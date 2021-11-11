Барриос остановит Неймара, а Суарес разойдется миром с Месси: еще одна попытка выиграть 50 миллионов

Прогноз: Швеция победит с разницей 2 за 3.90.

Для Швеции все решится 14 ноября в очной встрече с Испанией, но, конечно, скандинавам, хотелось бы сохранить к ней запас в два очка. Отрыв от испанцев мог быть и больше, но в сентябре «Тре крунур» неожиданно уступили на выезде грекам. У сборной Грузии этот цикл не задался, первую победу она одержала только в 7-м матче, на выезде против Косово. Хотя дома до этого дважды чуть не расстроила фаворитов. И Испания и Греции увезли победы из Грузии только благодаря мячам в добавленное время. С мотивацией у хозяев могут быть проблемы, к тому же в неважной форме в этом сезоне находится Кварацхелия. Ставим на победу Швеции на классе.

Прогноз: Россия победит с разницей 1 за 3.45.

Перед решающими матчами отбора на ЧМ в Катаре у сборной России снова проблемы с травмированными: команде не помогут Кузяев, Жемалетдинов, Захарян и Самошников, есть проблемы со здоровьем у Джикии и Головина. Также на карточках висят (и рискуют пропустить игру с Хорватией) Смолов, Баринов, Фомин и еще 5 игроков. Сомнительной выглядит линия нападения: У того же Смолова и Заболотного два гола на двоих в октябре, а Сергеев из «Крыльев» — новичок сборной. Со Словакией и Словенией, как мы помним, атака «молчала», за нее отдувались Джикия, Дивеев и помог еще автогол Шкриньяра. Однако уровень соперника все-таки позволяет рассчитывать на три очка, ждем матча с Кипром в стиле «результат на табло, а как играли — все скоро забудут».

Прогноз: Колумбия не проиграет за 3.10.

Колумбия в октябре прервала мощную серию побед Бразилии, сыграв с ней дома 0:0. Теперь у пентакампеонов 31 очко после 11 матчей, и ноль сомнений, что они будут играть на ЧМ в Катаре. Колумбия же в южноамериканском отборе пока на 4-м месте, опережая Уругвай только по разнице мячей. Но вообще преследователей там хватает (Чили, Парагвай…). У колумбийцев, конечно, нет столько звезд, сколько у бразильцев, но громких имен хватает. От вратаря Оспины, защитника Мины, до таких творцов в атаке, как Куадрадо, Фалькао и Сапата. И выжигающий опорник Барриос, умеющий портить жизнь на поле Неймару и Ко. Турнирной мотивации у Бразилии уже особой нет, так что ставим здесь на более заряженную команду.

Прогноз: ничья за 3.25.

«ПСЖ» очень не хотел отпускать Месси и Паредеса в сборную Аргентину, оба игрока восстанавливались от травм, но пришлось. 16 ноября команду ждет принципиальный матч против Бразилии, так что, скорее всего, Лео поберегут до этой игры. В отборе аргентинцы с запасом на втором месте, так что нет смысла рисковать лидером сборной. А вот для Уругвая каждый матч теперь на вес золота. Подопечные Табареса провалили октябрьскую серию, взяв только одно очко из 9 возможных. При это еще дважды подверглись разгрому: от Аргентины (0:3) и Бразилии (1:4). Понятно, что команда с Суаресом и Кавани моложе не становится, но пропуск чемпионата мира будет шоком. Ждем здесь как минимум ничью от хозяев.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Азербайджан — Люксембург.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Греция — Испания.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Ирландия — Португалия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Словакия — Словения.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Парагвай — Чили.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Австрия — Израиль.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Италия — Швейцария.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. США — Мексика.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Канада — Коста-Рика.

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