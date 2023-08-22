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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставим на голы: прогноз на матч «Рейнджерс» — ПСВ

Обе команды любят атаковать.

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок

Второй год подряд ПСВ и «Рейнджерс» встречаются в квалификации Лиги чемпионов. Шотландцы удивили в августе 2022-го, выбив более статусную команду из турнира. Теперь у голландцев есть шанс взять реванш. Отметим, что ПСВ сильно поменялся за это время. На посту главного тренера уже не ван Нистелрой, а Бос. Ушел лучший бомбардир команды Симонс, еще раньше клуб продал за хорошие деньги Гакпо и Мадуэке. Летние трансферы на вход выглядят неплохо: пришли Дест, Ланг из «Брюгге» и 20-летний Пепи, который уже забил 12 голов в чемпионате Голландии. ПСВ ударно начал сезон: взял Суперкубок Нидерландов, выиграл два матча в лиге и дважды победил австрийский «Штурм» в предыдущем раунде отбора ЛЧ.

Проход «Рейнджерс» в групповой этап Лиги чемпионов год назад пришелся только во вред команде. Шотландцы проиграли все матчи с общей разницей голов 2−22 (антирекорд турнира). Это сказалось и на выступлениях в домашнем чемпионате — ван Бронкхорста уволили еще в ноябре. Здесь тоже поменялась группа атаки, вместо Чолака и Морелоса пришли сразу 4 форварда: Дессерс, Ламмерс, Сима и Данило Перейра. Но главное, в команде остался защитник-бомбардир Тавернье. В этом сезоне в квалификации ЛЧ «Рейнджерс» прошли швейцарский «Серветт» (2:1 дома и 1:1 в гостях), в шотландской премьер-лиге успели проиграть «Килмарноку» 0:1.

Год назад матч в Глазго завершился боевой ничьей 2:2. Что-то похожее мы можем увидеть и сегодня. Голландцы по умолчанию играют в атакующий футбол, бьют со всех позиций, шотландцы тоже не будут при своих болельщиках отсиживаться в обороне. В «Бетсити» на обе забьют можно поставить за 1,7. Хорошо смотрится и тотал больше 2,5 за 1,88 в «Мелбете».

Андрей Санталов

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