. РПЛ. «Локомотив» — «Зенит».
Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» — «Атлетико».
Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Манестер Сити».
Футбол. РПЛ. «Рубин» — «Крылья Советов».
В завершившемся 42-м туре игры Х50 девять участников угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.
Новый тур суперигры Х50 — каждые
Андрей Санталов