Кейн выведет «Баварию» на первое место: прогноз на матч «Кельн» — «Бавария»

«Бавария» больше всех забивает и меньше всех пропускает в бундеслиге, но идет при этом на втором месте — так хорош в этом сезоне «Байер». Впрочем, отставание от Леверкузена небольшое, всего два очка. В чемпионате у «Баварии» серия из 5 побед, в этих матчах меньше 3 голов она не забивала. Кейн наколотил уже 17 мячей в 11 турах, англичанин грозится побить рекорд Левандовского (41 гол). Перед перерывом на матчи сборных команда Тухеля переиграла «Хайденхайм» (4:2), Кейн как раз сделал там дубль.

«Кельн» плох в этом сезоне. У «козлов» всего одна победа в 11 турах, неудивительно, что он находится в зоне вылета. Состав, по сравнению с прошлым сезоном, стал слабее. У «Кельна» худшая атака в бундеслиге, он забил всего 9 голов. В прошлом туре команда Баумгарта отскочила с «Бохумом» (1:1) благодаря вратарю Швэбе, он сделал 8 сэйвов. Статистика встреч «Кельна» с топ-клубами говорит сама за себя: 0:1 с Дортмундом, 0:3 с «Байером» и 0:6 с «Лейпцигом». Правда, все три встречи были в гостях, дома «козлы» играют лучше.

Казалось бы, от мюнхенцев все ждут очередного разгрома, но не все так просто. Многие игроки только-только вернулись после матчей за сборные. По воле календаря приходится играть в пятницу — времени на восстановление было мало. Мусиала все еще травмирован. Тренер «Кельна» уверяет, что не собирается в отставку и что игроки его поддерживают. Хозяева поля наверняка настроены дать бой фавориту. Этого не хватит, чтобы зацепиться за очки, но разгрома тут, скорее всего, не будет.

На победу «Баварии» и тотал меньше 4,5 «Бетсити» дает коэффициент 2,04. Еще есть интересный вариант в «Фонбете»: «Бавария» победит и подаст больше 6,5 угловых за 2,22. В 4 из последних 5 матчей у мюнхенцев было минимум 7 угловых.