Чемпионский матч в Англии, еще одно дерби «Интер» — «Ювентус» и голы в матчах «Ливерпуля» и «МЮ»

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.11.

Чемпионская гонка в Испании для «Реала» завершена, но игроки не расслабляются и продолжают побеждать. Все-таки к полуфиналу Лиги чемпионов надо подойти в хорошем тонусе и настроении. С «Сельтой» команда Анчелотти справилась, включившись в середине первого тайма. Винисиус обманул опекуна, промчался по левому краю и выдал голевую на Асенсио. А Милитао забил после подачи с углового, и этого хватило. Очередной сильный матч выдал Камавинга на позиции левого защитника. И Куртуа снова отыграл на ноль — в 4-й встрече подряд.

«Жирона» проводит хороший сезон и почти спасла себя от возвращения в Сегунду. Это нетипичная испанская команда: она много забивает (4-я в лиге по голам) и много пропускает. Хотя классического бомбардира тут нет, у Кастельяноса и Стуани по 7 мячей. В первом круге «Жирона» отобрала два очка у «Реала», так что сюрпризы возможны и здесь. Тем более Анчелотти наверняка проложит ротировать состав и даст отдохнуть кому-то из лидеров при таком плотном графике. Сухая серия Куртуа рано или поздно прервется, и «Жирона» с хорошей атакой вполне может это сделать.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.95.

Встреча команд, показывающих веселый футбол в последнее время. «Ливерпуль» легко забивает и так же легко пропускает — победа 3:2 над «Ноттингем Форест» получилась более нервной, чем ожидалось. «Вест Хэм» выдал серию из 5 матчей без поражений. В четверг «молотки» отгрузили 4 мяча «Генту», а в воскресенье — «Борнмуту». «Ливерпулю» было тяжело вскрывать плотную оборону «Ноттингема», но спасли стандарты. Наконец набрал форму Жота, португалец сделал дубль. При этом на стандартах у своих ворот у команды Клоппа были большие проблемы. А подачи с угловых и штрафных — это как раз то, чем славится «Вест Хэм».

«Ливерпуль» еще пробует зацепиться за Лигу чемпионов, но это сложная задача. Сейчас «красные» на 7-м месте, до «Ньюкасла» с «Ман Юнайтед» — 9 очков. Команде Клоппа не хватает стабильности, то же самое можно сказать и о «Вест Хэме». Сейчас у Мойеса всё хорошо, но ему надо распределить силы на два турнира — у «молотков» хорошие шансы выиграть Лигу конференций. В плане ставок на матч снова выберем голы от обеих команд и тотал больше. Для «Ливерпуля» это обычная история: в 5 последних турах этот вариант сыграл 4 раза.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 за 2.07.

Два главных претендента на титул в Англии наконец выяснят в личной схватке, кто больше достоин победы. Правда, к этой дуэли команды подходят в разном состоянии. «Арсенал» растерял весь свой отрыв и по потерянным очкам уже уступает «Манчестер Сити». «Канониров» затрясло на финишной прямой, они дважды сыграли вничью, когда вели 2:0, а в пятницу с худшей командой АПЛ еле спаслись после счета 1:3. Атака с Мартинелли, Эдегором и Сакой по-прежнему хороша, но в обороне без Салиба беда. Ошибаться начал даже надежный до этого Рэмсдэйл.

А вот игрокам «Манчестер Сити» в отличие от «канониров» как раз хватает опыта справиться с давлением в решающие матчи. «Горожане» вышли на пик формы в подходящий момент, на их счету впечатляющие 11 побед в последних 12 матчах. Они даже могут позволить себе сыграть вничью с «Арсеналом», но зачем, если команда Гвардиолы сейчас попросту сильнее команда Артеты? «Ман Сити» только что уверенно прошел в финал Кубка Англии, разгромив «Шеффилд Юнайтед» 3:0. Холанд, Марез, Грилиш и Де Брёйне в отличной форме, так что ждем тут уверенную победу «Сити».

Прогноз: «Райо Вальекано» не проиграет за 2.11.

«Барселона» только что в непростом матче переиграла «Атлетико» с любимым счетом 1:0. Хотя моментов обе команды создали гораздо больше — не повезло с реализацией. У каталонцев совсем перестал забивать Левандовски (всего два гола в последних 8 играх), в этот раз команду выручил Ферран. Зато тер Стеген провел уже 23-й матч на ноль, он пропустил 9 мячей в чемпионате. Это явная аномалия, все-таки в обороне команда Хави дает шансы соперникам. После такой победы каталонцы могут немного расслабиться, отрыв от «Реала» — 11 очков, и «Райо Вальекано» может этим воспользоваться.

Команда из Мадрида удачно проводит матчи против «Барсы» в последние годы. В прошлом сезоне она дважды победила каталонцев, в этом были 0:0 на «Камп Ноу». Хави остался без Бускетса на этот матч, в атакующей линии возможна ротация. «Барселона», конечно, хочет поскорее оформить чемпионство, но и ничья на выезде будет для нее нормальным результатом. «Райо» любит высоко прессинговать, это помешает футболистам «Барсы» комфортно владеть мячом. Своим ярким футболом Ираола уже привлек внимание команд из АПЛ, так, интерес к нему проявляет «Вест Хэм». В среду 40-летний тренер может сдать еще один экзамен против будущего чемпиона.

Прогноз: победа «Интера» в основное время за 2.08.

Первый полуфинал был в начале апреля, и «Ювентус» тогда чуть не выиграл в равном матче. «Интер» спасся благодаря пенальти в добавленное время. С тех пор обе команды прошли дальше в еврокубках, а туринцам даже вернули 15 очков, и они снова в зоне ЛЧ. А вот «Интер» пока лишь шестой в Серии А, и судьба Индзаги, кажется, уже предрешена. Спасти тренера могут два трофея, и шаг к одному из них надо делать сегодня. Миланцы дожали «Эмполи» в воскресенье, атака с Лаутаро и Лукаку снова жива, и надежд на нее больше, чем на оборону.

У «Ювентуса» был тяжелый матч с «Наполи». Команда Аллегри привычно играла вторым номером и могла даже победить. Но оба гола туринцев не были засчитаны, а сами они пропустили на 93-й минуте. У «Юве» нет постоянной основы, почти в каждом матче Аллегри вынужден выпускать молодых игроков. Так что одна победа в последних 5 встречах не должна удивлять. Влахович забивает редко, вся надежда в атаке на Ди Марию и Костича. Но чтобы пройти «Интер», этого, скорее всего, не хватит. «Нерадзурри» два раза проиграли «Юве» в этом сезоне плюс была ничья в Кубке — пора побеждать.

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.88.

«Тоттенхэм» продолжает удивлять со знаком «минус». В выходные «шпоры» пропустили пять мячей от «Ньюкасла» за первые 20 минут, в итоге все закончилось разгромом 1:6. Сменщик Конте попробовал новую тактику с 4 защитниками, но это, возможно, еще больше запутало футболистов «Тоттенхэма». Впрочем, с таким подходом к игре, когда проигрывались почти все единоборства за мяч и почти все ускорения, не спасла бы никакая тактика. Сразу после этого Стеллини был уволен, капитан «шпор» Льорис извинился перед болельщиками. Теперь «Тоттенхэм» должен предстать другой командой.

У «Манчестер Юнайтед» тоже не всё в порядке. «Дьяволы» бесславно вылетели из Лиги Европы, а в полуфинале Кубка Англии одолели «Брайтон» только в серии пенальти. Де Хеа исправился за провал в Севилье, но манкунианцы, похоже, потеряли лучшего атакующего игрока Бруну. Варан с Лисандро тоже травмированы, а на Магуайра в защите надежды нет. Шансы команд оцениваются почти как равные в этой встрече, брать победу «МЮ» без многих лидеров — рискованно. Проще положиться на обмен голами и тотал: Кейн и Рэшфорд могут придумать что-то в нападении и в одиночку.

Андрей Санталов

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