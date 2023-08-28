Ставка на фаворита: прогноз на матч «Кальяри» — «Интер»

«Интер» прилично обновился этим летом. У «нерадзурри» новая вратарская бригада Зоммер — Аудеро, в защите Куадрадо и Аугусто будут подменять Димарко и Думфриса по краям. В нападении компанию Лаутаро составят теперь не Джеко и Лукаку, а Тюрам и Арнаутович. Фраттези добавит скорости в центре поля, при этом полноценной заменой ушедшему Брозовичу он не станет. Еще одна интрига — возвращение Алексиса Санчеса, в прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром «Марселя» с 18 голами. В целом, глубина состава у «Интера» есть, команда будет бороться за скудетто в Италии и постарается снова пройти как можно дальше в Лиге чемпионов.

«Кальяри» спустя год вернулся в Серию А, и помог ему в этом опытный Раньери. Теперь клубу из Сардинии надо придумать, как удержаться в элитном дивизионе. Помочь с голами должен экс-форвард «Ростова» Шомуродов. В «Роме» и «Специи» у него не пошло, возможно, под руководством Раньери Шомуродов снова проявит себя. «Кальяри» продолжает искать возможности для усиления, в том числе в атаке. Большой потерей стала серьезная травма лучшего бомбардира команды Лападулы. При этом островитяне хорошо начали сезон: победили в Кубке Италии «Палермо» (2:1) и сыграли вничью с «Торино» (0:0).

«Интер» в первом туре обыграл дерзкую «Монцу» со счетом 2:0 благодаря дублю Лаутаро. Команда Манчини хорошо прессингует у чужой штрафной и очень опасна после отбора мяча. Оба гола как раз были забиты в быстрых атаках. «Кальяри» еще не в оптимальной форме, поэтому устоять против фаворита островитянам будет сложно. «Лига Ставок» на победу «Интера» с форой −1 предлагает коэффициент 1,73. Интересно выглядит также такой вариант: забьет только «Интер» за 2,50 в «Фонбете».