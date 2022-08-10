«Айнтрахт» даст бой «Реалу»: прогноз на Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги чемпионов «Реал» и лучшая команда Лиги Европы «Айнтрахт» разыграют сегодня в Хельсинки первый евротрофей сезона. «Мадрид» однозначно считается фаворитом, но есть нюансы.

У «сливочных» не получилось переманить Мбаппе из «ПСЖ», но они все же усилились, взяв в защиту Рюдигера и в опорную зону мощного Тчуамени. Причины успеха «Реала» в прошлом сезоне отчасти иррациональны. Мадридцы не доминировали в матчах с топ-соперниках, включались на сто процентов лишь в отдельных отрезках, но этого хватало. Выдающийся сезон провел Бензема (сможет ли повторить?), Куртуа был супернадежен в воротах, Модрич и Винисиус тоже «тащили» команду. Есть еще резерв в виде Камавинга и Родриго, возможно, Азар наконец проявит себя — хотя бы перед чемпионатом мира.

У «Айнтрахта» не получилось успешно играть на два фронта. Успех в Лиге Европы вывел команду в ЛЧ, но в бундеслиге она заняла лишь 11-е место. Франкфурт сохранил Костича, Борре и Камада, тренер Гласснер тоже на месте, а значит, «Айнтрахт» продолжит играть в быстрый футбол с высоким прессингом и контратаками. Так была повержена сама «Барселона» этой весной, смысла менять работающую модель нет. Но вот с защитой нужно что-то делать, в 1-м туре бундеслиги Франкфурт влетел «Баварии» 1:6, причем первые 5 мячей пропустил еще в первом тайме.

По мастерству «Реал», конечно, превосходит «Айнтрахт», но стоит отметить, что Мадрид провел всего три предсезонных матча этим летом, а немецкий клуб играл товарняки еще месяц назад, и по физике к началу сезона должен быть готов лучше. Плюс какие-то выводы после разгрома от «Баварии» Гласснер наверняка сделал. Все это к тому, что, наверное, не стоит ждать тут крупной победы от «Реала». Матч к тому же пройдет на нейтральном поле в Финляндии, но у «Айнтрахта» должно быть преимущество за счет мощной поддержки своих болельщиков.

Отсюда такие варианты для ставок. В первом тайме «Айнтрахт» не будет так раскрываться, как с «Баварией», а «Реалу» нужно будет время, чтобы войти в игру — голы, скорее всего будут после перерыва. На то, что второй тайм будет результативнее первого, БК «Бетсити» дает коэффициент 1,98. Также хорошо смотрится «обе забьют» за 1,76 в БК 1Х Ставка.