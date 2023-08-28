Джокович и Алькарас разыграют титул: анонс US Open

Легенду мирового тенниса наконец пустили в США — Джокович попытается выиграть US Open впервые с 2018 года. Новак в хорошей форме, его игра на турнире в Цинциннати впечатлила. Серб взял перерыв на месяц после «Уимблдона», а на хард он до этого в последний раз выходил вообще в феврале. В Цинциннати же Джокович до финала не отдал соперникам ни сета. А в решающем матче против Алькараса серб снова показал чемпионский характер, вырвав победу в почти 4-часовом поединке — 5:7, 7:6, 7:6. И ни жара, ни проблемы со здоровьем не остановили его — Джокович снова все преодолел. На US Open Новак не будет безоговорочным фаворитом, но все-таки де-факто сейчас он номер один. Да и жеребьевка у него достаточно простая.

Да, испанец мало в чем уступает Джоковичу, Алькарас это доказал, победив серба в финале «Уимблдона». Да и в Цинциннати он был в одном очке от победы во втором сете. Карлос приехал в Нью-Йорк защищать прошлогодний титул, но тогда не было Новака. Так что теперь именно эту пару больше всего ждут в финале. Алькарас уверенно чувствует себя на харде, хотя небольшие проблемы перед US Open есть. После «Уимблдона» он провел 8 матчей — и только один выиграл в двух сетах. Были проблемы с приемом и первой подачей. Но преимущество над почти всеми соперниками приличное, еще одна битва с Джоковичем сделала испанца еще опытнее. Единственное, путь к финалу у Алькараса сложнее: по сетке турнира он может встретиться с Синнером и Медведевым.

Выступление первой ракетки России в этом сезоне сложно оценить однозначно. Лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Уимблдона». На харде у него баланс побед и поражений 32−5 плюс 4 титула (лучше всех в туре). Но турниры в Торонто и Цинциннати перед US Open не удались (3 победы и 2 поражения). Пропала подача, пошли двойные ошибки, в розыгрышах тоже хватало неточных ударов. А ведь хард — любимое покрытие Даниила! Возможно, он успеет набрать форму в Нью-Йорке, но уже в 4-м круге Медведева ждет встреча с-де Минауром, которому он недавно проиграл. Зато дальше еще интереснее: можно встретиться с Рублевым или Хачановым, а в полуфинале — с Алькарасом.

Талантливый итальянец проводит свой лучший сезон. В Лондоне Синнер наконец дошел до полуфинала на турнирах «Большого шлема», а недавно выиграл первый большой титул в Торонто. Правда, после этого Янник быстро вылетел с турнира в Цинциннати, но это может оказаться и плюсом. У него было достаточно времени, чтобы восстановиться перед Открытым чемпионатом США. Однако турнирная сетка у 6-й ракетки мира довольно сложная. Еще до ¼ финала Синнер может встретиться с Вавринкой, Димитровым или Мюрреем, а также со Зверевым. Среди первой четверки фаворитов шансов на итоговую победу у итальянца меньше всех, но все же при определенных условиях (травмы соперников и т. д. ) они есть.

В женском турнире US Open главных фавориток пятеро. К большой тройке Свентек (коэффициент на победу — 3.35), Соболенко (4.95), Рыбакина (9.00) добавились 19-летняя Гауфф (7.75) и Пегула (9.50). Гауфф в августе выиграла два титула: в Вашингтоне и, что еще важнее, в Цинциннати. Также важно, что юная американка прервала 7-матчевую серию поражений от Свентек. Полька в прошлом сезоне доминировала в туре, выиграла «Ролан Гаррос» и US Open, но в 2023-м соперницы приноровились к ее стилю. И если им удается выиграть сет, то Свентек не всегда находит в себе силы переломить ход матча. По сетке турнира Ига может встретиться с Гауфф в ¼ финала, а в полуфинале победитель этой пары может сыграть с 4-й сеяной Рыбакиной. Елена еще не проходила здесь дальше 3-го раунда, но по уровню мастерства вполне способна на это.

Соболенко находится в нижней части сетке, с главными конкурентками она может встретиться только в финале, так что белорусской теннисистке с жеребьевкой повезло больше. Что касается Пегулы, то американка выиграла в августе большой турнир в Монреале, где одолела и Гауфф, и Свентек. На турнирах «Большого шлема» она еще не проходила дальше четвертьфиналов, возможно, на домашнем турнире Пегула снимет это «проклятие».

Андрей Санталов

Реклама. ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 18+