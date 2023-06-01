«Денвер» впервые станет чемпионом: анонс финала НБА

НБА подарила в этом сезоне несколько удивительных сюжетов своим болельщикам. Один из них — выход «Майами» в финал с 8-й позиции, всего второй такой случай в истории лиги. В плей-офф «Хит» прошли таких фаворитов, как «Милуоки» с Яннисом (4−1 в серии) и «Бостон» с Тейтумом (4−3). Причем с «Селтикс» команда Споэльстры вела 3−0, позволила сопернику отыграться, но в 7-м матче все-таки дожала «Бостон». Но теперь соперник еще серьезнее. «Денвер» стал лучшим на Западе в регулярном чемпионате и в плей-офф пока не видит конкуренции: 4−1 с «Миннесотой», 4−2 с «Финиксом» Дюрэнта и Букера и 4−0 с «Лейкерс» Леброна и Дэвиса.

По общему мнению, центровой «Денвера» Йокич — лучший баскетболист мира прямо сейчас. Серб здорово раздает передачи, разбирается с соперниками под кольцом и бросает трехочковые. Пока еще никому не удалось остановить его, вряд ли это получится и у «Майами». Вторая звезда «Наггетс» Мюррэй — тоже в огне, защитник набирает почти 30 очков за игру в плей-офф. «Денвер» здорово прибавил в игре в защите, а нападение у них лучшее в лиге.

У «Майами» тоже есть свои козыри. В плей-офф это лучшая команда по реализации трехочковых бросков (39%), а еще «Хит» умеют добавлять в 4-й четверти, тут им тоже нет равных. Главная звезда команды Батлер провел выдающуюся серию против «Милуоки», правда, он повредил голеностоп во 2-м раунде с «Никс», и это влияет на его игру в атаке. В чем еще хорош «Майами», так это в особой защитной тактике. Споэльстра ставит зону в обороне, и для того же «Бостона» это было очень неприятно. Вот только против «Денвера» эта тактика вряд ли сработает, его игроки хорошо умеют разбивать зону, и им вряд ли стоит давать бросать без помех.

«Денвер» выиграл все 8 матчей дома в этом плей-офф, его игроки отдыхали гораздо больше перед финалом, чем «Майами». Единственный минус в таком перерыве — теряется игровой тонус. Зато баскетболистам «Наггетс» привычнее выступать на высоте (на своей площадке), чем соперникам. «Денвер» — впервые в финале, и для него это шанс выиграть первый титул в своей истории. «Майами» трижды побеждал в НБА, последний раз при Леброне в 2013-м.

И в этот раз на «Хит» почти никто не ставит, настолько сильны «Наггетс». Вопрос только в том, с каким преимуществом «Денвер» выиграет в финале. «Бетсити» предлагает коэффициент 2,90 на то, что серия завершится после 5 матчей. Одну игру «Майами», вероятно, все-таки заберет. Если подстраховаться, то можно с запасом взять такой вариант: победа «Денвера» в серии с форой −1,5 за 1,55 в «Лиге Ставок».