Ученик Компани против учителя Гвардиолы: прогноз на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»

Английская премьер-лига вернулась, и в первом же матче «Манчестер Сити» Гвардиолы встретится с «Бернли», который тренирует его бывший игрок Компани. Главный вопрос этого сезона — сможет ли «Сити» в 4-й раз подряд выиграть АПЛ? Такое достижение не покорялось еще никому. Конкуренты усилились, но «горожане» по-прежнему считаются главными фаворитами в борьбе за титул. Еще одна интрига — сможет ли Холанд забивать столько же (или даже больше)? В прошлом сезоне норвежец наколотил 52 гола во всех турнирах. Интересно, и как Ковачич заменит Гюндогана в центре поля, и как впишется защитник Гвардиол, которого купили за 90 млн евро.

«Бернли» при Компани выиграл чемпионшип, показав яркий атакующий футбол. «Бордовые» забили больше всех в лиге, такой же зрелищной игры от них ждут и в АПЛ. Но прямо сейчас два главных бомбардира недоступны для бельгийского тренера: Телла вернулся после аренды в «Саутгемптон», а Бенсон получил травму. Их место в старте может достаться новичкам: Редмонду и Амдуни. Вообще «Бернли» прилично обновил состав, многое будет зависеть от того, как себя проявят новые футболисты, особенно 20-летний вратарь Траффорд. По мнению, экспертов, у «бордовых» хорошие шансы остаться в премьер-лиге, в последние сезоны для этого хватало 36 очков.

«Манчестер Сити» уступил в Суперкубке Англии «Арсеналу», но та игра должна помочь быстрее набрать форму. «Бернли» же пока не в оптимальном составе, да и последний товарищеский матч он проиграл «Майнцу» 0:1. Атакующий стиль «бордовых» подходит команде Гвардиолы, «горожанам» обычно сложнее против команд, ставящих «автобус». «Лига Ставок» на победу «Ман Сити» и тотал больше 2,5 предлагает коэффициент 1,83. В «Фонбете» также можно поставить на индивидуальный тотал голов «Манчестер Сити» больше 2,5 за 2,30.