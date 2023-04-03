Результат важнее голов: прогноз на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»

В Англии новая волна увольнений, так, без главного тренера остался и «Тоттенхэм». Конте давно был недоволен и «игроками-эгоистами», и руководством, так что такой шаг выглядит логично. Теперь клуб на перепутье, с новым тренером ясности нет, командой остался руководить Стеллини, помощник Конте. Задача команды прежняя — попасть в топ-4, «шпоры» отстают от «Ньюкасла» и «Ман Юнайтед» на одно очко, но у тех еще игра в запасе. У Стеллини уже есть небольшой опыт, он выводил «Тоттенхэм» на матчи в этом году, когда Конте восстанавливался после операции в Италии. При нем были победы над «Ман Сити» и «Челси», правда, были и поражения от «Лестера» и «Шеффилд Юнайтед».

«Эвертон» поменял тренера еще в конце января. При Дайче «ириски» взяли 11 очков в 8 турах, в том числе 5 очков в трех последних матчах. Это еще не помогло выбраться из зоны вылета, но в подвале таблицы все настолько плотно, что одна победа перенесет «Эвертон» на 13-е место. Дайч уже наладил обстановку в команде, об этом говорит и камбэк в матче с «Челси» (2:2). Есть проблема с основным нападающим, Кэлверт-Льюин еще не тренируется вместе со всеми. Зато появился молодой Симмс, плюс есть кому забить после навесов со стандартов. Конкретно против «Тоттенхэма» у «ирисок» плохая статистика: лишь одна победа в 20 последних матчах. Но турнирное положение не оставляет другого выбора — надо побеждать.

«Тоттенхэм» сейчас в непонятном состоянии. У «шпор» всего одна победа в последних 5 матчах. Вся надежда на голы Кейна, остальным игрокам группы атаки не хватает стабильности. На победу «Эвертона» с форой 0 «Фонбет» дает коэффициент 2,50. Голов же тут вряд ли много будет — слишком важен результат, и у обеих команд мало футболистов, которые могут зарешать прямо сейчас. В «Бетсити» можно поставить на тотал меньше 2,5 за 1,78.