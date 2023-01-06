Тен Хаг приблизит Лэмпарда к увольнению: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» эталонно выступил в эти праздничные дни: 4 матча — 4 победы, причем все всухую! Среди соперников не было топ-клубов, но это не расслабило команду тен Хага. «Юнайтед» уже на 4-м месте в АПЛ, а отставание в 9 очков от «Арсенала» не выглядит критичным. Да, вот так, без Роналду, манкунианцы внезапно вернулись в чемпионскую гонку. В нападении главной звездой снова стал Рэшфорд, он забивает в 4 матчах подряд. Преобразиться манчестерцам помог Каземиро. как только опорник заиграл в свою силу, команда сразу стала пропускать намного меньше, чем раньше: 0,6 гола за матч с Каземиро в составе и 2 мяча без него.

«Эвертон» все никак не выйдет из кризиса. «Ириски» только что влетели «Брайтону» 1:4 и находятся в зоне вылета. Тут уже и вратарь сборной Англии Пикфорд бессилен. Недавно «Эвертон» отобрал очки у «Ман Сити» (1:1), но оказалось, что это была единичная вспышка. В последних 7 матчах у «ирисок» 5 поражений и 2 ничьи. Для Лэмпарда сегодняшний матч может стать последним, ему так и не удалось наладить игру команды. «Эвертону» срочно нужен форвард, пока что ливерпульцы забивают меньше гола за игру.

Кубок Англии — еще одна цель «Манчестер Юнайтед» на этот сезон, так что от тен Хага ждут, что выставит приличный состав на этот матч. С Де Хеа, Каземиро, Бруну и Рэшфордом в основе. В свою очередь, «Эвертон» может выйти в сильнейшем составе, но ему это вряд ли поможет. «Марафон» дает на победу «Манчестер Юнайтед» с форой −1,5 коэффициент 2,22. Также хорошо смотрится вариант на то, что «Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит — за 2,28 в БК «Бетсити».