Голы в матчах «Локомотива», «Зенита» и «Динамо», а также победы «Спартака» и ЦСКА

Прогноз: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.93.

Обе команды только что потерпели болезненные поражения со счетом 1:4 в РПЛ — интересно, как они отреагируют на них в Кубке России. Эти версии «Рубина» и «Локомотива» еще и хорошо знакомы друг с другом. Две недели назад они встречались в Москве, и «Локомотив» тогда с трудом ушел от поражения (2:2). «Рубин» чаще бил издалека, ловил соперника на ошибках и создал больше моментов. «Локомотив» же старался атаковать через длинные передачи и навесы с флангов, и это тоже работало.

В 1-м туре Кубка у казанцев и москвичей была разная стратегия. Галактионов поставил 8 свежих футболистов с «Уралом», а потом усиливал игру, выпуская Тикнизяна, Пиняева и Дзюбу. По глубине состава у «Локомотива» сейчас мало равных, даже среди российских топ-клубов. «Железнодорожники» дожали во втором тайме «Урал», а потом сохранили победные 2:1, пусть им при этом и немного повезло. «Рубин» же выпустил больше половины основы на игру с «Ростовом», позволил пробить по своим воротам всего 2 раза и все равно уступил. Сказались проблемы в позиционном нападении. Казанцы предпочитают бить даже из невыгодных позиций, поэтому пока мало забивают. Здесь же мяч чаще будет у «Локо», «Рубин» будет действовать от обороны. С защитой проблемы у обеих команд, поэтому ждем много голов.

Прогноз: «Спартак» победит и тотал меньше 3,5 за 2.34.

«Спартак» ярко начал чемпионат, после трех туров красно-белые идут на первом месте со стопроцентным результатом. Только что они разгромили «Рубин» в Казани, была и победа в Кубке над «Краснодаром». У Абаскаля мощная группа атаки: у новичка Бонгонда уже три гола, Соболев раздает голевые передачи, Медина забил в первом же матче. В форме и Промес, здорово действует и Игнатов. Конкуренция такая, что никто не расслабляется, все хотят себя проявить. Но сейчас «Спартаку» придется провести три матча за 8 дней, так что даже при ротации усталость может сказаться.

Плюс, в соперниках «Пари НН», который пропустил всего 4 гола в 4 матчах. И два из них были с «Зенитом» при игре в меньшинстве. Да, у команды Юрана пока всего одна победа в новом сезоне — в кубковой встрече с «Динамо» по пенальти. В атаке есть явные проблемы с завершением. Клуб усилил эту позицию форвардом Зе Турбо, возможно, он выйдет как раз со «Спартаком». Но главное для нижегородцев — это игра в обороне. Тут тоже бывают ошибки, но их не так много, поэтому они мало пропускают. Тем более, что обычно «Пари НН» играет в 5 защитников. «Спартак» на своем поле должен продлить победную серию, но голов, скорее всего, будет не так много.

Прогноз: индивидуальный тотал «Зенита» больше 2 за 1.98.

О проблемах «Зенита» в связи с уходом Малкома много говорили перед стартом сезона, но вряд ли кто-то предполагал, что чемпион России начнет сезон так. В выходные команда Семака уступила дома «Динамо» 2:3, до этого была упущенная победа с «Ростовом». Вендел вернулся в состав, но этого мало. «Зенит» уже не доминирует в каждом матче с первых и до последних минут и не создает много голевых моментов. В Кубке Семак дает поиграть резервистам, в прошлом сезоне такой подход привел лишь к 3-му месту в группе и к раннему вылету в плей-офф.

«Крылья Советов» тоже удивили в прошлом туре, но со знаком плюс. Волжане разгромили «Ростов» 5:1, показав запредельную реализацию моментов. Нет Писарского, которого брали на роль бомбардира, зато теперь забивают Хубулов, Салтыков и Карпицкий. И все же скамейка запасных у «Крыльев» неглубокая, и пока в двух турнирах им тяжело играть. В РПЛ самарцы взяли 7 очков в 3 турах, а в Кубке уступили дома «Балтике» 2:3. В целом, «Крылья Советов» играют сами и дают играть другим. Тут можно взять разные варианты, связанные с голами, остановимся на индивидуальном тотале «Зенита». Команда Семака должна показать реакцию на поражение от «Динамо».

Прогноз: ЦСКА победит с форой −1,5 за 2.41.

ЦСКА показывает результат на старте сезона даже при всех своих кадровых проблемах. Первый новичок в команде появился совсем недавно, это 19-летний вингер Файзуллаев. Хотя сейчас на этой позиции хорошо смотрится Мухин, его дубль помог разгромить «Локомотив» в субботу. Также у ЦСКА хорошая молодежь — это показал кубковый матч в Оренбурге. Арбузов, Ермаков, Рядно, Кисляк — эти парни играли смело и технично, победа 6:0 получилась впечатляющей (пусть и при двух удалениях у соперника). С «Факелом» у армейцев наверняка опять будет много молодежи в составе. Мойзес, Чалов и еще несколько футболистов провели все 4 матча — самое время дать кому-то из них отдых.

У «Факела» ушли лидеры Гонгадзе и Акбашев, результата теперь стало добиваться сложнее. Наглецы из Воронежа проиграли все 4 матча в сезоне — в том числе в Кубке «Сочи» 1:3. Трансферы на вход тоже есть, но тот же Кудряшов удалился в кубковой игре, поэтому с ЦСКА не сыграет. Подходы к штрафной у команды Евсеева есть, но не хватает качественных исполнителей в атаке. Интересно при этом, что «Факел» забивает в каждом матче, но в основном со стандартов. Еще одно оружие воронежцев — дальние удары. Им тяжело будет бороться за выход из группы, да и главная задача все же — спастись от вылета из РПЛ. Так что с ЦСКА сенсация маловероятна.

Прогноз: «Динамо» не проиграет в основное время и тотал больше 2,5 за 2.15.

«Динамо» продолжает привыкать к смелому футболу при новом тренере Личке. Бело-голубые много пропускают, но и забивают тоже много. Именно они стали первыми, кто огорчил в этом сезоне «Зенит». Правда, в кубковом матче, скорее всего, снова выйдет резервный состав, как это было с «Пари НН». Там Личка сделал сразу 10 замен в старте, хотя по именам команда выглядела прилично. Тактика осталась той же: выход из обороны через пас, а это ведет к ошибкам, за которые соперники наказывают. В Нижнем Новгороде «Динамо» заработало только одно очко, при своих болельщиках нужна победа.

«Краснодар» недавно обыгрывал «Динамо» в Москве 3:1, тогда в этом сильно помог соперник. У краснодарцев многое зависит от Сперцяна и Кордобы, но первого не будет из-за удаления в матче со «Спартаком», а второй может остаться в запасе. У «быков» три победы в чемпионате, но по игре есть вопросы. При Ивиче команда стала действовать более прагматично, на первое место вышел результат, а не комбинационный футбол. Вторую победу подряд над поймавшим кураж «Динамо» сложно представить. Коэффициенты при этом позволяют подстраховаться и взять непоражение «Динамо». Ну и тотал голов больше 2,5 в матчах бело-голубых мы увидим в этом сезоне очень часто.

Андрей Санталов

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