Медийная команда удивит Талалаева: прогноз на матч 2Drots — «Химки»

Команда из медиафутбола 2Drots продолжает идти к своей мечте — встрече в Кубке России с клубом из РПЛ. «Блогеры» уже прошли три раунда и сегодня померяются силами с «Химками» из первой лиги. У 2Drots был насыщенный график в сентябре. Они обыграли кировское «Динамо» (2:0) в Кубке России, а в Медиалиге разгромили «Дружину» (6:0), «Чисто Питер» (3:0) и победили по пенальти ФК «10». Все матчи были на выезде, так что наверняка какая-то усталость накопилась. Но все-таки и время восстановиться было, последний матч «блогеры» провели 23 сентября.

Главный тренер «Химок» Талалаев заранее объявил, что выставит на Кубок смешанный состав. Его команда хочет в следующем году вернуться в РПЛ, так что приоритет отдается первой лиге. А там пока «Химки» занимают лишь 5-е место. Из 4 матчей в сентябре у подмосковного клуба 2 победы, ничья и поражение. Для топовой команды (по меркам первого дивизиона) «Химки» достаточно много пропускают — 12 голов в 11 турах. И не все получается в атаке. Талалаев уже несколько раз менял тактику, пытаясь найти оптимальную схему для своих игроков.

При таком настрое «Химок» преимущество в мотивации на стороне 2Drots. А разница в классе может оказаться не такой большой. Так что коэффициент 9,80 на победу «блогеров» в основное время выглядит завышенным. Но это позволяет подстраховаться. В «Бетсити» можно выбрать победу 2Drots с форой +1,5 за 1,93. Даже если хозяева поля уступят с разницей в один мяч, ставка сыграет в плюс. Также кубковые матчи часто бывают малорезультативными (в прошлом раунде 6 раз итоговый счет был 0:0). Тут на тотал меньше 3 можно поставить в «Фонбете» за 1,98.