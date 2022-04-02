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11:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп выйдет на первое место в АПЛ: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Уотфорд»

Хотя бы на время.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль» выиграл 9 последних матчей в АПЛ и почти догнал «Ман Сити», разница сейчас — всего одно очко. До конца чемпионата еще 9 матчей, скоро и очная встреча, в этой гонке возможен любой исход. Но для начала команде Клоппа надо не терять очки там, где они «обязаны» брать. Как в ближайшей встрече с «Уотфордом». Матчи после перерыва на сборные всегда опасны, игроки возвращаются в клуб в разном состоянии, так что Клоппу нужно подумать, как не допустить расслабленности у своих футболистов.

«Уотфорд» находится в зоне вылета и, конечно, считается аутсайдером в этом матче. В конце января спасать команду позвали Ходжсона, и позитивные изменения уже есть. Впервые за два года «шершни» сыграли на ноль, да не один раз, а целых три. Большим сюрпризом это, например, стало для «Манчестер Юнайтед» (0:0). В атаке дела похуже, «Уотфорд» забивает меньше гола за игру при Ходжсоне, но это и не его специализация. Тем более, против топ-клубов он еще охотнее играет от обороны.

По предматчевым раскладам — «Ливерпуль» победит на «Энфилде», но много голов тут не будет. Салах и Мане в разном настроении вернулись из Африки, это тоже может повлиять на результативность «красных». БК «Лига Ставок» дает на победу «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 коэффициент 2,06. Как вариант, можно поставить на то, что «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за 1,9 в БК «Бетсити». Так, команда Клоппа выйдет в лидеры АПЛ, хотя бы на несколько часов. «Сити» будет играть с «Бернли», уже зная результат основного конкурента.

Андрей Санталов

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