Вчерашний оливье не отвлечет вас от английского футбола. На что ставим в Новом году

Прогноз: победа «Манчестер Сити» с форой −1.5 за 2.31

Футбол Англия 2021/2022 Тур 21, 1.01.2022, 15:30 Арсенал - Манчестер Сити -

— Это лучший «Арсенал» за последние пять лет, — убежденно заявил перед матчем главный тренер действующих чемпионов Англии Пеп Гвардиола, и это уже интересная завязка противостояния на «Эмирейтс». Впечатляет, если вспомнить, что всего четыре месяца назад «Сити» разнес «канониров» в клочья со счетом 5:0. Гвардиола может спокойно рассыпаться в комплиментах Микелю Артете, который долго был его помощником, потому что каким бы безусловным ни был прогресс «Арсенала» в последнее время, «Сити» все равно лучше во всех игровых составляющих, «горожане» больше всех забивают, меньше всех пропускают и с учетом осечек «Ливерпуля» и «Челси» нацелились на второй подряд титул.

Сам автор возрождения молодого да удалого коллектива с севера Лондона Микель Артета, увы, на игре присутствовать не сможет из-за положительного теста на ковид. Его работа в последние месяцы заслужила много хороших слов от всех кроме опального Пьера-Эмерика Обамеянга, но это тот случай, когда против лома нет приема: падаван пока не готов выйти против учителя. «Арсенал» за счет разнообразия в атаке и прыти Смита-Роу с Сака методично разбирает на молекулы команды ниже классом, но пасует против грандов: так было с «Челси», тем же «Сити», «Ливерпулем» и «МЮ». Скорее всего, так будет и теперь, хотя ставка на андердога с обязательным дополнением «оба забьют» за щедрые 8.40 не выглядит безнадежной, но это чистый риск.

Прогноз: победа «Тоттенхэма» и тотал меньше 2.5 за 4.10

Футбол Англия 2021/2022 Тур 21, 1.01.2022, 18:00 Уотфорд - Тоттенхэм Хотспур -

Претендент на путевку в Лигу чемпионов едет в гости к клубу, единственная задача которого — избежать вылета из АПЛ, но все не так очевидно. Команда Антонио Конте по результатам неубедительно выглядит в гостях, а стадион «Уотфорда» не самое гостеприимное место для шпор: «Тоттенхэм» не побеждал там аж с 2017 года, правда, «шмели» на один сезон покидали премьер-лигу.

«Уотфорд» Клаудио Раньери слишком много пропускает, именно это не позволяет ему приподняться над подвалом таблицы на комфортное расстояние, хотя в атаке и бывают удивительные вспышки, как в матчах с «Эвертоном» (5:2) и «Ман Юнайтед» (4:1). «Тоттенхэм» в этом смысле выглядит совершенно иначе. Команда Антонио Конте показывает достаточно качественный футбол, но не всегда может дожать соперника, как только что было с «Саутгемптоном» (1:1). В обороне, как все команды Конте, «шпоры» действуют надежно, редко пропуская больше одного мяча за игру, но с реализацией есть проблемы. Отсюда ставка: два итальянских тренера приготовят нам 1 января блюдо итальянской кухни — осторожную игру с преимуществом и победой гостей на классе, но без разгрома.

Прогноз: тотал меньше 2.5 за 2.03

А вот и матч тура за право начать новый год главным и, возможно, единственным преследователем «Манчестер Сити» в таблице. Одно из ярчайших противостояний английского футбола последних лет состоится сразу после того, как оба коллектива споткнулись у всех на глазах: «Челси» потерял очки с «Брайтоном», «Ливерпуль» и вовсе уступил «Лестеру», потому что Акела промахнулся — Мо Салах не забил пенальти Касперу Шмейхелю. Жаль, конечно, что матч состоится сейчас, когда соперники обескровлены беспощадным графиком и регулярной потерей игроков из-за ковид-протокола, но это Англия.

Как ехидно заметил на днях новый главный тренер «МЮ» Ральф Рангник, если вы хотите пересмотреть английский футбольный календарь в декабре-январе, можно также, чтобы два раза не вставать, отменить пятичасовое чаепитие и монархию до кучи.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 21, 2.01.2022, 19:30 Челси - Ливерпуль -

Наставник «Челси» Томас Тухель на календарь не жалуется в отличие от своего соперника и соотечественника, но требует разрешить пять замен, адаптировать под ситуацию ковид-протокол, в общем любыми способами снять нагрузку с игроков, и есть от чего: за встречей с «Ливерпулем» «синих» ждут два матча Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (естественно, там будет ротация состава), и еще один гвоздь сезона в виде очной встречи с грозным «Манчестер Сити». У Юргена Клоппа ситуация чуть лучше, но и у него костью в горле застряли два матча Кубка лиги с «Арсеналом» («Ладно один, но два-то зачем в такое время?!» — возмутился немец).

В последние годы встречи «синих» и «красных» выходят осторожными с минимумом голов, не то что раньше. Нет оснований полагать, что при такой плотности календаря 2 января будет по-другому. С исходом играть сложно — матч на три результата, а вот тотал меньше — разумная ставка.

Прогноз: победа «Манчестер Юнайтед» и забьют только хозяева за 2.41

Футбол Англия 2021/2022 Тур 21, 3.01.2022, 20:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -

«Манчестер Юнайтед» после назначения Ральфа Рангника продолжает серию скучноватых, но в целом эффективных с точки зрения набора очков матчей. 8 игр без поражений — просто отлично после кошмарной нестабильности при Сульшере. «Красные дьяволы» не зарываются, играют в силу своих возможностей, Криштиану Роналду снова стал делать результат, Рангник не стесняется заявлений о том, что не надо прямо сейчас во время перестройки ждать обязательной погони за «Ман Сити», «Ливерпулем» и «Челси» — кажется, манкунианцы встали на верный путь.

В выступлениях «Вулверхэмптона» прежде всего бросается в глаза ужасная результативность: два забитых гола в семи последних матчах — это совершенно никуда не годится. Бруну Лаже немедленно надо что-то делать с атакой. С этой точки зрения момент для поездки на «Олд Траффорд» не самый удачный: Рангник как раз начал свою работу с улучшения надежности обороны. Ставка напрашивается сама собой.