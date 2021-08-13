Победы «Челси» и «Спартака», «Ливерпуль» и «Барселона» потеряют очки, а «ПСЖ» с Месси выиграет крупно

Х50 — это новая суперигра от компании Winline, в которой любой желающий может выиграть 50 миллионов рублей. Для этого в купоне игры Х50 в мобильном приложении Winline нужно угадать исход 13 спортивных событий. Участие в игре стоит 200 рублей. Призовой фонд делить ни с кем не придется. Не важно, сколько человек в одном туре выиграют 50 миллионов рублей, каждый из них получит всю сумму целиком.

Прогноз: «Челси» победит с разницей 1 за 3.45.

Суперкубок УЕФА показал, что «Челси» пока не готов доминировать весь матч. После стартовых 30 минут и забитого гола «Челси» перешел в эконом-режим и в итоге закономерно пропустил. Физически команда пока еще не готова играть в одном темпе весь матч, тем более в игре с «Кристал Пэлас» скажется усталость от Суперкубка в среду. Новичок Лукаку пока еще не готов играть, так что атака предстанет в прежнем виде, а Вернер, Хаверц и Пулишич обычно много не забивают. А тут еще и Зиеш травмировался. Про «Кристал Пэлас» пока мало что можно сказать. Молодой тренер Виейра сменил Ходжсона, несколько опытных игроков ушло, клуб теперь делает ставку на молодежь. Но главную звезду Заа при этом сохранили в команде. «Пэлас» даст «Челси» бой, но силы все-таки неравны.

Прогноз: «Спартак» победит с разницей 2 за 3.85.

Да, за «Спартак» в этом матче не так много факторов. Красно-белые только что бесславно проиграли «Бенфики» (не помогла и тактика с 6 защитниками). Главный тренер Витория уже публично просит о встрече владельца клуба Федуна, а статистика при португальце пока печальна: 4 поражения в 5 матчах. Однако тут в соперниках «Урал», который провалил подготовку к сезону и уже уволил главного тренера. Вместо Матвеева с командой теперь будет работать известный специалист Шалимов, но ему нужно будет время, чтобы исправить ситуацию. «Спартак» тем временем продлил контракт с Соболевым, ждем голов от форварда в этом матче.

Прогноз: «Норвич Сити» не проиграет за 3.35.

Вторая попытка «Норвича» закрепиться в премьер-лиге. Два года назад яркая команда пошумела в АПЛ, даже обыграла «Манчестер Сити», но в итоге вылетела. Клуб сохранил тренера Фарке, так что немец наверняка учел ошибки прошлого. «Канарейки» летом закупились на 44 млн фунтов, арендовали у «Челси» Гилмора. Главный бомбардир Пукки — по-прежнему в команде. «Ливерпуль» в прошлом сезоне смог-таки финишировать в топ-4,хотя за 10 туров до финиша шел 8-м. Сейчас Клоппу будет проще. Вернулись ван Дейк с Гомесом, Хендерсон укрепит центр поля, впереди должны феерить отдохнувшие Салах и Мане. Левый фланг обороны пока остался без Робертсона, зато Александр-Арнольд готов засылать радиоуправляемые передачи в штрафную. Однако в первом туре «Ливерпулю» будет непросто доказать свой статус фаворита.

Прогноз: «ПСЖ» победит с разницей 3+ за 2.85.

«ПСЖ» провернул самый громкий трансфер этого лета, подписав Месси, но и остальные переходы получились сильными. В Париже переехали Доннарумма, Рамос, Вейналдум, Хакими… Парижане теперь намерены собрать все трофеи во Франции и взять Лигу чемпионов. Месси заявил, что уже готов играть, скорее всего, аргентинец выйдет на замену. Неймар и Ди Мария пропускали первый тур — «ПСЖ» выиграл 2:1 у «Труа» — и теперь тоже готовы играть. В общем, теперь у Почеттино не состав, а сказка. Но всем еще предстоит найти место на поле, все-таки в стартовом составе только 11 человек. «Страсбур» в этом сезоне снова будет бороться за выживание, клуб пригласил интересного тренера Стефана, который еще недавно выводил «Ренн» в Лигу чемпионов. Парижу нужна громкая победа, чтобы закрепить успех от трансферов, так что тут можно ждать разгрома.

Прогноз: ничья за 3.80.

«Барселона» тем временем будет учиться играть без Месси, и этот переход на дастся каталонцам легко. В прошлом сезоне аргентинец напрямую поучаствовал в 39 голах (30 забил и еще сделал 9 передач), но его влияние на игру, конечно, было еще больше. Теперь в Ла Лиге должна зажечься звезда Депая, ярче должны проявить себя Гризманн, Дембеле и Де Йонг. В межсезонье команда выглядела неплохо, даже разгромила «Ювентус» 3:0. Однако состав каталонцев пока далек от идеального, пока нет тер Стегена, Дембеле, а Педри и Де Йонг под вопросом. «Реал Сосьедад» и в прошлом сезоне был крепкой командой, финишировал пятым. Баски сохранили всех лидеров, так что Исак и Ойарсабаль потерзают оборону «Барселоны». Гости вполне могут зацепиться здесь за очки.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».

Футбол. РПЛ. «Ахмат» — «Динамо».

Футбол. РПЛ. «Ростов» — ЦСКА.

Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» — «Реал Мадрид».

Футбол. РПЛ. «Локомотив» — «Зенит».

Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» — «Атлетико».

Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» — «Манестер Сити».

Футбол. РПЛ. «Рубин» — «Крылья Советов».

В завершившемся 42-м туре игры Х50 девять участников угадали 9 исходов из 13. Компания Winline уже вручила игрокам утешительные призы в размере 10 000 рублей каждому.

Новый тур суперигры Х50 — каждые два-три дня. Не упустите возможность выиграть 50 миллионов рублей! А Winline заплатит, без вариантов.