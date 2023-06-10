Джокович и Швентек в шаге от победы: анонс финалов «Ролан Гаррос»

Прогноз: победа Джоковича с форой −5,5 за 1.81 в БК Winline.

Джокович - Рууд Сделать ставку

Интрига «Ролан Гаррос» в этом году оказалась лихо закрученной даже без участия короля грунта Надаля. Главными фаворитами считались испанец Алькарас и экс-первая ракетка мира Джокович. Их турнирная сетка и свела в полуфинале, который смотрелся как досрочный финал. Серб взял первый сет, а во втором свою подачу не удержал в решающий момент. Казалось, мы увидим пятисетовый триллер, как Алькарас начал испытывать проблемы с ногами, и Джокович спокойно довел дело до победы — 6:1, 6:1. Теперь в соперниках у Новака только история. Если серб победит в воскресенье, то он выиграет 23-й «Большой шлем», и опередит Надаля с 22 титулами. Главные козыри Новака при нем: хорошая первая подача, точная игра на приеме — как и способность делать все это на протяжении нескольких часов.

Во Франции Джокович не производит впечатление машины: его беспокоит кисть, он допускает больше невынужденных ошибок, чем обычно. Новак временами доводит дело до тай-брейков, но вот там он просто безупречен. Психологическая стойкость Джоковича легендарна, и даже отдельные проигранные сеты только дополнительно его заводят. Второй финалист — норвежец Рууд — удивил многих, перед «Ролан Гаррос» в его успех мало кто верил. Хотя Каспер и год назад доходил в Париже до финала. В этот раз все удачно сложилось в его половине турнирной сетки, плюс Рууд поймал пик формы в нужный момент. Так, в полуфинале он разгромил Зверева за два часа — 6:3, 6:4, 6:0. Но 24-летний норвежец еще не побеждал на турнирах «Большого шлема», а опыт Джоковича тут скажется. В борьбе, но серб возьмет еще один трофей в Париже.

Прогноз: количество сетов — 3 за 3.50 в БК Winline.

Швентек - Мухова Сделать ставку

Женский турнир «Ролан Гаррос» тоже не обошелся без сюрпризов: чешку Мухову мало кто ожидал увидеть в решающем матче. А вот на выход в финал первой ракетки мира Швентек рассчитывали многие, так и получилось. Полька катком прошлась по соперницам в Париже, не отдав им ни сета. Более того, Швентек вообще редко проигрывает даже в геймах. Она особенно хороша на своей подаче, мало кто может сделать на ней брейк. Ига уже два раза побеждала на «Ролан Гаррос», еще один титул тут не удивит. Помешать по большому счету может только травма, как это было недавно на турнире в Риме. Либо поймавшая кураж соперница.

Чешка Мухова как раз из таких. В полуфинале она выбила еще одного фаворита — Соболенко, причем проигрывала в третьем сете 2:5, и у Арины был матчбол. Но Мухова проявила характер и в итоге впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». У Каролина отличная техника, она любит выходить к сетке, укорачивать удары плюс хорошо подает и принимает. На «Ролан Гаррос» она не была сеяной, но дело тут не в уровне теннисистки, а в травмах, которые часто мешали ей выступать в последние годы. По игре же Мухова мало кому уступает, у нее отличная статистика в матчах против тех, кто входил в топ-3: 5 побед из 5. Сложно сказать, получится ли у чешки одолеть находящуюся в отличной форме Швентек, но разгромно она проиграть не должна, поэтому тут, скорее всего, будет три сета.

Андрей Санталов

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