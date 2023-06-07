Юран победит Парфенова: прогноз на матч «Родина» — «Пари НН»

Первое, что пообещал Юран, придя в «Пари НН» в апреле, — команда не покинет РПЛ. Год назад он давал такое же обещание в начале работы с «Химками», и свою задачу выполнил. Кстати, тоже после стыковых матчей. Пока при новом тренере результаты не сильно улучшились: нижегородцы набрали 11 очков из 30 очков. Главная проблема по-прежнему в атаке, голы даются очень тяжело. Часто на помощь приходят защитники с дальними ударами, также они, в частности, Гоцук, опасны на стандартах. Но и пропускать «Пари НН» стал меньше, 4 последних матчей из 5 (в том числе против «Спартака») он провел на ноль.

«Родина» — один из немногих частных клубов в российском футболе. В прошлом сезоне московская команда впервые вышла в первую лигу и сразу добралась до стыковых матчей. Пусть и с 5-го места («Алания» заняла третье, но ей негде играть в своем регионе). Перед перерывом на зиму «Родина» была на 12-м месте, зато весной 2023-го после того, как пришла группа новичков, была одной из лучших по набору очков. Тренирует команду известный спартаковец Парфенов, тут много молодых игроков. «Родина» старается развивать атаки через контроль мяча, через короткий пас. Интересно, сохранит ли она этот стиль в решающих матчах.

На бумаге преимущество в классе на стороне Нижнего Новгорода. Да и Юран уже знает, как побеждать в стыковых матчах. Так что не ждем здесь сенсации. «Лига Ставок» дает коэффициент 2,22 на победу «Пари НН» в гостевой встрече. «Родина», кстати, примет соперника на небольшом стадионе в Сокольниках (Академия «Спартака»). Можно еще рассмотреть вариант «обе забьют — нет» за 1,7 в «Фонбете».