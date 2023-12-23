Артета снимет проклятие «Энфилда»: анонс матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

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«Ливерпуль» привык побеждать на «Энфилде», в этом сезоне у него было 11 побед из 11 во всех турнирах. Было — до встречи с «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре (0:0). Команда Клоппа так и не придумала, как вскрыть автобус от тен Хага, свалилась на навесы и неподготовленные удары. Но перед «Арсеналом» у ливерпульцев был шанс исправиться в Кубке лиги с «Вест Хэмом», и они им воспользовались. 5:1 — забили даже Собослаи и Гакпо, которые редко отличаются в премьер-лиге. В целом же, за последние месяц-полтора игра у «Ливерпуля» нечемпионская, слишком часто приходилось отыгрываться и забивать решающие мячи в концовках матчей. Но подопечные Клоппа идут на втором месте и в случае победы выйдут на первое.

Футбол Англия 2023/2024 Тур 18, 23.12.2023, 20:30 Ливерпуль - Арсенал -

«Арсенал» в этом сезоне не так ярок в нападении, он меньше создает и забивает, зато у «канониров» лучшая защита в АПЛ. Лондонцы пропустили 15 голов в 17 турах (как и «Ливерпуль»), они допускают меньше всего ударов в створ ворот (39, у Ливерпуля«- 63). Большую роль тут сыграл 100-миллионный трансфер опорника Райса, который много помогает четверке защитников. В атаке игрокам “Арсенала” часто не хватает точности в завершении, это помогло бы избежать многих нервных концовок. При этом в последнее время стал забивать Жезус и наконец ожил Хавертц. Неделю назад именно они оформили победу над “Брайтоном” (2:0).

На что ставить

У «Ливерпуля» по-прежнему не хватает нескольких футболистов основы: травмированы Робертсон, Матип, Мак Аллистер и Жота. Клопп пробует разные комбинации, чаще всего впереди выходит тройка Салах — Нуньес — Диас. Иногда в центре может сыграть Гакпо, а Нуньес уходит на левый фланг. У «Арсенала» главный кадровый вопрос — вратарский. И Райя, и Рамсдэйл выглядели не очень убедительно в последнее время. В остальном состав стабилен, проблем с травмами почти нет. В атаке главная роль принадлежит Эдегору и Саке, оба сейчас в хорошей форме.

У «Ливерпуля» хорошая статистика с «Арсеналом» в премьер-лиге в последние годы — особенно на «Энфилде»: 7 побед и 3 ничьи. «Канониры» были близки к тому, чтобы прервать эту серию в апреле 2023-го, вели 2:0, но команда Клоппа спасла матч — 2:2. Сейчас лондонцы стали сильнее, у них была вся неделя на подготовку к этой встрече. Небольшим фаворитом считается «Ливерпуль», это позволяет взять победу гостей с подстраховкой за хороший коэффициент. На то, что «Арсенал» выиграет с форой 0, БК Winline предлагает 2.10. Если же вам нравится болеть за красивый футбол, то хорошо смотрится ставка обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.95. «Арсенал» и «Ливерпуль» хороши в прессинге, они заставят друг друга ошибаться, а значит, моментов будет много.

Андрей Санталов