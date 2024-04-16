Голы в матчах ЦСКА и «Динамо» и новая победа «Зенита» над «Спартаком» — ставим на Кубок России

Прогноз: обе забьют за 2.01.

Победа ЦСКА в первом матче была не совсем по игре — во втором тайме моментов у «Балтики» было минимум на 2−3 гола. Но в итоге все решил чудо-удар Давилы через себя, и у армейцев перед сегодняшней игрой преимущество в один мяч. Беспроигрышная серия ЦСКА в 2024-м продолжается, команда только что вытащила матч против «Локомотива» с 1:3. С обороной есть проблемы, ошибаются и защитники, и Акинфеев, зато атака радует. Особенно впечатляет новичок Мусаев, который теперь выходит в старте вместо Чалова. У экс-форварда «Балтики» уже 4 гола за красно-синих.

Все в порядке с атакой теперь и у «Балтики», в Грозном она отгрузила 7 мячей «Ахмату». Уровень сопротивления, правда, был слабый, но это не отменяет достижение калининградцев. В первом тайме они забили 5 голов — больше, чем в предыдущих 11 гостевых матчах сезона. В РПЛ «Балтика» по-прежнему в зоне стыков, но и на Кубок у нее боевой настрой. Неслучайно Игнашевич после домашнего поражения от ЦСКА сказал, что это был только первый тайм противостояния. У «Балтики» есть шансы в Москве, но надежнее выглядит вариант с голами от обеих команд. Вряд ли гостям снова не повезет с реализацией моментов.

Прогноз: тотал больше 3 за 2.14.

«Динамо» снова лихорадит. Три поражения подряд в премьер-лиге (пусть от «Спартака» было не по игре) и четыре в 5 матчах с учетом Кубка. Похоже, в команде нет лидеров, если в важный момент сезона бело-голубые так дрогнули. Решать проблемы с психологией предстоит Личке, и делать это нужно как можно быстрее. Вылет из Кубка и призовой тройки (такое тоже возможно) ему могут и не простить. Чешскому тренеру нужно еще и найти баланс на поле, среди экспертов уже появилось мнение, что в «Динамо» играет слишком много легионеров.

«Оренбург» взял свое в домашних матчах с «Рубином» (3:0) и «Пари НН» (3:1) и выбрался из зоны стыков. Психологически команде теперь будет полегче. Плюс, на своем поле уральцы хорошо играют с «Динамо»: 3 победы и 1 поражение. Сложно сказать, кто пройдет дальше, еще одно поражение «Динамо» (пусть и по пенальти) вряд ли кого-то удивит. Но москвичи после критики от Лички должны прибавить в агрессии, они стали действовать слишком стерильно в нападении. А «Оренбург» уже поймал голевую волну, Вера, Марин и Воробьев сейчас хороши, так что ждем здесь результативный футбол.

Прогноз: «Урал» выйдет в следующий раунд за 1.84.

«Урал» слабо выглядел после рестарта сезона, однако победа над «Динамо» (2:1) взбодрит команду. Хотя, конечно, вся борьба за выживание в РПЛ еще впереди. Уральцы справились даже без своих лучших защитников Итало и Бегича. А Каштанов доказал, что именно он сейчас — лучший нападающий «Урала». У подопечных Гончаренко хороший календарь, сегодняшний матч будет для них 4-м подряд на своем поле. Между победами над «Локо» и «Динамо» вписалось обидное поражение от «Крыльев». При своих болельщиков у уральцев хорошие шансы пройти дальше.

Хотя «Ростов» не зря считается одной из лучших команд России в 2024-м. Команда Карпина выиграл 4 матча из 5 в РПЛ, уступила в Кубке ЦСКА и прошла «Химки» по пенальти. С подмосковной командой ростовчане вышли неосновным составом, вот и сегодня Карпин может прибегнуть к ротации. Без Осипенко, Мохеби и новичков Сако и Роналдо «Ростов» уже не так опасен. Тем, кто редко играет, сложно прессинговать с нужной эффективностью, а от прессинга Карпин отказываться не будет. Плюс, южанам по-прежнему тяжело даются выезды из-за логистики. Сложный матч для прогноза, но отдадим предпочтение «Уралу».

Прогноз: победа «Зенита» с форой −1,5 за 2.85.

А вот в этой паре, кажется, все ясно. «Зенит» переломил ход матча в Москве и добыл победу, а «Спартак» после этого проиграл еще и «Сочи» и лишился главного тренера. Да, об увольнении Абаскаля говорили и в конце прошлого года, и этой весной, наконец, оно случилось. Проблемы с игрой у красно-белых никуда не делись, а теперь еще не стало и результатов. А такие победы, как над «Динамо», где грубо ошибался Лещук, уже тоже никого не вводят в заблуждение. «Спартак» ждет перестройка, а пока командой руководит помощник главного тренера Слишкович. И вряд ли он сможет что-то резко улучшить.

«Зенит» же только что расправился с «Краснодаром» (2:1) и готов сделать следующий шаг в Кубке России. В этом турнире питерцы не побеждали с 2020 года, так что с мотивацией проблем быть не должно. Тем более при своих болельщиках. И тем более против такого соперника, как «Спартак,» в каком бы состоянии он ни был. Семак в последнее время экспериментировал с тремя защитниками и наверняка убедился, что эта схема не подходит его команде. Так что сегодня «Зенит» может включиться в игру не со второго тайма, а с первых минут. Артур и Педро, похоже, адаптировались к российскому футболу, сложно представить, кто теперь может остановить «Зенит».

Андрей Санталов

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