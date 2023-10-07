Гончаренко прервет победную серию гостей: прогноз на матч «Урал» — «Локомотив»

Главный тренер «Урала» Гончаренко своим красноречивым молчанием после матча с «Ростовом» (2:2) сказал все, что он думает о судьях, но упущенную победу не вернуть. Уральцы вели 2:0, но затем в их ворота поставили сомнительный пенальти, а потом еще и удалили Егорычева. Если же говорить только об игре, то свои проблемы в атаке «Урал» пока так и не решил: один гол забили после углового, второй — после выноса вратаря. Но после кубковой победы во вторник над «Рубином» (2:0) настроение все-таки у уральцев должно быть получше. Плюс, не надо никуда ехать, это будет вторая игра дома подряд.

«Локомотив» не особо впечатлил неделю назад с «Пари НН» (1:0), но победа есть победа. А с учетом кубковых 3:1 с «Ростовом» у команды Галактионова победная серия составляет три матча. «Локомотив» уже третий в таблице РПЛ, однако игровых проблем еще много. Так, с «Пари НН» футболисты «Локо» нанесли всего один удар в створ ворот. А моментов у штрафной «железнодорожников» по-прежнему хватает. В атаке перестал забивать Дзюба, но выручают Глушенков с Миранчуком. Сулейманов тоже воспользовался своим шансом в Кубке.

Обе команды уже встречались дважды в этом сезоне, пусть это и был Кубок России. «Локо» выиграл дома 2:1, а 20 сентября в Екатеринбурге после нулевой ничьей все решила серия пенальти — 4:2. И сейчас букмекеры ожидают примерно равного матча. «Урал» остался без Егорычева, с голами могут быть проблемы. В «Фонбете» тотал меньше 2,5 можно взять за 1,85. Также ждем, что победная серия «Локо» прервется: на непоражение хозяев и тотал меньше 3,5 БК BetBoom дает коэффициент 1,9.