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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вегас» дожмет «Флориду» Бобровского: прогноз на финал Кубка Стэнли

Варианты для ставок есть.

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Источник: Reuters

«Вегас» близок к тому, чтобы выполнить обещание своего владельца. На презентации в 2016-м бизнесмен Фоли поставил задачи перед новым клубом: попасть в плей-офф за три года, а за 6 лет — выиграть Кубок Стэнли. Сейчас как раз шестой сезон для «Голден Найтс», и они уже ведут 2−0 в решающей серии. «Вегас» с самого начала своего существования стал грозной силой в Западной конференции, а когда клуб подписал таких звезд, как Стоун, Айкел и Пьетранжело, всё сошлось. В этом плей-офф «рыцари» прошли «Виннипег» (4−1 в серии), звездный «Эдмонтон» (4−2) и крепкий «Даллас» (4−2). Единственный вопрос был по вратарям, в этом сезоне их было сразу 5, но по ходу плей-офф приятно удивил Хилл — и на этой позиции у «Вегаса» стало всё надежно.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Финал, 9.06.2023, 3:00

Флорида-Вегас-

«Флорида» тоже удивила всех этой весной. «Пантеры» с большим трудом попали в плей-офф с 8-го места, после чего вынесли трех фаворитов одного за другим. «Флорида» одолела лучшую команду регулярки «Бостон» (4−3), справилась с «Торонто» (4−1) и «Каролиной» (4−0). Секрет успеха выглядел так: силовой хоккей по всей площадке, своевременные голы от Ткачака и чудеса от Бобровского в воротах. Российский голкипер проводил нелучший сезон, но в плей-офф преобразился и играет на все деньги своего 12-миллионного контракта. Правда, первые два матча финала Бобровскому не удались: он впервые после первого раунда пропустил 4 шайбы за матч (дважды) и во второй игре был заменен.

Что же «Вегас» делает по-другому, не так, как предыдущие соперники «Флориды»? Во-первых, это команда, которую не запугаешь силовым хоккеем — «рыцари» сами могут играть в таком стиле. Особенно хорош Барбашев, его хиты чувствительны для хоккеистов «Флориды». Во-вторых, «Голден Найтс» играют в простой хоккей, без рискованных передач и обводок, а когда соперник ошибается в опасной зоне — наказывают его. Плюс, «Вегас» придумал, что делать с Бобровским: вратарю закрывают обзор, а защитники бросают от синей линии не с места, а в движении. Так отразить шайбу еще сложнее. Ну и наконец у «рыцарей» попросту лучше, глубже и габаритнее состав — и оборона, и нападение.

Игроки «Флориды» же нервничают из-за того, что привычный хоккей перестал работать, и хватают лишние удаления. А это тоже приводит к пропущенным шайбам. 2:5 и 2:7 после первых двух матчей — это много. Первое звено «Вегаса» Барбашев — Айкел — Маршессо переигрывает лидеров «Пантерс». Маршессо вообще стал главным претендентом на MVP плей-офф. У форварда 12 голов в последних 12 матчах и 4 (3+1) очка в финале Кубка Стэнли. Ткачаку и Баркову нужно что-то придумать, чтобы вернуть интригу в этой серии. Некоторые эксперты уже даже предсказывают, что «Флорида», как и в 1996 году, не выиграет ни одного матча в финале.

«Флорида» - «Вегас»

Шанс для «пантер» зацепиться в этой серии — меньше удаляться, расчищать пятак, чтобы Бобровский видел броски, и самим чаще бросать по воротам, а не разыгрывать до верного. Но статистика на стороне «Вегаса»: команда с 2−0 в финале выиграла 91% серий (48−5). За последние годы спастись с 0−2 удавалось только «Питтсбургу» в 2009-м и «Бостону» в 2011-м. Третий матч финала «Флорида» проведет дома, поэтому считается небольшим фаворитом. Однако «Вегас» не будет ломать то, что и так работает, и, скорее всего, снова выиграет. БК Winline на победу «Вегаса» с учетом овертайма предлагает коэффициент 2.00. Кроме того, многие тут снова ожидают результативный матч, но много голов — аномалия для плей-офф (и особенно для финала), поэтому есть смысл поставить на тотал меньше 5,5 за 2.17.

Андрей Санталов

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