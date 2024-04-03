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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Новая дуэль Абаскаля и Семака: анонс матча «Спартак» — «Зенит»

Самая интригующая пара Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

От «Спартака» и «Зенита» ждали яркого шоу месяц назад, у команд было полтора месяца на подготовку, но в итоге мы увидели минимум моментов и нули на табло. И вот жеребьевка Кубка России подарила нам еще два матча между принципиальными соперниками. В мартовской встрече большего ждали от «Зенита», игравшего дома. Команда Семака мало рисковала и обостряла, особенно это касалось дорогого новичка Артура. Спартаковцы хорошо прессинговали и трижды отбирали мяч в опасной близости от чужих ворот. «Зенит» тоже давил на соперника с мячом, в итоге и у тех, и других было мало хороших комбинаций.

С тех пор «Зенит» прошел «Динамо» в Кубке и взял 4 очка в чемпионате, сохранив за собой первое место. А «Спартак» оказался в кризисе. Красно-белые лидируют в РПЛ по ударам, в трех весенних турах они 52 раза били по воротам — и не забили ни разу. У команды Абаскаля по-прежнему нет голов со стандартов. Без Промеса в «Спартаке» нет футболиста, который может решить эпизод. Активен Зиньковский, старается Угальде, но результата нет. Как нет, в целом, выстроенной игры у всей команды. Мало кто сомневается, что все это закончится увольнением Абаскаля ближе к лету.

У «Зенита» проблем меньше, но все же они тоже есть. Одна из них, как показал матч против «Крыльев Советов», вратарская. Адамов привез гол в свои ворота уже на первой минуте. До этого похожие ошибки были у Кержакова. Также Вендел был не в лучшей форме в марте, без него выход из-под прессинга работает плохо. Плюс, Семак всегда может рассчитывать на связку Сантос — Мостовой на левом фланге, а вот на правом пока все не так здорово. От Караваева (у Марио опять проблемы со здоровьем) и Артура ждут большего.

На что ставить

У Семака отличная статистика против «Спартака» в чемпионате: 7 побед и 5 ничьих. Но в Кубке на счету красно-белых есть одна победа в 2022-м. У обеих команд предельная мотивация после осечек в РПЛ в субботу. «Зенит» является фаворитом, однако коэффициент 2.20 на его победу намекает, что тут не все так однозначно. Можно подумать в сторону голов. Гости редко уходят с поля без забитых мячей, тут и бразильцы могут отличиться, и лучший бомбардир РПЛ Кассьерра, и джокер Сергеев. У «Спартака» даже без налаженной позиционной атаки моменты все равно возникают — за счет класса игроков. Плюс, они снова могут подловить «Зенит» на ошибке при розыгрыше мяча у своих ворот. Так что рассчитываем на голы в этой встрече — БК Winline предлагает на обе забьют и тотал больше 2,5 коэффициент 2.13.

Андрей Санталов

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