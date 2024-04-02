Игнашевич против ЦСКА, голы в матче «Локомотива» и битва «Спартака» с «Зенитом» — ставим на Кубок России

Прогноз: победа «Динамо» с форой −1 за 1.95.

«Динамо» повезло с жеребьевкой в Кубке России: бело-голубым достался середняк Первой лиги «СКА-Хабаровск». Второй плюс — не надо далеко лететь. Хабаровский стадион не готов принимать матчи, поэтому игру перенесли в Санкт-Петербург. Динамовцы хорошо начали календарный год, но поражения от «Зенита» и особенно от «Ростова» добавили головной боли Личке. Бело-голубые ужасно сыграли в обороне, не были готовы ни к прессингу, ни к длинным передачам. «Ростов» отгрузил четыре мяча на «ВТБ-Арене», а мог еще больше. Рискованная тактика Лички не сработала, но чаще всего она приносит результат. Все-таки атака у бело-голубых — одна из лучших в РПЛ.

«СКА-Хабаровск» в прошлом раунде одолел «Сочи», который сейчас больше думает о выживании в РПЛ. Команда Шаронова пропустила первой, но отыгралась и была точнее в серии пенальти. У хабаровчан ноль побед на выезде в Первой лиге в этом сезоне, правда, сейчас эта статистика не так важна, по сути, все матчи у СКА стали выездными. И победы пошли в последнее время: 2:0 «Торпедо», 3:1 с «Соколом». Другое дело, что зимой команда почти не усилилась, так что на выход в РПЛ ей будет претендовать сложно. Да и против мотивированного «Динамо» вряд ли удастся устоять. А победа бело-голубым сейчас очень нужна.

Прогноз: тотал больше 2,5 за 1.88.

«Локомотив» только что провел очень затратный по силам и эмоциям матч с «Краснодаром». «Железнодорожникам» удалось отыграться благодаря блистательному Глушенкову, могли даже выиграть в конце, но могли и проиграть. Команде Галактионова по-прежнему не хватает стабильной качественной игры, в 2024-м свои матчи она проводит неровно. Да, в этот раз не было Дзюбы, Карпукаса и Тикнизяна с Ньямси, но ведь и с ними результата не было. Этой весной у «Локо» две ничьи, поражение и вылет из Кубка по пенальти. И мы видим, что нет надежности в обороне, зато в атаке есть кому забить гол-другой.

«Урал» хорошо отреагировал на домашнее поражение от «Зенита» и в матче со «Спартаком» показал себя неуступчивой командой. Гончаренко освежил состав и мало что позволил создать у своих ворот. Это первый матч на ноль для уральцев с середины сентября! Теперь осталось придумать, как создавать больше моментов впереди, ведь стандарты пока что не работают так, как в прошлом сезоне. «Урал» обычно с большой мотивацией играет в Кубке России, но ситуация в РПЛ заставляет больше думать о чемпионате. И все же при своих болельщиках команда Гончаренко не должна выйти откровенно слабым составом. Борьба будет, надеемся, что будут и голы. Все-таки в гостях «Локо», а не «автобус» имени Юрана из Нижнего Новгорода.

Прогноз: «Балтика» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2.04.

Главная загадка для ЦСКА в этом сезоне — как удержать победный счет? Армейцы часто забивают первыми, а потом находят все новые и новые варианты потерять очки. Вот и с «Сочи» красно-синие не удержали казалось бы комфортные 2:0. Федотов подтвердил, что команда где-то расслабилась, но есть вопросы и к тренеру. ЦСКА не перестроился на игру от обороны и позволил сопернику убежать в контратаку, а потом пропустил еще. Было очень много потерь на своей половине поля и проигранной борьбы за мяч. Вообще нервные концовки у ЦСКА бывают почти в каждом матче. Плюс, непонятно, что с Чаловым, форвард этой весной еще ни разу не забил.

«Балтика» выдала исторический матч — забила впервые с октября и победила в РПЛ впервые за 10 матчей. И оптимизма у калининградцев стало больше — до 12-го места всего три очка. Команда Игнашевича ударно провела первый тайм, забила два мяча, а потом грамотно оборонялась от атак «Пари НН». Вообще «Балтика» может навязать борьбу любому сопернику, на своем поле она побеждала «Зенит», в Кубке забралась далеко, выбив «Локо». С таким ЦСКА у Игнашевича тоже есть шанс, по крайней мере, в первой, домашней встрече. Отдельно отметим вратаря балтийцев, Латышонок часто выручает команду.

Прогноз: победа «Зенита» за 2.15.

«Спартак» оптимистично начал 2024-й — ничью с «Зенитом» все занесли в плюс. Но дальше пошли привычные проблемы. Красно-белые не забили ни «Факелу», ни «Уралу» и набрали лишь два очка в 3 турах. Если бы не 3:1 с «Оренбургом» в Кубке, давление на Абаскаля и команду было бы еще больше. Испанский тренер продолжает чудить и настраивать против себя болельщиков — на этот раз он сказал, что состав на матч ему помогает выбирать Бог. И эту фразу мало кто понял. Но еще хуже несогласованность действий спартаковцев на поле. Командной игры не видно, Зиньковский и Бонгонда часто били из невыгодных позиций, навесов и прострелов от них было мало, Соболев больше был распасовщиком, чем завершителем атак.

«Зенит» по-прежнему подтверждает фразу, что главный соперник — это он сам. Чемпион России вышел без нужного настроя в Самаре и получил гол уже на первой минуте. Отыграться питерцам, конечно, удалось, а вот взять три очка так и не получилось. Что ж, тем сильнее будет желание исправиться за это в матче против принципиального соперника. Тем более, месяц назад «Зенит» плохо сыграл с красно-белыми дома. Семак уклончиво ответил про ротацию состава, возможно, мы увидим всех сильнейших. «Зенит» сильно зависит от легионеров, но когда Вендел, Клаудиньо и другие мотивированы, то против них мало кто может устоять. Особенно такая проблемная команда, как «Спартак».

Андрей Санталов

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