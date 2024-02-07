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14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Много борьбы и мало голов: прогноз на матч «Атлетико» — «Атлетик»

Четвертая команда Испании против пятой.

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Источник: AP 2023

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