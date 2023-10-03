Семак возьмет реванш у Игнашевича: прогноз на матч «Зенит» — «Балтика»

В этом сезоне у «Зенита» нет прежнего запаса прочности, поэтому команда гораздо чаще теряет очки. В матче с «Оренбургом» не было травмированных Кержакова, Караваева и Кассьерры, по ходу игры получил повреждение Фернандес — и мы увидели второе поражение «Зенита» подряд. Да, питерцы часто били по воротам, но опасных моментов создали мало. В Кубке России у сине-бело-голубых дела идут лучше, чем в чемпионате, для выхода в верхнюю сетку плей-офф достаточно набрать два очка в двух оставшихся домашних матчах.

У «Балтики» все наоборот. В чемпионате калининградцы занимают 15-е место с одной победой в последних 7 турах. А в Кубке России они лидируют в группе с 9 очками и уже обеспечили себе выход в плей-офф. Так что этой игрой Игнашевич может пожертвовать, ближайший матч с «Оренбургом» в РПЛ важнее. Интересно, что в Кубке «Балтика» забивала в каждом матче (7 голов в 4 играх), в чемпионате же есть проблемы с атакой, многим футболистам не хватает хладнокровия или мастерства при реализации моментов. При этом калининградцы славятся своими заготовками на угловых и аутах.

На своем поле «Балтика» одолела «Зенит» (единственный гол был забит как раз после углового), и Семак теперь явно настроен на реванш. Да и два поражения подряд в чемпионате тоже требуют реакции в виде победы. При этом нынешний «Зенит», особенно в кубковой версии, не громит соперников, как раньше. Коэффициенты, однако, позволяют подстраховаться. Поэтому выберем такой вариант для ставки: «Зенит» победит и тотал меньше 4,5 за 1,9. А «Фонбет» на победу хозяев с форой −1,5 предлагает коэффициент 2,30.