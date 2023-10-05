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13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Атака «Ливерпуля» против атаки «Юниона»: прогноз на матч Лиги Европы

Кто забьет больше?

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Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters

«Ливерпулю» не повезло с «Тоттенхэмом»: судьи отменили чистый гол, двух игроков удалили, еще и Матип забил в свои ворота решающий гол. Тем злее будет настрой у игроков сегодня. Несправедливость в отношении команды может быть мощным объединяющим фактором. При этом «Ливерпуль» и так был на ходу. В АПЛ мерсисайдцы снова стали участником чемпионской гонки, и первый матч в Лиге Европы они тоже выиграли — 3:1 у австрийского ЛАСК. Группа атаки «Ливерпуля» в полном порядке: забивают не только Салах с Нуньесом, но и Жота, и Диас, и Гакпо. А вот в обороне пока все не так хорошо, у команды Клоппа только один сухой матч из 9.

«Юнион» был в нескольких минутах от чемпионского титула в Бельгии в прошлом сезоне, но в итоге стал лишь третьим, поэтому оказался в Лиге Европы. Летом клуб поссорился с тренером Герертсом и сменил его на немца Блессина, который ставит атакующий футбол с высоким прессингом. Он был успешен в Бельгии с «Остенде», но затем провалился в Италии с «Дженоа». Пока дела идут хорошо: «Юнион» лидирует в чемпионате и забивает в среднем два гола за игру. И это еще летом бельгийцы продали лучшего бомбардира Бонифасе. В ЛЕ в первом туре «Юнион» разошелся миром с «Тулузой» (1:1).

В Англии «Юнион» прибыл с настроем «нам нечего терять». Команда умеет забивать, и у нее уже есть еврокубковый опыт, в прошлом сезоне она дошла до ¼ финала ЛЕ. Тем лучше и для «Ливерпуля», такой открытый футбол ему на руку. В «Бетсити» на победу хозяев и обе забьют дают коэффициент 2,47. Интересно смотрятся еще два варианта: в БК Leon можно взять индивидуальный тотал «Юниона» больше 1 за 3,00, а в БК Pari — обе забьют больше 1,5 за 5.10. Риск есть, но с такими атакующими (и пропускающими) командами, кажется, он оправдан.

Андрей Санталов.

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