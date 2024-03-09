Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Бостон
Питтсбург
30
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:00
Сан-Хосе
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
Футбол. Зарубежный
9.03
Жирона
Осасуна
20
Футбол. Зарубежный
9.03
Ланс
Брест
10
Футбол. Зарубежный
9.03
Дженоа
Монца
23
Хоккей. НХЛ
03:30
Рейнджерс
Сент-Луис
Футбол. Зарубежный
9.03
Арсенал
Брентфорд
21
Футбол. Зарубежный
9.03
Гранада
Реал Сосьедад
23
Футбол. Зарубежный
9.03
Вердер
Боруссия Д
12
Хоккей. НХЛ
9.03
Баффало
Эдмонтон
Б
32
Хоккей. НХЛ
9.03
Коламбус
Нэшвилл
12
Хоккей. НХЛ
9.03
Нью-Джерси
Каролина
24
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Детройт
Футбол. Зарубежный
9.03
Болонья
Интер
01
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Даллас
Футбол. Премьер-лига
9.03
Динамо
Ахмат
20
Футбол. Зарубежный
9.03
Лорьян
Лион
02
Футбол. Зарубежный
9.03
Кадис
Атлетико
20
Футбол. Зарубежный
9.03
Борнмут
Шеффилд Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
9.03
Кристал Пэлас
Лутон Таун
11
Футбол. Зарубежный
9.03
Вулверхэмптон
Фулхэм
21
Футбол. Зарубежный
9.03
Аугсбург
Хайденхайм
10
Футбол. Зарубежный
9.03
Боруссия М
Кельн
33
Футбол. Зарубежный
9.03
Бавария
Майнц
81
Футбол. Зарубежный
9.03
РБ Лейпциг
Дармштадт
20
Футбол. Зарубежный
9.03
Кальяри
Салернитана
42
Футбол. Зарубежный
9.03
Сассуоло
Фрозиноне
10
Хоккей. КХЛ
9.03
СКА
Торпедо
30
Футбол. Премьер-лига
9.03
Рубин
Пари Нижний Новгород
01
Футбол. Зарубежный
9.03
Валенсия
Хетафе
10
Футбол. Зарубежный
9.03
Манчестер Юнайтед
Эвертон
20
Хоккей. КХЛ
9.03
Металлург Мг
Амур
31
Футбол. Премьер-лига
9.03
Урал
Зенит
14
Футбол. Первая лига
9.03
Шинник
Родина
02
Футбол. Первая лига
9.03
Волгарь
Химки
02
Хоккей. КХЛ
9.03
Авангард
Лада
40
Все события
9 марта, источник: Sportmail.ru

UFC 299: О’Мэлли vs Вера 2

Петр Ян — Сонг Ядонг, Дастин Порье — Бенуа Сэн-Дени, Шон О’Мэлли — Марлон «Чито» Вера 2: прогнозы на UFC 299, ставки и коэффициенты.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Во время загрузки произошла ошибка.

Петр Ян — Сонг Ядонг

Петр Ян vs Сонг Ядонг

Поединок стартует в 6 утра воскресенья по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.

Петр Ян выходит в октагон после трех поражений подряд, всего россиянин уступил в четырех из последних пяти боев. Чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли описал нынешний момент в карьере Яна словами: «в одном бое от перехода в кулачные бои». Нужно отметить, что результат поединка между Петром и самим Шоном, который закончился победой американского бойца раздельным решением судей, многие называют спорным. 25 журналистов ведущих MMA-изданий проголосовали на специальном ресурсе за то, что настоящим победителем в бою с О’Мэлли был Петр Ян.

Итоги двух схваток Яна с Алджамэйном Стерлингом противоречивы — один из боев Петр проиграл близким решением судей, а в другом был дисквалифицирован после запрещенного удара коленом. Несмотря на то, что уроженец Красноярского края, по мнению многих болельщиков и экспертов потерял позиции в титульной гонке, он по-прежнему один из лучших бойцов смешанных единоборств в мире. В техническом арсенале Петра гораздо больше навыков, чем у Сонг Ядонга.

Китаец заявил о себе, как опасный нокаутер во время выступлений на азиатских турнирах UFC, после чего получил возможность выступать в Штатах. Там Сонг Ядонг продолжил вырубать соперников, демонстрируя колоссальную ударную мощь. Боец из китайского Хуланя уничтожил в октагоне Марлона Мораеса, Рики Симона. Сонг Ядонг и претендент на титул Чито Вера закатили «Бой вечера», победу в котором судьи отдали представителю Поднебесной. Однако в нескольких противостояниях стали заметны и недостатки бескомпромиссной манеры ведения боя Сонга. Так Кори Сэндхагену удалось перебить китайского бойца за счет скорости и маневренности.

Петр Ян обладает феноменальной способностью прессинговать и моментально переключаться на эффективные контратаки при активных действиях противника. Россиянин способен поймать Сонг Ядонга на встречном движении и нанести нокаутирующий удар, либо диктовать ритм боя за счет тайминга и боксерских комбинаций.

Дастин Порье — Бенуа Сэн-Дени

Дастин Порье vs Бенуа Сэн-Дени

Поединок стартует в 7 утра воскресенья по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дастин Порье выступает в UFC на протяжении 14 лет и известен, как один из самых ярких и зрелищных бойцов вне весовых категорий. То, что промоушен выбрал Бенуа Сэн-Дени в качестве оппонента для Порье стало неожиданностью для большинства болельщиков. Французский боец и сам узнал из новостей о том, что ему предстоит пятираундовый поединок с одним из лучших легковесов планеты. Другая неожиданность в том, что журналисты CBS и Forbes USA считают, что Сэн-Дени выйдет победителем из поединка с Порье. Эксперты делают акцент на статистику защиты от тейкдаунов Порье в 63% и 4.55 успешных переводов в партер за 15 минут в октагоне у Сэн-Дени. Букмекеры также видят Бенуа фаворитом. Почему шансы бойца, неизвестного для большей части аудитории, оценивают так высоко в схватке против будущего члена Зала славы UFC?

Бенуа Сэн-Дени с раннего детства занимался дзюдо и к 16 годам получил черный пояс. Позднее француз попал на службу в спецназ, где участвовал в контртеррористических операциях, в том числе на территории Африки. Параллельно «Бог войны», как его позднее прозвали в мире MMA, начал заниматься кикбоксингом и джиу-джитсу. Тренер Даниэль Вуарин рассказывает, что бывший спецназовец впечатлил его во время отбора бойцов для команды профессионалов в смешанных единоборствах. Тогда Бенуа бился на равных против профи с опытом в 15−20 выступлений. Так Сэн-Дени завершил службу в спецподразделении и сосредоточился на карьере в боевых искусствах. Вуарин ранее работал с легендарными чемпионами — Андерсоном Сильвой, Дэном Хендерсоном и считает, что его новому подопечному по силам завоевать чемпионский пояс в UFC.

Шон О’Мэлли vs Марлон «Чито» Вера 2

Дастин Порье vs Бенуа Сэн-Дени

Поединок стартует после 7:30 утра воскресенья по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.

Во время загрузки произошла ошибка.

Реванш Шона О’Мэлли и «Чито» Веры так или иначе возвращает нас к первому бою между американцем и эквадорцем. Шон действительно выглядел лучше и владел инициативой, но травма ноги, полученная в октагоне была следствием лоу-кика в исполнении «Чито». Концовка боя, когда Вера залез в гард к О’Мэлли и нанес несколько добивающих ударов локтем в голову являлась логическим завершением действий Марлона, а не случайностью.

С точки зрения мастерства и физических данных, чемпион выглядит явным фаворитом, но «Чито» нельзя списывать со счетов из-за характера и присущего эквадорцу инстинкту убийцы. Вера действует в октагоне с беспощадностью пираньи и если нащупает слабость оппонента, не задумываясь прикончит его, вместо того, чтобы методично довести дело до решения судей.

erid: 2Vtzquy9N7L

Сергей Березовский

 Суд отклонил апелляцию чемпиона мира по футболу на двухлетнюю...
Рэпер Дрейк поставил деньги на победу Фрэнсиса Нганну в бою с...
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь