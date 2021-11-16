Турция не упустит свой шанс: прогноз на матч с Черногорией
Следим за возможным соперником сборной России по стыкам.
Следим за возможным соперником сборной России по стыкам.
Один из главных сюрпризов этого отборочного цикла — преображение сборной Турции. Команда при тренере Гюнеше провалила Евро-2020, в сентябре влетела 1:6 Нидерландам. Казалось, о выходе на ЧМ-2022 можно и не мечтать. Но Турция поменяла тренера, пригласив Кунтца из олимпийской сборной Германии. Немецкий специалист начал с ничьей против Норвегии (1:1) и с тяжелейшей победы над Латвией, когда решающий гол был забит с пенальти на 99-й минуте. Вместе с ошибками конкурентов все это привело Турцию на второе место в группе. В случае победы сегодня она как минимум обеспечит себе участие в стыковых матчах.
Черногория провела обычный для себя отборочный турнир, где выступила, как и полагается середняку. Но напоследок Хакшабанович и Ко прилично хлопнули дверью. В мало что решавшем для черногорцев матче против голландцев они не смирились с судьбой при счете 0:2. И организовали две лихие контратаки в самом конце встрече, вырвав таким образом ничью. Так Черногория помешала Нидерландам досрочно квалифицироваться на ЧМ в Катаре. Хозяева наверняка и сегодня настроены сотворить мини-сенсацию, но все же здесь предпочтем более мотивированную команду.
Наши прогнозы: победа Турции за 1,7 в БК BetBoom и тотал меньше 2,5 за 1,98 в БК «Париматч».
Андрей Санталов