ЦСКА огорчит «Сочи», голы в матчах «Спартака» и «Краснодара» и кризис «Локомотива» — ставим на Кубок России

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Прогноз: самый результативный тайм — второй за 1.98.

«Краснодар» остается единоличным лидером РПЛ, команда Ивича продолжает играть в прагматичном стиле. «Быки» немного забивают, зато почти не пропускают: всего три гола в 8 турах. В Кубке России, правда, другая ситуация. В трех матчах в воротах «Краснодара» побывало 6 мячей. Такую разницу можно объяснить тем, что Ивич выпускает в этом турнире многих резервистов. Для него, как и для других тренеров, чемпионат важнее. «Динамо» тоже на этом обжигается. Недавно бело-голубые влетели 1:4 «Спартаку», поставив в центре обороны молодого опорника Кутицкого. Его пришлось менять уже в первом тайме, но это не помогло.

«Динамо» в целом слегка забуксовало по игре, и по результатам: всего одна победа в последних 4 матчах. У бело-голубых по-прежнему нет надежности в обороне, часто это сказывается в концовках матчей, когда не получается удержать победный счет. Первая встреча этих команд в Кубке закончилась со счетом 4:3 в пользу москвичей. Голевую перестрелку многие тут ждут и на этот раз. Но раннее начало матча, несыгранность тех футболистов, которые выйдут с первых минут предостерегают против ставки на тотал больше 3,5. А вот ставка на то, что после перерыва будет больше голов, чем до, выглядит логичнее. В кубковых матчах «Краснодара» она сработала 3 раза из 3.

Прогноз: тотал больше 2,5 за 2.05.

Остаемся в группе D. «Спартак» тут лидирует с 9 очками после 3 туров, «Пари НН» с 2 баллами занимает последнее место. Юран признавал, что с такими соперниками будет сложно выйти в плей-офф, но обещал биться. И мы видели это в Москве, когда нижегородцы вели 4:3 по ходу матча со «Спартаком». Тогда Абаскаль спасся, выпустив 5 игроков основы. Правда, теперь «Нижнему Новгороду» станет сложнее играть в Кубке, клуб недавно покинули два игрока основы Михайлов и Сулейманов. Вопрос, как впишутся новички Боселли, Зе Турбо и Кутателадзе. Последний уже забил эффектный гол пяткой «Динамо», интересно, что он покажет на дистанции.

«Спартак» в чемпионате растерял игру и в субботу с большим трудом дожал «Сочи» (1:0). Красно-белым не хватает креатива, что неудивительно, когда в центре поля выходят Мартинс и Зобнин. В Кубке России команда Абаскаля смотрится поинтереснее, тут испанец выпускает Пруцева и Литвинова. В защите «Спартак» редко играет на ноль, матч с «Сочи» — не показатель. Впереди красно-белых ждет дерби с «Динамо» в РПЛ, так что в Нижнем Новгороде у футболистов может быть недонастрой. Поэтому вариант с победой фаворита выглядит сомнительно. А вот голов тут можно ждать, в Кубке «Спартак» и сам забивает, и другим дает.

Прогноз: победа ЦСКА и тотал меньше 4,5 за 2.06.

ЦСКА после паузы на сборные вышел каким-то разобранным на матч с «Крыльями Советов» и получил два гола еще до перерыва. Потом армейцы добавили в злости и, несмотря на удаление, сравняли счет. Хороши были вышедшие на замену Чалов и Файзуллаев. Но видно, что у красно-синих в первые два месяца не было полноценной обоймы игроков, поэтому из последних 5 матчей они выиграли только один — и тот по пенальти у «Сочи». В Кубке Федотов выпускает много молодых игроков, в одном матче они сверкают, в других пропадают. На налаживание игровых связей потребуется еще какое-то время.

К счастью для ЦСКА их ждет «Сочи» — одна из худших команд этого сезона. Южный клуб только что расстался с главным тренером Хохловым, его заменит Точилин. Но это вряд ли можно назвать встряской для футболистов. Да и судя по всему, пик этой команды уже прошел. Нобоа не так ярок, как раньше, забивного форварда после Кассьерры тоже нет. Последний раз сочинцы побеждали месяц назад, с тех пор в 4 матчах они не забили ни разу. ЦСКА сейчас не феерит, но такую команду побеждать должен. При этом много голов мы тут, скорее всего, не увидим.

Прогноз: тотал меньше 2,5 за 2.13.

«Локомотив» впервые при Галактионове попал в серьезный кризис и пока не знает, как из него выбраться. «Железнодорожники» чудом не проиграли «Крыльям» и «Краснодару», уступили «Ростову» в Кубке и только что «Оренбургу». Команде Галактионова не хватает агрессии и движения, она мало бьет по воротам и создает мало моментов. Если у Дзюбы и Пиняева хороший день, то игра в атаке идет, но это случается все реже и реже. А в обороне у «Локо» проблемы при любых сочетаниях защитников.

У «Урала» тоже есть проблемы с созданием голевых шансов и их реализацией. В двух последних домашних матчах с «Ахматом» и «Факелом» — ноль голов. Не работают стандарты, которые так выручали раньше, плюс команде Гончаренко было тяжело играть первым номером. С «Локомотивом» другой случай, такому сопернику можно отдать мяч и выбегать в контратаки. В этой ситуации заманчиво поставить на победу хозяев в основное время за 2.45, но меньше риска видится в тотале меньше 2,5. Дзюба вряд ли выйдет на Кубок, а без него «Локо» особо не забивает.

Прогоз: тотал меньше 2,5 за 1.93.

«Зенит» еще не набрал пиковую форму, но уже вышел на второе место в РПЛ, вплотную приблизившись к «Краснодару». Семак вернулся к схеме с 4 защитниками, поставил новичка Изидора на левый фланг атаки (тот сразу забил) и достаточно легко разгромил «Рубин» 3:0. Ключ к успеху питерцев — вдохновенная игра Вендела. Он разгоняет атаки и успевает отдавать голевые передачи. Хорош и Кассьерра. Пока «Зенит» мало бьет по воротам, тут еще есть в чем прибавлять. С настроем на игру в Грозном проблем быть не должно. В прошлом туре питерцы уступили «Балтике», надо реабилитироваться.

Но «Ахмат» после смены Ташуева на Ромащенко — совсем не подарок. Грозненцы не проигрывают и мало пропускают. Новый тренер поставил агрессивный футбол, при этом футболисты «Ахмата» могут переходить на сдерживающий режим и терпеливо обороняться без мяча. У команды Ромащенко 3 очка в Кубке, у «Зенита» 6, по идее хозяевам поля победа нужна больше, но будут ли они рисковать? К тому же многое будет зависеть от составов, а они, скорее всего, будут как обычно полуосновные. Поэтому и здесь предлагаем сыграть тотал меньше, нас ждет осторожный футбол с обеих сторон.

Андрей Санталов