«Вегас» впервые станет чемпионом НХЛ: прогноз на 5-й матч финала Кубка Стэнли

Сезон в НХЛ может завершиться уже сегодня. После двух матчей во Флориде «Вегас» ведет в серии 3−1. «Пантеры» вырвали-таки победу в овертайме в третьей встрече — первую в истории клуба в финалах Кубка Стэнли. Но в 4-й игре снова победил тот, кто сильнее. «Вегас» забил быстрый гол, после этого выдержал давление от «Флориды», во втором периоде завладел инициативой, повел 3:0, а мог и больше. Рикошетный гол «пантер» спас интригу в матче, Барков даже сократил отрыв до минимума, но на большее хозяев льда не хватило. Хотя устроить потасовку после финальной сирены они успели.

Теперь серия вернулась в Лас-Вегас, и «рыцари» могут оформить чемпионство при своих болельщиках. У «Голден Найтс» по-прежнему хорошо первое звено с Айкелом, Маршессо и Барбашевым. Плюс здорово себя проявил центр второй тройки Стивенсон, сделавший дубль в прошлой встрече. За таким скоростным нападающим защитники «Флориды» просто не успевают. В целом, «пантерам» сложно создавать моменты у ворот «Вегаса». «Рыцари» блокируют много бросков, часто применяют силовые приемы и внимательно действуют в средней зоне. А когда нужно выручить, вратарь Хилл играет без ошибок.

Не ошибается и Бобровский у «Флориды», но этого мало, если нападение почти не забивает. «Пантеры» не забросили еще ни одной шайбы в большинстве в этой серии, тогда как у соперника 6 шайб при игре 5 на 4. Хоккеисты «Флориды» чаще проигрывают борьбу за шайбу, часть опасных моментов у их ворот возникает как раз из-за этого. Один из лидеров команды Ткачак играет с травмой — не видно, за счет чего «Пантерс» могут перевернуть серию.

«Флорида» уже возвращалась со счета 1−3 в первом раунде с «Бостоном», но «Голден Найтс» сейчас слишком хороши. БК «Марафон» дает коэффициент 2,04 на победу «Вегаса» в основное время. Много голов при этом, скорее всего, не будет — обе команды выглядят достаточно уставшими, а вратари в порядке. На тотал меньше 5,5 «Бетсити» предлагает 2,06.