UFC 299: О’Мэлли vs Вера 2

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Петр Ян — Сонг Ядонг

Петр Ян vs Сонг Ядонг Сделать ставку

Петр Ян (16 побед, 5 поражений; 7 КО/ТКО) — Сонг Ядонг (21 победа, 7 поражений, 1 ничья, 1 NC; 9 КО/ТКО, 3 SUB)

Легчайший вес, 3 раунда

Коэффициенты в БК Winline: победа Яна 1.62, победа Ядонга 2.39

Прогноз редакции: победа Яна

Петр Ян выходит в октагон после трех поражений подряд, всего россиянин уступил в четырех из последних пяти боев. Чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли описал нынешний момент в карьере Яна словами: «в одном бое от перехода в кулачные бои». Нужно отметить, что результат поединка между Петром и самим Шоном, который закончился победой американского бойца раздельным решением судей, многие называют спорным. 25 журналистов ведущих MMA-изданий проголосовали на специальном ресурсе за то, что настоящим победителем в бою с О’Мэлли был Петр Ян.

Итоги двух схваток Яна с Алджамэйном Стерлингом противоречивы — один из боев Петр проиграл близким решением судей, а в другом был дисквалифицирован после запрещенного удара коленом. Несмотря на то, что уроженец Красноярского края, по мнению многих болельщиков и экспертов потерял позиции в титульной гонке, он по-прежнему один из лучших бойцов смешанных единоборств в мире. В техническом арсенале Петра гораздо больше навыков, чем у Сонг Ядонга.

Китаец заявил о себе, как опасный нокаутер во время выступлений на азиатских турнирах UFC, после чего получил возможность выступать в Штатах. Там Сонг Ядонг продолжил вырубать соперников, демонстрируя колоссальную ударную мощь. Боец из китайского Хуланя уничтожил в октагоне Марлона Мораеса, Рики Симона. Сонг Ядонг и претендент на титул Чито Вера закатили «Бой вечера», победу в котором судьи отдали представителю Поднебесной. Однако в нескольких противостояниях стали заметны и недостатки бескомпромиссной манеры ведения боя Сонга. Так Кори Сэндхагену удалось перебить китайского бойца за счет скорости и маневренности.

Петр Ян обладает феноменальной способностью прессинговать и моментально переключаться на эффективные контратаки при активных действиях противника. Россиянин способен поймать Сонг Ядонга на встречном движении и нанести нокаутирующий удар, либо диктовать ритм боя за счет тайминга и боксерских комбинаций.

Дастин Порье — Бенуа Сэн-Дени

Дастин Порье vs Бенуа Сэн-Дени Сделать ставку

Дастин Порье (29 побед, 8 поражений, 1 NC; 14 КО/ТКО, 8 SUB) — Бенуа Сэн-Дени (13 побед, 1 поражение, 1 NC; 4 КО/ТКО, 9 SUB)

Легкий вес, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа Порье 2.50, победа Сэн-Дени 1.57

Прогноз редакции: победа Порье

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255095&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дастин Порье выступает в UFC на протяжении 14 лет и известен, как один из самых ярких и зрелищных бойцов вне весовых категорий. То, что промоушен выбрал Бенуа Сэн-Дени в качестве оппонента для Порье стало неожиданностью для большинства болельщиков. Французский боец и сам узнал из новостей о том, что ему предстоит пятираундовый поединок с одним из лучших легковесов планеты. Другая неожиданность в том, что журналисты CBS и Forbes USA считают, что Сэн-Дени выйдет победителем из поединка с Порье. Эксперты делают акцент на статистику защиты от тейкдаунов Порье в 63% и 4.55 успешных переводов в партер за 15 минут в октагоне у Сэн-Дени. Букмекеры также видят Бенуа фаворитом. Почему шансы бойца, неизвестного для большей части аудитории, оценивают так высоко в схватке против будущего члена Зала славы UFC?

Бенуа Сэн-Дени с раннего детства занимался дзюдо и к 16 годам получил черный пояс. Позднее француз попал на службу в спецназ, где участвовал в контртеррористических операциях, в том числе на территории Африки. Параллельно «Бог войны», как его позднее прозвали в мире MMA, начал заниматься кикбоксингом и джиу-джитсу. Тренер Даниэль Вуарин рассказывает, что бывший спецназовец впечатлил его во время отбора бойцов для команды профессионалов в смешанных единоборствах. Тогда Бенуа бился на равных против профи с опытом в 15−20 выступлений. Так Сэн-Дени завершил службу в спецподразделении и сосредоточился на карьере в боевых искусствах. Вуарин ранее работал с легендарными чемпионами — Андерсоном Сильвой, Дэном Хендерсоном и считает, что его новому подопечному по силам завоевать чемпионский пояс в UFC.

Шон О’Мэлли vs Марлон «Чито» Вера 2

Дастин Порье vs Бенуа Сэн-Дени Сделать ставку

Шон О’Мэлли (17 побед, 1 поражение, 1 NC; 12 КО/ТКО) — Марлон «Чито» Вера (23 победы, 8 поражений, 1 ничья; 8 КО/ТКО, 10 SUB)

Титульный бой в легчайшем весе, 5 раундов

Коэффициенты в БК Winline: победа О’Мэлли 1.39, победа Веры 3.25

Прогноз редакции: победа О’Мэлли

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-180706688&hd=2&id=456255101&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Реванш Шона О’Мэлли и «Чито» Веры так или иначе возвращает нас к первому бою между американцем и эквадорцем. Шон действительно выглядел лучше и владел инициативой, но травма ноги, полученная в октагоне была следствием лоу-кика в исполнении «Чито». Концовка боя, когда Вера залез в гард к О’Мэлли и нанес несколько добивающих ударов локтем в голову являлась логическим завершением действий Марлона, а не случайностью.

С точки зрения мастерства и физических данных, чемпион выглядит явным фаворитом, но «Чито» нельзя списывать со счетов из-за характера и присущего эквадорцу инстинкту убийцы. Вера действует в октагоне с беспощадностью пираньи и если нащупает слабость оппонента, не задумываясь прикончит его, вместо того, чтобы методично довести дело до решения судей.

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