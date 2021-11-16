Агаларов против Испании, Месси померяется силами с Неймаром: еще одна попытка выиграть 50 миллионов

Прогноз: Испания победит и обе забьют за 2.85.

Пока Агаларова и Тюкавина ждут в основной сборной России, парни зажигают за молодежную. В недавнем матче со Словакией (3:0) лучший бомбардир РПЛ забил классным ударом головой, а форвард «Динамо» отдал тонкий пас на выход один на один. В отборе на Евро-2023 российская молодежка идет в своей группе на втором месте, уступая только Испании. По регламенту лидер группы напрямую попадет в финальную часть турнира — как и лучшая сборная среди вторых команд. Остальных ждут стыки. Как минимум на стыки подопечные Галактионова могут рассчитывать. В гостях с испанцами мы сгорели 1:4, хотя Агаларов там даже забил первым. Но уровень команд все-таки разный, вряд ли у российской молодежки получится отнять очки у лидера.

Прогноз: Украина победит и тотал больше 2,5 за 4.10.

Босния и Герцеговина лишилась шансов попасть на ЧМ, проиграв дома Финляндии 1:3. Боснийцам даже не помогло удаление у соперника в первом тайме. Теперь на второе место претендуют только финны и украинцы. Подопечные Петракова отстают от сборной Суоми на два очка, так что не все в их руках. Украину устроит только победа в Боснии (и желательно с крупным счетом), а еще ей надо, чтобы Финляндия потеряла очки на своем поле с немотивированной Францией. Украинцы 11 ноября играли товарищеский матч с Болгарией и показали очень мощную игру — статистика по ударам 36−4! Но вместо разгрома получилась трудная ничья, все дело в плохой реализации. Однако второй раз подряд не должно быть такого невезения, так что выбираем здесь победу гостей.

Прогноз: Нидерланды победят с разницей 2 за 4.20.

Нидерланды учудили в прошлом туре. Команда ван Гала спокойно вела 2:0 к 80-й минуте благодаря дублю Депая, как вдруг пропустила две разящие контратаки от Черногории. Незапланированная потеря очков привела к очень интересной ситуации в группе. Голландцы по-прежнему лидируют с 20 очками, но по 18 сразу у двух сборных — Турции и Норвегии. И это еще норвежцы умудрились сыграть 0:0 дома с Латвией. По турнирным раскладам получается, что Нидерланды устроит и ничья: все дело в разнице мячей, которая является первым дополнительным показателем. У голландцев она +23, у Турции, которой играть в Черногории, +10. И все же норвежцам без Холанда (форвард травмирован) будет сложно что-то противопоставить Нидерландам.

Прогноз: ничья за 3.15.

Первый матч этих сборных был сорван бразильским Минздравом, теперь же вряд ли кто-то помешает Месси сыграть против своего друга Неймара. По аргентинцу были вопросы, он приехал в сборную с повреждением, но вышел на замену против Уругвая. Аргентина там забила быстрый гол, а затем не без везения сохранила победный счет. Бразилия уже вышла на ЧМ в Катаре, но и аргентинцы практически гарантировали себе путевку на мундиаль: отрыв от 5-го места — 12 очков. Бразильцы наверняка еще не забыли поражение в финале Кубка Америки этим летом, так что с мотивацией у них проблем быть не должно. Но хватит ли этого для победы, ведь по мастерству аргентинцы им не уступают. Нас ждет классическая игра на три результата, мы выбираем здесь ничью.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Квалификация ЧМ. Азия. Китай — Австралия.

Хоккей. КХЛ. «Спартак» — «Ак Барс».

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Уэльс — Бельгия.

Футбол. Квалификация ЧМ. Европа. Финляндия — Франция.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Венесуэла — Перу.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Ямайка — США.

Футбол. Квалификация ЧМ. Южная Америка. Чили — Эквадор.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Коста-Рика — Гондурас.

Футбол. Квалификация ЧМ. КОНКАКАФ. Канада — Мексика.

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