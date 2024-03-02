«Спартак» без Промеса, «Зенит» с новыми бразильцами: анонс дерби двух столиц

«Зенит» начинает вторую часть сезона с отставанием в два очка от «Краснодара», при этом команда Семака считается явным фаворитом чемпионской гонки. Одна из причин — мощная, по нынешним временам, трансферная кампания. «Зенит» закупился на 30 млн евро, усилив состав тремя бразильцами и Ахметовым. По задумке клуба, Артур заменит Малкома на правом фланге, Нино сделает надежным центр обороны, а 18-летний Педро сразу стал конкурентом Мостового на левом фланге атаки. Главное для Семака теперь — уложиться в лимит на легионеров.

В «Спартаке» же случился форс-мажор: из ОАЭ вместе с клубом не смог вылететь Промес. Главную звезду красно-белых задержали в аэропорту, и матч с «Зенитом» голландец точно пропустит. При этом даже без Промеса «Спартак» может выставить вполне приличный состав. Москвичи купили только одного игрока зимой, но зато за 13 млн евро. Речь о 21-летнем форварде Угальде, который уже отметился красивым голом на сборах. Весну 2024-го красно-белые начинают на 5-м месте, и в клубе этим сильно недовольны. От Абаскаля ждут попадания в топ-2.

В последние годы «Зенит» часто уходил в отрыв и в каких-то матчах терял мотивацию. Здесь такого не будет. «Спартак» сам по себе — сильный раздражитель, а тут еще и догонять «Краснодар» нужно. У питерцев все в строю, а вот гости кроме Промеса остались без Литвинова, Бонгонды, Рябчука и Умярова. Под вопросом выход Соболева в старте, все-таки он на сборах не наигрывался с Угальде. От обновленной атаки «Зенита» ждут сегодня голов, вполне может забить и «Спартак». Красно-белым удобно играть вторым номером, тут есть кому убежать в контратаку. А в том, что мячом будут больше владеть питерцы, сомнений мало. «Зенит» в последние годы успешно играет со «Спартаком», особенно на своем поле. Поставить на победу хозяев и тотал голов больше 2,5 можно на сайте и в приложении БК Winline с коэффициентом 2.02.