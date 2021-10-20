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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» возьмет три очка, но вряд ли много забьет: прогноз на матч с «Мальме»

Следим за соперниками «Зенита» по группе.

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Источник: Reuters

«Челси» слегка забуксовал в последний месяц: два поражения от «Ман Сити» и «Юве», натужные победы над «Саутгемптоном» и «Челси». Лукаку последний раз забивал «Зениту», а это было 14 сентября. На помощь приходят Вернер и Чилуэлл (защитник даже отличился дважды недавно). То, что раньше работало надежно и давало результат, вдруг надломилось. Контроль мяча — и через это контроль игры с минимумом моментов у чужих ворот и с полным спокойствием у своих куда-то подевался. Возможно, на звезд «Челси», на того же Лукаку, выпала слишком большая нагрузка, им ведь еще надо было играть за сборные. Так что сегодня Тухель может дать кому-то отдохнуть.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мальме» уже понимает, что его судьба в группе предрешена. Разгромные поражения от «Юве» и «Зенита» и спаренные матчи с «Челси» — от 4-го места в группе уже не отвертишься. Зато можно пошуметь и громко заявить о себе, все-таки давления на шведов нет никакого, так что почему бы не зажечь лигочемпионским вечером на «Стэмфорд Бридж»? Показать себя всей Европе, как тот же Тилль из «Шерифа». Все ждут здесь разгрома, но, учитывая проблемы «Челси» в атаке, на этот счет есть сомнения. Можно сыграть на этом и взять например победу «Мальме» с форой +2,5 за 1.93 в БК «Марафон». Либо выбрать тотал меньше 3,5 — БК «Фонбет» дает на это коэффициент 1,8.

Андрей Санталов

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