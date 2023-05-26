Победа атакующего футбола: прогноз на матч «Сочи» — «Зенит»

«Зенит» доигрывает сезон без нескольких бразильцев: уже уехали Малком и Вендел, у Родригао травма. Так что Семак предсказуемо разбавил стартовый состав резервистами в Оренбурге. Питерцы много владели мячом и пропускали опасные контратаки. «Зениту» второй тур подряд пришлось отыгрываться с 1:2, и вновь ему это удалось сделать на последних минутах. На этот раз чемпиона России спас Сергеев. Хороший матч провел Мантуан (гол+пас), неплох был Кассьерра, свой уровень держали и Дуглас Сантос с Барриосом. Но видно, что прежней мотивации у «Зенита» нет, так что потери очков и пропущенные мячи закономерны.

У «Сочи» тоже уже нет турнирной мотивации, но разгром 0:4 в Нижнем Новгороде все же удивил. В первом тайме ничто не предвещало такого результата, на табло так и остались нули. А вот после перерыва сочинцы допустили два удара от защитников «Пари НН» в опасной близости от ворот — Адамов уже не выручил. Потом удалился Дркушич, и команда Хохлова пропустила еще дважды. Теперь у «Сочи» последний домашний матч сезона, это должно добавить мотивации игрокам. Кроме того, нужно показать правильную реакцию на поражение от «Пари НН», да и «Зенит» сам по себе — хороший раздражитель для клубов РПЛ.

Перед этим туром команда Семака осталась еще и без Клаудиньо с Дугласом. Вместе с основой теперь тренируются молодые игроки, кто-то из них выйдет на поле. «Сочи» может воспользоваться этой ситуацией. На то, что хозяева поля не проиграют, БК «Марафон» дает коэффициент 1,78. Интересно смотрится и такой вариант: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1,75 в «Бетсити». Оборона «Зенита» сейчас не выглядит надежной, да и вратарю Кержакову дали отдохнуть. У «Сочи» тоже есть проблемы в защите.