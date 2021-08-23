«Милан» начнет сезон с победы: прогноз на матч с «Сампдорией»
Разбираем встречу в серии А.
Разбираем встречу в серии А.
В прошлом сезоне миланская молодежь во главе с Ибрагимовичем стала главным открытием серии А. «Россонери» лидировали весь первый круг, но на всю дистанцию ресурсов не хватило, и они уступили соседям из «Интера». «Милан» продолжает придерживаться политики разумной траты денег, так что клуб расстался с футболистами, требовавшими высокую зарплату: вратарем Доннаруммой и креативным полузащитником Чалханоглу. Взамен взяли чемпиона Франции Меньяна, защитника Флоренци и хорошо всем известного Жиру. Оливье уже успел сделать дубль в недавнем товарищеском матче с «Панатинаикосом» (2:1).
В «Сампдории» завершил работу Раньери. Известный тренер сначала спас клуб от вылета, а в прошлом сезоне занял с ним 9-е место. Теперь же команду возглавил Д′Аверса, который до этого вылетел с «Пармой» в серию B. Он известен как прагматичный тренер, который любит подстраивается под соперника. В атаке его команды стараются как можно быстрее доставить мяч вперед, а оборона начинается с высокого персонального прессинга. В нападении «Сампдории» продолжает зажигать 38-летний Куальярелла, но вообще это тревожный знак для клуба. В первом раунде Кубка Италии генуэзцы с трудом прошли клуб серии B «Алессандрию».
У «Милана» сегодня не будет Златана, швед восстанавливается после травмы колена. Так что в атаке компанию Жиру составит португалец Леау или хорват Ребич. Команда Пиоли снова хочет побороться за скудетто и рассчитывает на хороший старт сезона. Поставить на победу «Милана» можно за 1,99 в БК «Париматч». Также можно присмотреться к тоталу меньше 2,5,
Андрей Санталов