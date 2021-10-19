«Юве» засушит игру с «Зенитом», «Барса» хлопнет «Динамо» Киев, а «Интер» остановит «Шериф»: наши ставки в ЛЧ

Прогноз: победа «Интера» и обе забьют за 2.49 в БК Winline.

Главная сенсация ЛЧ против чемпиона Италии. После победы «Шерифа» над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» уже веришь, что невозможного нет. По крайней мере, в футболе. Конечно, скромной команде из Тирасполя там повезло, но была и грамотная игра в обороне, и сэйвы Атанасиадиса, было и мастерство — вы вспомните лихой удар Тилля! «Интер» сейчас не в идеальном состоянии, игроки с разной степенью усталости вернулись из сборных. А тут еще проигран принципиальный матч «Лацио» — причем обидным образом: когда игрок «Интера» лежал на газоне, соперник продолжил атаку. С другой стороны, два матча с «Шерифом» — это шанс для «нерадзурри», если не брать здесь 6 очков, то выход в плей-офф под большим вопросом.

Прогноз: «ПСЖ» победит с форой −2 за 3.20 в БК Winline.

Скамейка «ПСЖ» позволяет Почеттино играть разными составами. Так, в пятницу парижане дожали «Анжер» без Месси и Неймара, которые поздно вернулись из Южной Америки. Тем свежее команда Почеттино будет в ЛЧ. Одна победа над «Ман Сити» уже есть, пора делать еще один шаг к выходу из группы. «РБ Лейпциг» еще год назад играл с «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ, но с тех пор команда стала слабее. Ушли ведущие игроки и тренер, теперь надо все выстраивать заново. В бундеслиге «быки» только восьмые, а в ЛЧ уже успели пропустить 6 мячей от «Ман Сити» и проиграть дома «Брюгге». Кажется, и здесь разгрома избежать не удастся.

Прогноз: ничья за 3.45 в БК Winline.

«Ливерпуль» прекрасен в этом сезоне. Команда громит соперников и в Англии — только что под горячую руку попал «Уотфорд» (5:0), — и на континенте: 5:1 с «Порту». Салаха уже некоторые ставят выше Месси и Роналду в этом сезоне, египтянин забил 10 голов, и некоторые из них были очень эффектными. Мане тоже хорош, а тут еще и Фирмино проснулся — все как в лучшие времена. «Атлетико» пока не играет по-чемпионски, но результата обычно добивается. Впору пришлось возвращение Гризманна, Суарес по-прежнему в порядке. «Атлетико» уже выбивал недавно «Ливерпуль» из ЛЧ, ждем, что на этот раз придумает Симеоне.

Прогноз: тотал меньше 2 за 2,57 в БК Winline.

«Зенит» затрясло по осени в РПЛ: команда Семака допустила редкие для себя два поражения подряд. Неудачу в Туле можно списать на Ловрена не в форме, отсутствие Барриоса и чудесный удар Кангва, но пока все это нестрашно для чемпиона России, он все так же идет на первом месте. Против «Юве» состав будет более оптимальным, матч, скорее всего, будет напоминать игру в Лондоне против «Челси». Туринцы только что победили «Рому», но выглядели не особенно убедительно. Впрочем, это обычная история для команд, которые тренирует Аллегри. «Ювентус» сейчас и сам мало забивает, и другим не дает, так что здесь тоже много голов ждать не приходится.

Прогноз: победа «Барселоны» с разницей 3+ за 2.60 в БК Winline.

«Барселона», похоже, пережила кризис. Кумана не уволили, и команда не рассыпалась, пропустив в начале матче от «Валенсии». Волевая победа добавит уверенности сине-гранатовым. Да и состав сейчас стал поинтереснее. Агуэро наконец дебютировал за каталонцев, Коутиньо продолжает набирать форму после долгого простоя, а главное — игра новой надежды «Барсы» Фати. 18-летний парень снова забил шикарный гол — возможно, будущее у сине-гранатовых будет не такое мрачное, как казалось еще недавно. Киевское «Динамо» сейчас выше «Барсы» за счет ничьей с «Бенфикой», но противостоять грандам команде Луческу все-таки сложно, и недавний разгром в Мюнхене 0:5 это подтвердил.

Прогноз: ничья за 4.10 в БК Winline.

В «Манчестер Юнайтед» еще не катастрофа, но тучи явно сгущаются над Сульшером. Всего одна победа в последних 5 матчах (и то, в добавленное время над «Вильярреалом»). А поражение от «Лестера» 2:4 подчеркивает, что норвежец теряет контроль над своей командой. Подписать таких звезд, как Роналду, Варан и Санчо, — это только полдела, их еще надо встроить в игру. А с игрой у «Юнайтед» сейчас проблема. «Аталанта» же набрала ход. В команде все еще не находится места для Миранчука, но Гасперини дает результат, так что вопросов к нему почти нет. Бергамаски только что разгромили «Эмполи», потерь в составе мало, так что бой на «Олд Траффорде» они точно дадут.