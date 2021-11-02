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10:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка против фаворита: прогноз на матч «Мальме» — «Челси»

Следим за соперниками «Зенита» в Лиге чемпионов.

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Источник: AP 2021

У «Челси» был достаточно легкий календарь в октябре, и команда Тухеля выиграла все 6 матчей. Да, «Саутгемптон» в Кубке лиги получилось пройти только по пенальти, но это тоже победа. Лондонцы пока справляются без травмированных Лукаку, Вернера и Ковачича. К этому трио в выходные добавился Маунт, он пропустил игру с «Ньюкаслом» и не сыграет сегодня из-за болезни. Пока «молчат» нападающие (на их счету в АПЛ всего 4 гола), за «Челси» вовсю забивают защитники (12 голов). Вот и в этот раз с «Ньюкаслом» отличился Джеймс, сделавший дубль. А вот Хавертц, которого купили год назад за 60 млн фунтов, продолжает разочаровывать. В этом сезоне у 22-летнего немца всего 3 мяча в 13 матчах.

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«Мальме» уже может расслабиться и играть в Лиге чемпионов в свое удовольствие. Чемпион Швеции проиграл все три матча с общим счетом 0:11, но все равно хочет удивить Европу. «Мальме» с особым настроем играет дома, у команды мощная поддержка трибун. Тренер Томассон уже заявил, что хочет сыграть для болельщиков, ведь это будет первый еврокубковый аншлаг за два года. Явно добавила настроение и волевая победа над «Сириусом» в чемпионате, благодаря ей «Мальме» продолжает лидировать в своей лиге. Фаворитом здесь, конечно, считается «Челси», но в еще один разгром здесь не верится. При своих болельщиках они выложатся на 120%, гостей же устроит и минимальная победа.

Так что предлагаем здесь сыграть против фаворита: «Мальме» выиграет с форой +2 за 1,9 в БК «Марафон». Заманчиво взять и гол шведов, БК «Бетсити» дает на это событие коэффициент 2,02.

Андрей Санталов

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