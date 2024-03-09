UFC 299: О’Мэлли vs Вера 2
Петр Ян — Сонг Ядонг, Дастин Порье — Бенуа Сэн-Дени, Шон О’Мэлли — Марлон «Чито» Вера 2: прогнозы на UFC 299, ставки и коэффициенты.
Петр Ян — Сонг Ядонг, Дастин Порье — Бенуа Сэн-Дени, Шон О’Мэлли — Марлон «Чито» Вера 2: прогнозы на UFC 299, ставки и коэффициенты.
Поединок стартует в 6 утра воскресенья по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.
Петр Ян выходит в октагон после трех поражений подряд, всего россиянин уступил в четырех из последних пяти боев. Чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли описал нынешний момент в карьере Яна словами: «в одном бое от перехода в кулачные бои». Нужно отметить, что результат поединка между Петром и самим Шоном, который закончился победой американского бойца раздельным решением судей, многие называют спорным. 25 журналистов ведущих MMA-изданий проголосовали на специальном ресурсе за то, что настоящим победителем в бою с О’Мэлли был Петр Ян.
Итоги двух схваток Яна с Алджамэйном Стерлингом противоречивы — один из боев Петр проиграл близким решением судей, а в другом был дисквалифицирован после запрещенного удара коленом. Несмотря на то, что уроженец Красноярского края, по мнению многих болельщиков и экспертов потерял позиции в титульной гонке, он по-прежнему один из лучших бойцов смешанных единоборств в мире. В техническом арсенале Петра гораздо больше навыков, чем у Сонг Ядонга.
Китаец заявил о себе, как опасный нокаутер во время выступлений на азиатских турнирах UFC, после чего получил возможность выступать в Штатах. Там Сонг Ядонг продолжил вырубать соперников, демонстрируя колоссальную ударную мощь. Боец из китайского Хуланя уничтожил в октагоне Марлона Мораеса, Рики Симона. Сонг Ядонг и претендент на титул Чито Вера закатили «Бой вечера», победу в котором судьи отдали представителю Поднебесной. Однако в нескольких противостояниях стали заметны и недостатки бескомпромиссной манеры ведения боя Сонга. Так Кори Сэндхагену удалось перебить китайского бойца за счет скорости и маневренности.
Поединок стартует в 7 утра воскресенья по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.
Дастин Порье выступает в UFC на протяжении 14 лет и известен, как один из самых ярких и зрелищных бойцов вне весовых категорий. То, что промоушен выбрал Бенуа Сэн-Дени в качестве оппонента для Порье стало неожиданностью для большинства болельщиков. Французский боец и сам узнал из новостей о том, что ему предстоит пятираундовый поединок с одним из лучших легковесов планеты. Другая неожиданность в том, что журналисты CBS и Forbes USA считают, что Сэн-Дени выйдет победителем из поединка с Порье. Эксперты делают акцент на статистику защиты от тейкдаунов Порье в 63% и 4.55 успешных переводов в партер за 15 минут в октагоне у Сэн-Дени. Букмекеры также видят Бенуа фаворитом. Почему шансы бойца, неизвестного для большей части аудитории, оценивают так высоко в схватке против будущего члена Зала славы UFC?
Бенуа Сэн-Дени с раннего детства занимался дзюдо и к 16 годам получил черный пояс. Позднее француз попал на службу в спецназ, где участвовал в контртеррористических операциях, в том числе на территории Африки. Параллельно «Бог войны», как его позднее прозвали в мире MMA, начал заниматься кикбоксингом и джиу-джитсу. Тренер Даниэль Вуарин рассказывает, что бывший спецназовец впечатлил его во время отбора бойцов для команды профессионалов в смешанных единоборствах. Тогда Бенуа бился на равных против профи с опытом в 15−20 выступлений. Так Сэн-Дени завершил службу в спецподразделении и сосредоточился на карьере в боевых искусствах. Вуарин ранее работал с легендарными чемпионами — Андерсоном Сильвой, Дэном Хендерсоном и считает, что его новому подопечному по силам завоевать чемпионский пояс в UFC.
Поединок стартует после 7:30 утра воскресенья по московскому времени. Смотри этот и другие бои UFC бесплатно на сайте и в приложении Winline.
Реванш Шона О’Мэлли и «Чито» Веры так или иначе возвращает нас к первому бою между американцем и эквадорцем. Шон действительно выглядел лучше и владел инициативой, но травма ноги, полученная в октагоне была следствием лоу-кика в исполнении «Чито». Концовка боя, когда Вера залез в гард к О’Мэлли и нанес несколько добивающих ударов локтем в голову являлась логическим завершением действий Марлона, а не случайностью.
С точки зрения мастерства и физических данных, чемпион выглядит явным фаворитом, но «Чито» нельзя списывать со счетов из-за характера и присущего эквадорцу инстинкту убийцы. Вера действует в октагоне с беспощадностью пираньи и если нащупает слабость оппонента, не задумываясь прикончит его, вместо того, чтобы методично довести дело до решения судей.
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Сергей Березовский