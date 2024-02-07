Много борьбы и мало голов: прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик»

«Атлетико» выбил мадридский «Реал» из Кубка Испании и теперь является главным фаворитом турнира. У мадридцев тяжелый календарь этой зимой, тем больше впечатляют их успехи. Команда Симеоне только что спаслась от поражения с «Реалом» в чемпионате, а до этого выиграла 5 матчей подряд. На своем поле «Атлетико» — вообще монстр: 16 побед и ничья. Хороша атака с Гризманном и Моратой, есть у Симеоне и план Б. Так, во втором тайме с «Севильей» в Кубке он выпустил впереди Корреа и Депая, именно они и придумали победный гол.

«Атлетик» тоже хорош в этом сезоне. В чемпионате баски борются за Лигу чемпионов, а в четвертьфинале Кубка Испании прошли «Барселону». Команда Вальверде мало пропускает, а забивает при этом почти два мяча за игру. «Атлетик» может играть по-разному: и с высоким прессингом, и от обороны с расчетом на контратаки. Братья Уильямсы были под вопросом в этом матче, но кажется, их повреждения оказались не очень тяжелыми. Иначе это была бы большая потеря, именно от братьев исходит основная угроза воротам соперников (и еще от форварда Гурусеты).

У Симеоне и Вальверде разный подход к Кубку. У «Атлетико» в этом турнире выходит основной вратарь Облак, тогда как баски дают поиграть запасному Агирресабале. С другой стороны, это не мешает «Атлетику» выходить в полуфинал Кубка в пятый раз подряд. Еще один важный фактор — у мадридцев было на два дня отдыха меньше, чем у «Атлетика», и Симеоне уже успел на это пожаловаться. Да и эмоционально восстановиться после дерби с «Реалом» будет сложно. Так что вполне вероятно, что здесь, как и во вчерашнем полуфинале, не будет много голов. БК Pari дает на тотал меньше 2,5 коэффициент 1,80. А «Лига Ставок» предлагает вот такое комбо: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2,00.