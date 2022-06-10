Игра, в которой не стоит ждать голов: прогноз на матч Дания — Хорватия

Сборная Дании стала главным фаворитом своей группы в Лиге наций после двух стартовых побед. Причем в обеих встречах у скандинавов находился неожиданный герой. Дубль с Францией сделал форвард Корнелиус, забивший в чемпионате Италии-2020/21 один гол за «Парму». В этом сезоне у него, правда, уже 15 мячей в составе чемпиона Турции. С Австрией победный гол на счету защитника Йенса Ларсена, который тоже забивает только по большим праздникам. Еще одна закономерность — датчане оба раза дожимали соперника в самой концовке. Хоть они и играли в гостях, просто ничья команду Юлманда не устраивала. Теперь у Дании два домашних матча подряд и хороший шанс закрепиться на первом месте.

Хорватия исправилась за домашние 0:3 с Австрией, сыграв вничью с Францией 1:1. Чемпионы мира, стоит отметить, были не в сильнейшем составе без Мбаппе и Бензема. Хорватам, конечно, очень помогло возвращение Модрича в состав, с ним это совсем другая команда. Правда, вопрос — сколько плеймейкер «Реала» готов играть в июне после насыщенного клубного сезона. Впрочем, на скамейке сегодня может начать матч «мозг» сборной Дании Эриксен. Он провел перед этим два матча по 90 минут.

Учитывая, что составы сейчас сложно предсказать, исход матча может быть абсолютно любым. Хоть Дания сейчас и представляется фаворитом. Предлагаем заиграть минимум голов, все-таки обе сборные должны были подустать. На тотал меньше 2,5 БК «Марафон» дает коэффициент 1,87. А в БК «Бетсити» можно взять ставку «обе забьют — нет» за 1,85.